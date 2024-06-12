港股 | 午市前瞻 | 恒指或下試250天線 潤啤累積跌幅大只宜短炒

恒生指數半日報17913，跌263點或1.4%，主板成交近628億元。恒生中國企業指數報6352，跌99點或1.5%。恒生科技指數報3698，跌56點或1.5%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及藥明生物(02269)；騰訊報371.6元，跌2.2元或0.6%，成交26.49億元；美團報113.7元，跌1.6元或1.4%，成交20.44億元；藥明生物報12.78元，升1.8元或16.4%，成交16.77億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及中海油(00883)；中海油報21.6元，升0.3元或1.4%，成交12.78億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報74.4元，跌0.43元或0.6%，成交11.12億元。

(潤啤網上截圖)

李偉傑：觀望今晚美國CPI及議息結果





恒指今早低開過百點後，早段跌勢持續，並一度低見17848。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，內地今早公布的5月CPI按年升0.3%，與4月相同，雖略低於市場預期，但對股市影響有限。市場關注今晚美國公布的5月CPI數據及聯儲局議息結果，觀看會否釋放更多關於未來減息的訊號，例如更清晰的減息時間表。此外，內地三中全會將於7月召開，市場關注中央會否推出更多刺激經濟措施，因此股市短時間內上升動力不強。他指出，恒指今早一度跌穿50天線（約17868），後市不排除進一步下試250天線（約17609）。





啤酒股中線仍審慎





國家統計局早前公布的數據顯示，4月規模以上啤酒企業產量按年減少9%，有券商指消費環境疲弱疊加高基數影響，料5月啤酒龍頭銷量受壓，但預料夏季銷量可受惠於即將來臨的體育盛事而有所改善。歐洲國家盃將於本周末開波，而巴黎奧運亦將於下月開幕，對啤酒銷量有一定刺激作用。



李偉傑指，內地今年以來消費力降級，整體零售疲弱，影響啤酒銷量。茅台今年以來更已累積減價一成。由於啤酒只是消費品，不像家電或汽車行業有政府政策扶持，啤酒的銷售純粹靠個人消費力支撐，因此受經濟周期影響比較大。雖然即將開幕的歐洲國家盃和巴黎奧運短期內可能提振啤酒銷量，但體育盛事過後，行業依然受制於內地經濟表現和消費力。因此，中線仍要審慎。



近期百威亞太(01876)和潤啤(00291)近期累積跌幅不小，哪一隻股份更吸引？李偉傑表示，百威亞太毛利率高達5成，而且去年業務仍有增長，也是不錯的選擇。但他更看好潤啤。他指出，潤啤的毛利率雖不及百威亞太，但通過推出高新產品，其毛利率有所提升，加上市場規模大，具有一定競爭優勢。雖然近期股價累積跌幅不小，但仍建議待股價跌至28元附近再入市比較穩當，目標價32.5元，跌穿26.4元止蝕。

華潤啤酒股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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