聯儲局表明未夠信心減息，銀行地產股可以點部署？

美國聯儲局一如預期維持利率不變，主席鮑威爾表示仍未有足夠信心開始減息，聯儲局點陣圖則顯示今年減息次數縮至1次，明年則減息4次，滙豐銀行、渣打香港、恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)也先後宣布最優惠利率(P)維持不變。本地地產股及銀行股今日(13日)股價個別發展，惟升跌幅度都不大。有分析指聯儲局最大機會於今年9月開始減息，本港減息周期有機會於年底至明年首季啟動，息口敏感的地產和銀行股，應如何部署？

（iStock）

聯儲局料今年減息1次明年再減4次 鮑威爾：未夠信心減息



聯儲局議息後，委員一致決定將聯邦基金利率維持於5.25至5.5厘的23年高位不變，符合市場預期，是今個加息周期以來，連續第7次會議按兵不動。反映局方官員對未來利率走勢預測的「點陣圖」顯示，以中位數計，年底利率預測為5.1厘，高於3月時預測的4.6厘，意味局方下調今年減息次數預測，由上次估計今年合共減息0.75厘，下調至僅減息0.25厘，以每次減息0.25厘計，即預期今年只減息1次，較上次預測少兩次。此外，明年底利率中值預測為4.1厘，意味局方估計明年將再減息1厘，即減息4次，較上次預測多1次。



主席鮑威爾表示，由於遏通脹進展放緩，減息時間將會推遲。雖然最新通脹數據較年初時更有利，但僅在邁向2%的通脹目標略有進一步進展，聯儲局需看到更多良好的數據，仍未有足夠信心開始減息，亦不會具體說明何時會開始減息，不過，負責決定利率去向的公開市場委員會未有委員再預測局方將會加息。



值得一提，在聯儲局決策前，美國勞工統計局公布，5月剔除食品和能源成本的核心消費物價指數(CPI)按年增3.4%，放緩至3年多來最低水平。5月整體CPI按年升3.3%，亦低於市場預期與前值的3.4%。市場對聯儲局9月開始減息，以及今年減息兩次的預期升溫。據最新利率期貨顯示，9月減息機會率由議息前的53%升至63%，12月再減息機會率約60%。

金管局：美國何時開始減息仍存變數 渣打：9月最大機會減息



金管局表示，美聯儲往後的議息決定將取決於經濟數據、前景展望及各方面的風險，而近期的數據走勢有欠明朗，通脹仍然偏高，美聯儲何時開始減息仍存在變數。綜合而言，高息環境或會維持一段時間，港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平。市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。

渣打大中華及北亞區兼香港財資巿場部聯席主管劉孟璣表示，是次美聯儲議息決定符合市場預期，會後聲明亦沒有大驚喜，儘管現時通脹水平仍未回落至聯儲局感覺安心的水平，但現時美國就業環境健康，沒有急切性進行減息，而現時市場預期最大機會將於今年9月進行一次減息，明年則預期減息4次，而他個人看法與上述市場預期相同。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，最新5月份美國CPI連跌2個月至3.3%，但與目標2%仍有距離，現時美國就業增長依然強勁，而油價以及房價指數仍高企，加上俄烏以巴等地緣政治問題，以及紅海危機令通脹前景仍存在不確定性。不過，美國由6月開始放慢資產負債表(QT)縮減速度，初步減息訊號已出現，而加拿大央行及歐洲央行於本月初先後宣布降息，不排除聯儲局最快於第三季開始減息，如美息下跌，本港拆息或跟隨回落至4厘水平，本港銀行最優惠利率(P)或有輕微下調空間。

中原按揭：本港減息周期或年底啟動 息率回落預期利好下半年樓市

中原按揭董事總經理王美鳳預期，美國較大機會於今年9月啟動減息，年內減息次數或達1至2次介乎0.25厘至0.5厘。基於港息在對上加息周期跟隨美息之加幅明顯較少(美國聯邦利率加幅累計達5.25厘、港P加幅僅達0.875厘)，若美國於今年9月減息，料需待港元拆息逐步下降一定幅度，本港最優惠利率(P)及按息才可回落，預期現時本港主要按息4.125%在今年大致橫行，本港減息周期有機會於年底至明年首季啟動，屆時本港按息有機會回落至4%或以下水平。



對於樓巿，王美鳳指，第二季樓市交投有所回軟，美國延後減息令本港減息時間亦將延後、銀行削減按揭優惠及個別銀行收緊按揭審批等消息對樓市氣氛構成影響，轉為觀望之買家增多，加上新盤持續低價銷售策略令二手樓價受壓；然而，政府為樓市撤辣後，樓市已解除綑綁而重拾動力，市場出現各方面的潛在購買力，雖然上述因素令樓市將出現短暫整固期，但基於不少買家趁現有時機覓筍盤，樓市交投仍錄優於撤辣前的健康流轉量。減息步伐雖延後，但未來息率有機會回落之預期，將逐步為下半年樓市增添利好因素，若美國於9月啟動減息，港元拆息有機會於第四季有所回落減低銀行資金成本壓力，有利改善銀行樓按取態。





富瑞料地產商現金流改善 薦買新地降恒地港鐵評級



富瑞近日發表研報，預期本地地產商的現金流應該在今年達到轉捩點，並會在2025至26年有顯著改善。去年利率上升加上持續的資本開支，令地產商的資產負債表緊張，並調整派息。基於一般地產開發期為5年，在疫情前開展的項目均接近完工，而賣地規模亦於2022至23年進一步下降，相信土地庫存累積將開始放緩，加上撤辣加速去庫存，意味著地產商由在高息環境下投資，轉為在資本開支減少下獲取現金。



富瑞表示，新地(00016)充足的庫存將帶來可觀的銷售及具韌性的利潤，予「買入」 評級，目標價94元。預期恒地(00012)在今年將確認收地收益31億元，高於市場預期，但該行憂慮地產發展項目的利潤率受壓會影響盈利，降評級至「持有」，目標價24元，因欠缺明確催化劑。而長實(01113)的估值偏低，但考慮到缺乏一次性收益以及內地的銷售疲弱，今年盈利未必能達市場預期，可能影響派息，予「持有」評級，目標價35元。新世界(00017)雖然可從農地轉換中獲利，但派息可能令人失望，因集團急切地需要去槓桿，予「遜於大市」評級，目標價6元。該行亦降港鐵(00066)評級至「遜於大市」，因其土地銷售疲弱及資本開支增加。

葉尚志：儲局今年未必減息地產股未可吼 滙控67元以下可吸

（葉尚志）

第一上海首席策略師葉尚志指，美國通脹仍很頑固，CPI長時間徘徊於3%以上，沒見顯著回落，加上經濟不見特別差，現時沒有減息條件，不似早前開始減息的加拿大及歐洲央行，當地CPI已回至3%以下。有人估聯儲局很大機會今年9月開始減息，似乎太樂觀，相信聯儲局仍會視乎經濟數據作決定，甚至今年一次也不減也不出奇。雖然若減息一旦啟動，減息步伐會加快，但現階段仍有太多未知數。撤辣後樓市表現仍需時觀察，地產股未見獲上調盈利預測，從股價走勢來看也屬弱勢股，近期隨大市迅速回落，想吸納仍要等等。至於銀行股則會繼續受惠高息環境令息差擴闊，利息收入料可持續增長，首選股息率最高的滙控，67元以下可吸納。

地產股及銀行股今日普遍變化不大，新地升0.63%收報72.05元，恒地升0.23%報21.9元，長實跌0.84%報29.65元，新世界升1.29%報7.88元，信置(00083)升0.86%報8.24元，港鐵升0.6%報25.05元。銀行股方面，滙控跌0.37%報67.9元，渣打(02888)升0.55%報73.8元，中銀香港升0.62%報24.45元，恒生升0.85%報106.9元，東亞(00023)跌0.61%報9.77元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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