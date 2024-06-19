美股 | 英偉達成全球市值最高公司，標普年內第31次創新高

．晶片股推動美股上行，英偉達超越微軟首次成為全球市值最高的公司，標普500指數逼近歷史性的5500點大關，創下2024年的第31個歷史高點

．市場人士預測，英偉達未來一年的市值，將從約3.3萬億美元攀向近5萬億美元。另一方面，數據顯示美國零售銷售幾乎沒有增長，消費者仍面臨財務壓力，進一步支持聯儲局降息

晶片股推動美股上行，英偉達超越微軟首次成為全球市值最高的公司，標普500指數逼近歷史性的5500點大關，創下2024年的第31個歷史高點。

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標普500上漲13.8點，或0.3%，報5487.03點。道指上漲56.76點，或0.2%，報38834.86點。納指基本持平，報17862.23點。



市場人士預測，英偉達未來一年的市值，將從約3.3萬億美元攀向近5萬億美元。另一方面，數據顯示美國零售銷售幾乎沒有增長，消費者仍面臨財務壓力，進一步支持聯儲局降息。



美匯指數約持平於105.3。瑞士央行周四（20日）將舉行貨幣政策會議，美元兌瑞郎連續第5個交易日下跌，為今年以來最長連跌，一度跌破200日移動均線0.8892，至3個月低點。



*原油升至逾一個月高點*



日本央行行長植田和男表示，減少購債和上調政策利率是兩碼事。美元兌日圓連續第4個交易日上漲，但漲幅縮小，報157.87。歐元兌美元扭轉跌勢，上漲0.1%至1.0735。



美國零售銷售數據疲弱，推動金價上漲。紐約期金漲0.8%，收每盎司2346.9美元。風險偏好上升提振全球市場，原油升至逾一個月高點。紐約期油上漲1.5%，結算價報每桶81.57美元。布蘭特期油漲1.3%，結算價報每桶85.33美元。

撰文：經濟通國金組

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