《午市前瞻》港股氣氛淡靜料市況牛皮 比亞迪將強勢重返250元

恒生指數半日報18034，升96點或0.5%，主板成交近578億元。恒生中國企業指數報6390，升31點或0.5%。恒生科技指數報3714，升22點或0.6%。



恒指三大成交股份依次為比亞迪(01211)、騰訊(00700)及美團(03690)；比亞迪升7.4%，報236.2元，該股成交約1416萬股，涉資33.23億元，盤中高見239.4元，最低見226.6元；騰訊報376.4元，升5.6元或1.5%，成交26.69億元；美團報114.1元，升1.5元或1.3%，成交18.94億元。國指三大成交股份依次為比亞迪、騰訊及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報74元，跌0.15元或0.2%，成交16.23億元。

連敬涵：港股資金不及美股資金湧躍



美國聯儲局宣布維持利率不變，點陣圖顯示今年將有較大機會只減息一次，但同日公布的5月份CPI按年增幅符合預期，隔晚美股靠穩，科技股受惠AI炒興表現強勢。港股今早高開166點，一度升超過200點，午間休市前升幅顯著收窄至不足100點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指昨日下試重要支持位17800，今日即借勢反彈，但外圍消息對港股影響有限，認為港股自身欠缺好消息之下，始終難以維持長期上升動力。

(網上圖片)

連敬涵指出，美股勢頭良好，市場看好AI概念下即使股價處於高位仍有人願意入市，但相反港股處於低位，亦較少資金願意大舉入市，故即使環境相同，港股依然會遭看低一線。故此，他認為17800並非全無機會跌穿，下方支持要看3月至4月的區間頂部17200。

比亞迪被加徵稅率遠低於當地盈利，後市料續強勢





歐盟宣布對中國進口電動車加徵額外臨時關稅，在現時10%的進口稅上再額外加收，其中比亞迪將被徵收17.4%，吉利(00175)將被徵收20%，其他配合調查的公司將被徵收21%。其中比亞迪被加徵的稅率為同行中最低，市場憧憬有望提升比亞迪於當地市場的競爭力，今早開市後比亞迪股價急彈，最多升超過8%，半日成交額逾33億元為半日最大成交額個股。

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

連敬涵分析指早前市場一直憂慮歐盟對中國車企加徵巨額關稅，但公布結果後普遍低於預期，除消除大部分不明朗因素外，針對比亞迪的加徵幅度更大幅低於同行，其加徵的稅率只有17.4個百分點，料影響不大，造成今日資金追捧比亞迪的情況。



他指出，比亞迪於歐洲每架車的盈利比起內地高出十倍，即使徵收17.4%關稅對其高盈利影響並不算太大，故他維持看好比亞迪後市。走勢上，連敬涵指由去年11月高位250元回落至今年2月低位約164元，以黃金反彈比例計算，如今比亞迪已突破0.618倍水平，看好後續將完全回補跌幅，故現時可上望挑戰250元水平。

吉利股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名