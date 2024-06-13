首間特專科技公司掛牌，陳茂波:香港聯動全球資金支持創科發展

本港首隻透過《上市規則》第18C章上市的特專科技新股晶泰科技(02228)周四（13日）於主板掛牌。財政司司長陳茂波出席上市儀式時表示，引述國家主席習近平稱，科技創新能夠催生新產業、模式和動能，為發展新質生產力的核心要素。他認為，科技創新離不開金融和金融服務的支持，而香港作為國際金融中心，匯聚在全球資本聯通中外市場，完全可以聯動全世界資金支持創科發展。

（Andrew攝）

他指出，本港引入18C上市機制，是考慮到要支持擁有硬科技的企業來港進行融資，充分考慮到相關企業不同發展階段特殊需要，企業商業化與否均可提供融資渠道，讓其創新理念得以實踐。

孫東：政府將進一步加大「政產學研投」的高效合作

出席同一場合的創新及科技局局長孫東指出，晶泰科技是半年來第二家引進香港重點企業在港成功上市，未來希望能見證更多香港創科企業上市。他認為，香港未來創新發展其中一個重要方向就是鼓勵創投融資，下一步特區政府會進一步加大「政產學研投」的高效合作，幫助更多的企業在香港做大做強。

孫東指出，他作為創科人要特別感謝港交所及在陳茂波司長的領導下，新增18C的上市規則，認為新規能極大幫助更多創科企業進行集資融資，助力企業在香港飛躍發展。

*陳翊庭：首家18C公司上市展示港作為全球創新科技融資地吸引力*

港交所行政總裁陳翊庭（Andrew攝）

港交所(00388)行政總裁陳翊庭出席上市儀式時表示，晶泰科技在港上市是香港市場發展史上一個重要的里程碑。金泰科技作為首間透過18C章上市公司，為香港資本市場打開新篇章，也展現香港作為全球創新科技融資地的吸引力。

陳翊庭指出，回想2017年時的香港市場被房地產和金融行業所主導，但同時擁有突破性技術的新經濟公司不斷湧現，礙於未達盈利要求及股權結構，港交所當時未能給予支持。自2018年上市制度改革以來，累計已有超過300家新經濟公司在港上市，籌集約9500億元，去年更推出18C特專科技公司上市規則，允許人工智能、量子計算、新能源等領域的特專科技行業公司上市。

陳翊庭強調，晶泰科技上市別具意義，因能吸引全球科技創新前沿公司來港，同時中國正成為世界創新強國，而香港提供獨特渠道讓世界了解這些引領新浪潮的企業。首家18C公司上市更是港交所致力於不斷增強旗下產品、平台和渠道，以把握全球機遇的最新例證。

晶泰科技：獲歐美對沖基金等全球投資者參與錨定投資

晶泰科技聯合創始人兼主席溫書豪（Andrew攝）

晶泰科技(02228)聯合創始人兼主席溫書豪在上市儀式致辭表示，公司獲得8家知名機構的基石投資，更有超過7-80家全球投資者參與錨定投資，其中不乏超大規模的歐美大長線及對沖基金，證明企業只要扎實做好科技，便能吸引全球投資者。他期望公司「開了一個好頭」，為第18C章制度吸引更多科技公司來港上市，相信18C制度能孕育出萬億級別的AI時代新公司。

溫書豪指出，公司堅信創造最大的社會價值，才能創造最大商業價值，將致力賦能全球科技公司高質量發展，對於通過AI助力新冠特效藥Paxlovid提前上市感到自豪，同時利用AI助力治癒癌症的細胞療法，相信未來AI會戰勝更多疾病，形容AI和機械人是未來工業的「水和電」，而公司正在構建未來數字化的新基建，讓AI更好造福人類。

撰文：經濟通採訪組

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