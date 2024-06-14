《嚟緊炒D乜》招商銀行現價買入，中線目標價49銀

招商銀行(03968)主要在內地經營商業銀行業務，集團於1987年成立，是內地第一家由企業創辦的商業銀行，總部設於深圳；主要向客戶提供各種公司及零售銀行產品和服務，亦自營及代客進行資金業務。

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招行之網點主要分布於長江三角洲地區、珠江三角洲地區、環渤海經濟區域等大城市。集團在香港擁有永隆銀行和招銀國際金融兩家全資子公司；在美國設有紐約分行和代表處。零售銀行業務方面，為零售客戶提供多種零售銀行產品和服務，包括零售貸款、存款、借記卡、信用卡、理財服務、投資服務、代理銷售保險產品和基金產品及外匯買賣與外匯兌換服務。



招行截至2024年3月31日止首季業績，實現歸屬於股東淨利潤380.77億元人民幣，按年倒退1.96%，每股基本收益1.51元人民幣。期內，淨利息收入520億元人民幣，按年減少6.15%；實現非利息淨收入344.2億元人民幣，按年減少2.26%。淨息差1.9%，淨利息收益率2.02%，同比下降28個基點和27個基點，環比分別下降3個基點和2個基點。



期內，營業淨收入864.2億元人民幣，按年減少4.64%。截至3月31日，集團不良貸款餘額626.3億元人民幣，較上年底增加10.51億元人民幣；不良貸款率0.92%，較上年底下降0.03個百分點；撥備覆蓋率436.82%，較上年底下降0.88個百分點；貸款撥備率4.01%，較上年底下降0.13個百分點。



去年利息收入增長6.3%



於今年3月31日，公司房地產業貸款餘額3109.42億元人民幣，較上年底增加202億元人民幣，佔公司貸款和墊款總額的4.83%，較上年底上升0.12個百分點。公司房地產業不良貸款率4.82%，較上年底下降0.19個百分點。



另外，招行截至2023年12月31日止年度業績，錄得股東應佔溢利增6.4%至1430.4億元人民幣；利息收入增長6.3%，利息支出增長19.1%，淨利息收入減少1.6%至2146.69億元人民幣。淨息差收窄25個基點至2.03%，淨利息收益率收窄25個基點至2.15%。



期內，佔總收入36.2%之非利息收入減少1.7%至1219.33億元人民幣；經營支出減少0.9%至1209.91億元人民幣，成本對收入比率由上年度之35.7%增至35.9%；貸款和墊款信用減值損失增加3.3%至466.35億元人民幣。



於2023年12月31日，招行客戶存款及已發行之存款證分別為82405億元人民幣及341.28億元人民幣，客戶貸款(已扣除減值)為62528億元人民幣。貸存比率由2022年底之76.5%降至75.9%；零售金融之稅前溢利增6.1%至999.13億元人民幣，批發金融增加8.4%至727.65億元人民幣；期內，招商永隆銀行之實現歸屬於股東淨利潤16.05億港元。



睇返技術走勢，招行於去年12月由低位24.2銀起步，反覆上升，今年5月中升至39.6後調整，9RSI回升至32水平，錢駿建議現價33.8銀買入，首站39銀，中線目標價49銀，跌穿25銀止蝕。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿

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