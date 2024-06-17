港股 | 午市前瞻 | 大市成交續跌或難免穿牛熊線 比亞迪電子料未升完

恒生指數半日報17978，升36點或0.2%，主板成交近563億元。恒生中國企業指數報6390，升15點或0.2%。恒生科技指數報3712，升4點或0.1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及比亞迪(01211)；騰訊報382.6元，升2.8元或0.7%，成交36.51億元；美團報116.7元，升2元或1.7%，成交14.83億元；比亞迪報236.2元，升6.8元或3%，成交12.62億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及比亞迪。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報72.35元，跌0.45元或0.6%，成交11.81億元。

(比亞迪電子網頁截圖)





聶振邦：恒指料於17500才有較大支持





港股爭持格局未改，恒指今早低開近100點後一度跌穿17800關口，隨後反覆回升，午間休市前報升。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指近日以來一直於18000徘徊，而且日均成交額明顯較4月至5月大升浪時回落，降至約1100億元，如短期內成交額繼續偏低甚至萎縮，恒指將難改陰跌走勢，初步預計250天線難免失守，下方17500期指關口才有較大支持力度。





比亞迪電子、高偉電子仍有上升空間





蘋果上周宣布與OpenAI合作，整合ChatGPT與Siri功能，今年稍後將把ChatGPT整合至iOS系統當中；消息刺激港股蘋果供應商股份連日造好，上周正式染藍的比亞迪電子(00285)今早最多升逾7%，計及除淨後創近三年以來新高。聶振邦指比亞迪電子股價一路強勢，預計後續內地市場手機零件需求有增無減，將支撐比電股價，日內如能收穩40元關口，後市有望挑戰45元至48元。



另外，同屬蘋果供應商的高偉電子(01415)早盤強勢破頂，高見24.25元。聶振邦指高偉除了蘋果概念之外，旗下亦有生產VR眼鏡零件，預計將同獲內地市場青睞，前景看俏；雖然股份現時市盈率達55倍屬偏高水平，上年盈利亦有所倒退，但看好今年盈利將有所反彈，有望支撐股價挑戰26元至28元。

比亞迪電子股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

高偉電子股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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