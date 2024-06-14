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國金頭條 | 蘋果超車微軟成一哥，博通領漲晶片股，標普四創新高

14/06/2024

  • 剛宣布AI發展計劃的蘋果，超越微軟成市值一哥，博通領漲晶片股

  • 博通大漲12.27%，領漲晶片股

 

國金頭條 | 蘋果超車微軟成一哥，博通領漲晶片股，標普四創新高

　　美國CPI及PPI兩大通脹數據雙雙放緩，及聯儲局暗示降息一次，提振美股周四（13日）表現。剛宣布AI發展計劃的蘋果，超越微軟成市值一哥，博通領漲晶片股。標普500連續第4次創紀錄新高，也是其今年第29個紀錄新高。

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　　標普500上漲12.71點，或0.2%，報5433.74點。納指上漲59.12點，或0.3%，報17667.56點。道指下跌65.11點，或0.2%，報38647.1點。


　　美股盤中一度起伏，因投資者一邊樂觀預期降息在望，另一邊又擔心經濟潛在放緩，可能不利於盈利前景。華爾街分析指，最新數據「讓聯儲局今年晚些時候開始降息的大門，開大了一點。」


　　蘋果收紅0.55%，至每股214.24美元，市值達3.29萬億美元，超越微軟成市值一哥。博通大漲12.27%，領漲晶片股，此前該公司公布的盈利表現強勁，並擬1股拆10股。馬斯克稱股東支持他的薪酬方案，特斯拉股價上漲。

*市場擔憂法國選舉拖累歐元*

　　美元上漲，美匯指數升0.02%至105.24。對法國選舉的擔憂令歐元承壓。歐元兌美元跌0.7%，至1.0739，接近本周低點1.072。歐元兌瑞郎跌0.7%，至0.959。美元兌日圓漲0.1%，至156.93，市場關注周五（14日）日本央行決議。


　　雖然PPI數據放緩，但黃金價格跌幅仍擴大，紐約期金下跌1.7%，收每盎司2315.4美元。分析指，金價下跌是買家獲利了結。油價續小幅走高。紐約期油上漲0.2%，結算價報每桶78.62美元。布蘭特期油上漲0.2%，報每桶82.75美元。

撰文：經濟通市場國金組

 

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