  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
素食譜大全
etnet專輯

美股 | 英偉達成全球市值最高公司，標普年內第31次創新高

19/06/2024

．晶片股推動美股上行，英偉達超越微軟首次成為全球市值最高的公司，標普500指數逼近歷史性的5500點大關，創下2024年的第31個歷史高點

．市場人士預測，英偉達未來一年的市值，將從約3.3萬億美元攀向近5萬億美元。另一方面，數據顯示美國零售銷售幾乎沒有增長，消費者仍面臨財務壓力，進一步支持聯儲局降息

 

美股 | 英偉達成全球市值最高公司，標普年內第31次創新高

 

　　晶片股推動美股上行，英偉達超越微軟首次成為全球市值最高的公司，標普500指數逼近歷史性的5500點大關，創下2024年的第31個歷史高點。

推薦閱讀：

【外圍經濟】人工智能熱潮持續，英偉達成全球市值最高公司

人工智能熱潮持續，英偉達股價繼續上漲，成為全球最值錢公司......

 

《駐京專電》寧德時代華北首座電池工廠北京開工，2026年投產

寧德時代(深:300750)與北汽集團、京能集團、小米集團(01810)等共同投資的北京時代電池基地正式開工.......

　　標普500上漲13.8點，或0.3%，報5487.03點。道指上漲56.76點，或0.2%，報38834.86點。納指基本持平，報17862.23點。


　　市場人士預測，英偉達未來一年的市值，將從約3.3萬億美元攀向近5萬億美元。另一方面，數據顯示美國零售銷售幾乎沒有增長，消費者仍面臨財務壓力，進一步支持聯儲局降息。


　　美匯指數約持平於105.3。瑞士央行周四（20日）將舉行貨幣政策會議，美元兌瑞郎連續第5個交易日下跌，為今年以來最長連跌，一度跌破200日移動均線0.8892，至3個月低點。

*原油升至逾一個月高點*


　　日本央行行長植田和男表示，減少購債和上調政策利率是兩碼事。美元兌日圓連續第4個交易日上漲，但漲幅縮小，報157.87。歐元兌美元扭轉跌勢，上漲0.1%至1.0735。


　　美國零售銷售數據疲弱，推動金價上漲。紐約期金漲0.8%，收每盎司2346.9美元。風險偏好上升提振全球市場，原油升至逾一個月高點。紐約期油上漲1.5%，結算價報每桶81.57美元。布蘭特期油漲1.3%，結算價報每桶85.33美元。

 

撰文：經濟通國金組

 

2024-06-19｜港IPO集資額預測遭削4成 | 手機設備股炒風尾聲？| 台積電再創新高 本港芯片股可追？｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

 

【你點睇】京港滬港高鐵動臥首發運行，「夕發朝至」模式讓車程縮短近半，你會否考慮乘搭？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03088

華夏恒生科技

4.820

異動股

00883

中國海洋石油

22.500

異動股

09999

網易－Ｓ

144.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03088 華夏恒生科技
  • 4.820
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.500
  • 09999 網易－Ｓ
  • 144.400
  • 02828 恒生中國企業
  • 67.100
  • 02318 中國平安
  • 37.250
股份推介
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 5.940
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.500
  • 目標︰$23.00
  • 02380 中國電力
  • 3.870
  • 目標︰$5.20
  • 09999 網易－Ｓ
  • 144.400
  • 目標︰$180.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 40.000
  • 目標︰$39.80
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 388.000
  • 00941 中國移動
  • 73.250
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.750
  • 00005 滙豐控股
  • 68.700
  • 00939 建設銀行
  • 5.790
報章貼士
  • 00489 東風集團股份
  • 2.600
  • 目標︰$3.50
  • 01347 華虹半導體
  • 24.350
  • 目標︰--
  • 00341 大家樂集團
  • 8.900
  • 目標︰$11.00
熱炒概念股
  • 航運 More
  • 00316 東方海外國際
  • 130.800
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 18.420
  • 晶片 More
  • 00085 中電華大科技
  • 1.380
即時重點新聞

19/06/2024 12:05  《午市前瞻》恒指最樂觀見19700，美高梅處雙頂頸線有望反彈

19/06/2024 12:05  恒指半日升348點報18264，聯想飆逾6%阿里健康升4%

19/06/2024 11:27  【陸家嘴論壇】朱鶴新：簡化境外機構資金管理，便利參與證券投資

19/06/2024 10:49  恒指升幅擴大至逾400點，陸家嘴論壇中證監推科創板八條

19/06/2024 07:54  美高梅中國(02282)發5億美元優先票據，年息7.125%

19/06/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５８﹒６１億元，買建行沽騰訊

19/06/2024 08:29  【大行炒Ｄ乜】中銀升舜宇目標至６９元，滙證恢復追蹤吉利薦買

14/06/2024 11:02  《嚟緊炒Ｄ乜》招商銀行現價買入，中線目標價４９銀

19/06/2024 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒８０７５，一個月拆息維持４﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

惡劣天氣不停市快將實施，港交所獲券商唱好可趁機吸？新文章
人氣文章

新聞>香港政情

RCEP | 李家超傳下月底訪東盟，加入RCEP日本成最大阻力新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指最樂觀見19700 美高梅處雙頂頸線有望反彈新文章
品味生活
生活
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

新田科技城望打造成「香港矽谷」！林超英提醒︰發展濕地保育區或有水浸危機！城市發展與保育如可取得平衡？
人氣文章

快樂退休．曾智華

防跌、防跌、防跌
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

人類先要吃得飽
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

回顧香港一眾名模！從劉娟娟、陳幗儀、柴文意那古早優雅的時尚印記中，感受昔日的絕代風華
人氣文章

Art & Living

父親節Gadgets禮物推介！RIMOWA鋁鎂合金卡套、高貴Leica相機、Sonos環迴立體音響，實用顏值高！
人氣文章

Fashion

LOEWE聯乘雕塑藝術家Lynda Benglis首飾系列：碎片狀水晶戒指、大象靈感純銀耳環，宛如戴上身的藝術品！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
蛇蹤再現！港鐵車廂驚現40cm黑白間條蛇！醫生教被毒蛇咬傷5大急救法新文章
人氣文章
洗衫 | 日本節目公開白衫去黃方法！家務達人教用1物+4個步驟還原泛黃白衫
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2024 14:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2024 14:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2024 14:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/06/2024 14:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/06/2024
惡劣天氣不停市快將實施，港交所獲券商唱好可趁機吸？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

日本央行的「影舞者」宿命

18/06/2024 12:15

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金