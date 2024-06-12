  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指或下試250天線 潤啤累積跌幅大只宜短炒

12/06/2024

　　恒生指數半日報17913，跌263點或1.4%，主板成交近628億元。恒生中國企業指數報6352，跌99點或1.5%。恒生科技指數報3698，跌56點或1.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及藥明生物(02269)；騰訊報371.6元，跌2.2元或0.6%，成交26.49億元；美團報113.7元，跌1.6元或1.4%，成交20.44億元；藥明生物報12.78元，升1.8元或16.4%，成交16.77億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及中海油(00883)；中海油報21.6元，升0.3元或1.4%，成交12.78億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報74.4元，跌0.43元或0.6%，成交11.12億元。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(潤啤網上截圖)

 

 

李偉傑：觀望今晚美國CPI及議息結果



　　恒指今早低開過百點後，早段跌勢持續，並一度低見17848。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，內地今早公布的5月CPI按年升0.3%，與4月相同，雖略低於市場預期，但對股市影響有限。市場關注今晚美國公布的5月CPI數據及聯儲局議息結果，觀看會否釋放更多關於未來減息的訊號，例如更清晰的減息時間表。此外，內地三中全會將於7月召開，市場關注中央會否推出更多刺激經濟措施，因此股市短時間內上升動力不強。他指出，恒指今早一度跌穿50天線（約17868），後市不排除進一步下試250天線（約17609）。



啤酒股中線仍審慎



　　國家統計局早前公布的數據顯示，4月規模以上啤酒企業產量按年減少9%，有券商指消費環境疲弱疊加高基數影響，料5月啤酒龍頭銷量受壓，但預料夏季銷量可受惠於即將來臨的體育盛事而有所改善。歐洲國家盃將於本周末開波，而巴黎奧運亦將於下月開幕，對啤酒銷量有一定刺激作用。


　　李偉傑指，內地今年以來消費力降級，整體零售疲弱，影響啤酒銷量。茅台今年以來更已累積減價一成。由於啤酒只是消費品，不像家電或汽車行業有政府政策扶持，啤酒的銷售純粹靠個人消費力支撐，因此受經濟周期影響比較大。雖然即將開幕的歐洲國家盃和巴黎奧運短期內可能提振啤酒銷量，但體育盛事過後，行業依然受制於內地經濟表現和消費力。因此，中線仍要審慎。


　　近期百威亞太(01876)和潤啤(00291)近期累積跌幅不小，哪一隻股份更吸引？李偉傑表示，百威亞太毛利率高達5成，而且去年業務仍有增長，也是不錯的選擇。但他更看好潤啤。他指出，潤啤的毛利率雖不及百威亞太，但通過推出高新產品，其毛利率有所提升，加上市場規模大，具有一定競爭優勢。雖然近期股價累積跌幅不小，但仍建議待股價跌至28元附近再入市比較穩當，目標價32.5元，跌穿26.4元止蝕。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

華潤啤酒股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對　教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09885

藥師幫

7.980

異動股

00602

佳華百貨控股

0.045

異動股

00547

數字王國

0.280

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 38,954.33
    +206.91 (+0.534%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,438.20
    +62.88 (+1.170%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,643.95
    +300.40 (+1.732%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升68.711
變動率︰+1.558%
較港股︰+0.82%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升373.739
變動率︰+0.843%
較港股︰+0.79%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升3.711
變動率︰+0.678%
較港股︰+0.30%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌37.093
變動率︰-0.938%
較港股︰+1.21%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升14.455
變動率︰+3.620%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升149.295
變動率︰+1.610%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升4.205
變動率︰+1.570%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌22.475
變動率︰-1.684%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升257.872
變動率︰+5.599%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升174.153
變動率︰+5.095%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升125.684
變動率︰+3.948%
AAPL
蘋果
按盤價(USD)︰升215.232
變動率︰+3.902%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/06/2024 11:00 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/06/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/06/2024 11:00 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09885 藥師幫
  • 7.980
  • 00602 佳華百貨控股
  • 0.045
  • 00547 數字王國
  • 0.280
  • 01357 美圖公司
  • 2.780
  • 02318 中國平安
  • 36.650
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 8.900
  • 目標︰$10.54
  • 01050 嘉利國際
  • 0.700
  • 目標︰$0.90
  • 06683 巨星傳奇
  • 12.060
  • 目標︰$15.00以上
  • 02020 安踏體育
  • 82.150
  • 目標︰$100.00
  • 01919 中遠海控
  • 13.160
  • 目標︰$15.80
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 370.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.150
  • 00005 滙豐控股
  • 68.150
  • 02309 大象未來集團
  • 3.240
  • 00941 中國移動
  • 73.550
報章貼士
  • 00992 聯想集團
  • 10.700
  • 目標︰$12.20
  • 01270 朗廷－ＳＳ
  • 0.560
  • 目標︰--
  • 01910 新秀麗
  • 24.200
  • 目標︰$28.00
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.315
即時重點新聞

12/06/2024 17:56  【大國博弈】歐盟將對中國電動汽車加徵關稅，最高38.1%

12/06/2024 16:37  《盤後部署》恒指收穿萬八，藥明大升14%，惟風向未明不宜急進

12/06/2024 18:59  蔚來：堅決反對歐盟加徵關稅，但對歐洲電動車市場承諾不變

12/06/2024 09:32  【聚焦數據】內地5月CPI按年升0.3%，持平上月，略低預期

12/06/2024 10:48  李家超：對港投公司寄予厚望，首份簽約具里程碑意義

12/06/2024 17:49  【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒７２億元，買中行沽宏橋

12/06/2024 08:31  【大行炒Ｄ乜】高盛升中移目標至８７元，星展降中海油中石油評級

07/06/2024 10:08  《嚟緊炒Ｄ乜》商湯近期動作頻頻有爆上可能，中線目標直指３銀

12/06/2024 16:30  《財資快訊》美電穩報７﹒８０８９，隔夜拆息較上日升２５基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | CPI低預期，PPI降幅再收窄，歐盟徵25%關稅新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

傳歐盟將加徵25%關稅，新能源車股急挫也博唔過？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

以巴衝突 | 哈馬斯欲修改停火計劃，要求以色列撤出加沙新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

騙案手法 ︳守網者再揭3大新騙財技倆！Facetime 致電扮銀行職員要求轉賬、假冒Spotify「筍工」要求充值賺佣！教你分辨真偽免中伏
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

內銀投資需知減息與降準
人氣文章

快樂退休．曾智華

您想健康、快樂、長壽？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

東京食特製醬油拌麵！DIY出個人最喜愛口味！卡路里比拉麵低仲有效燒脂？連韓星G-Dragon都棒場！
人氣文章

Watch & Jewelry

父親節腕錶之選：BVLGARI、Hermès、Cartier，3款適合型爸的優雅運動型腕錶
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

30出頭又怎樣？重新審視家庭、愛情、事業和人際關係，是30歲的重要課題
健康好人生 Health Channel
人氣文章
康體通即日起可報名參加康文署免費活動！長者免費參加太極、八段錦班、日營！小童$100學游水、$130玩滑浪風帆！睇埋青少年、特別需要人士活動
人氣文章
中風症狀 | 婦人全身無力疑中風送院遭誤診？情況轉差失禁左身不能動，錯過黃金治療時間致半身癱瘓！即睇腦中風4個症狀
人氣文章
腰部運動：腰背無力？常常腰痛？3個簡單動作鍛鍊腰側、下背！強化腰部下背核心肌肉、穩定軀幹，減少閃腰受傷、腰痛背痛、提高靈活度！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2024 23:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事12/06/2024
神州經脈 | CPI低預期，PPI降幅再收窄，歐盟徵25%關稅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

「超級選舉年」中，與中國有關的兩場選舉

11/06/2024 14:04

大國博弈

高息定存 | 港銀高息吸高端客，華僑銀行128日高見4.67...

06/06/2024 15:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金