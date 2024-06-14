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港股 | 午市前瞻 | 內房政策成效遜預期削入市意欲 追電力股不如電訊股

14/06/2024

　　恒生指數半日報17991，跌121點或0.7%，主板成交超過579億元。恒生中國企業指數報6388，跌33點或0.5%。恒生科技指數報3705，跌33點或0.9%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊報379.8元，無升跌，升0元或0%，成交39.03億元；阿里報72.6元，跌1.9元或2.6%，成交22.82億元；美團報114.9元，跌1.8元或1.5%，成交17.18億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(華潤電力網上截圖)

 

 

曾永堅：大市沽壓不大  憧憬三中全會消息

 

　　恒指本周以來於18000心理關口上下爭持，同時徘徊於50天線之上，今早反覆爭持後跌逾百點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指短期難改反覆下行走勢，失守50天線及下試250天線亦大有可能。他解釋，長線資金自港股上月回吐以來便轉趨審慎，現正觀望內地經濟復甦進展，尤其以樓市表現最受關注。


　　他提到，5月中以來，內地多地推出下調首付比例等救樓市政策，但至今一個月成效都低過預期，重點城市成數仍未及市預期，此後中央亦未再進一步推出大規模政策，令投資者的熱情冷卻。然而，他指現時港股沽空比例亦未算太大，預計短期拋售壓力不大，觀望7月份三中全會上，中央有否發出對經濟前景具指標性的訊息，預計恒指最壞跌至17300亦會有較大支持。



電力股升幅有限  收息寧揀電訊股


　　夏季開始，內地用電高峰前電力股走強，今早多隻電力股逆勢造好兼再創紀錄新高。曾永堅分析指，電力股為中特估概念之一，自長線資金轉趨觀望以來，電力股便成為資金暫泊對象之一，加上有電費調整機制及H股股息稅減免等政策支持，帶動電力股近月以來展現漲勢。


　　他指，受惠電價調節，電企盈利能力後續有望提升，但股價則已累積一定升幅，即使以收息為目標，諸如潤電(00836)、龍源(00916)等股份，息率都不足6厘，相比之下，中資電訊股息率更高，同具中特估概念，寧願選擇後者。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

華潤電力股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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