惡劣天氣不停市快將實施，港交所獲券商唱好可趁機吸？

特首李家超昨日(18日)宣布惡劣天氣不停市安排將於9月23日起實施，代表港交所(00388)打風可繼續開門做生意，料利好收入，但股價昨反收跌0.46%，可能因港股弱勢未改，上日18000關得而復失，且成交連續兩日縮減至千億以下，加上上半年香港新股集資額按年跌35%，畢馬威大削今年新股集資額預測四成。不過，港交所今早(19日)隨大市回升逾1%，近日又獲美銀及大華繼顯等券商唱好，或可趁近期股價調整吸納。

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9月23日起實施惡劣天氣不停市 許正宇：港交所將為券商提供技術支援

李家超昨早在行會前記者會上表示，港交所(00388)將於9月23日起實施惡劣天氣不停市的安排。在新安排下，投資者可在發出8號風球，甚至黑色暴雨期間進行買賣股票。他指，環球主要市場包括深圳、上海都會維持交易，認為香港作為國際金融中心，無理由不看齊，大部分交易是電子化，無理由其他市場可以不停市，但香港做不到，而9月下旬開始實施新安排，可讓企業界有足夠準備。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，大多數業界包括銀行界等，均支持上述安排，現時為實施的最佳時機。香港作為國際金融中心做法應該與國際接軌，而2018年至今，港股曾因惡劣天氣而有11次停市，單計去年已4次停市，當中3次是全日停市，令投資者無法管理組合，也影響參與互聯互通。而業界應參考疫情期間在家工作的經驗，在惡劣天氣下全面採用遙距工作。港交所將會為券商提供相關的技術支援，為落實方案做好準備，直到年底若有個別合資格券商，因特殊情況無法在惡劣天氣交易日履行結算要求，港交所將代為履行交收及結算責任。港交所副行政總裁姚嘉仁表示，在惡劣天氣下，銀行及經紀商將會以電子渠道提供服務，但實體分行不會開放。在7月下旬至8月，將會進行市場測試演練等，讓市場參與者可以嘗試以遙距工作方式接入交易所的系統和處理日常運作。





畢馬威：上半年香港新股集資額跌35% 下調今年集資額預測至600億元

另方面，畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀近日表示，2024年上半年全球IPO集資總額達516億美元，交易總數為513宗，集資額及數量均按年減少約20%。紐約證券交易所和納斯達克的IPO躋身全球IPO募資排行榜前兩位，印度國家證券交易所排名第三，而上海和深圳證券交易所則分別跌至第四及第五位，香港則排名第十位。2024年上半年，香港IPO市場共錄得27宗上市項目，集資116億港元，集資額及數量分別按年減少35%及15%。

畢馬威中國資本市場合夥人劉大昌表示，預計香港今年新股集資金額為600億元，較年初預測1000億元削減40%，仍有機會晉身全球第五位，全年新股宗數料為70至80隻，當中有3宗為第18C章上市的特專科技新股。去年底對減息預期較樂觀，現時減息預期押後，加上考慮到上半年香港集資額只有100多億元，故調低全年集資額預測，但相信下半年新股市場表現會優於上半年。朱雅儀表示，受惠於中國證監會推出的五項新措施以及A股上市申請人有意轉赴香港集資，香港IPO申請數目大增，是香港IPO市場反彈的積極訊號。基於上述因素，對2024年下半年IPO活動回升保持樂觀。



美銀料港交所次季盈利增長轉向正面 予目標價310元





美銀證券近日發表研報指，港交所較5月高位下跌13%，恒生指數則下跌8%，隨著日均成交額從2024年第一季的990億元，增至2024年第二季的1260億元，預計港交所2024年第二季盈利增長將轉向正面。此外，未來兩至三周，預計內地將推出更多支持香港市場的政策，港交所應該是主要受惠者。臨近七一，預期先前宣布的措施如ETF通等將有更多細節，股息稅減少以及其他政策將是正面驚喜，而來自內地的資金流入對香港市場的流動性和港交所的收入也很重要，予目標價310元及「買入」評級。

大華繼顯指，由於房地產支持措施和南向投資者潛在股息稅豁免的市場情緒改善，港交所的日均成交額在上月錄得顯著增長，由於利率下降而導致淨利息收入可能下降，預計在交易相關收入強勁復甦的支撐下，港交所2024年第二季度收入和純利將錄正增長。該行將今年整體日均成交額假設從1110億元上調至1210億元。展望未來，預計今年第三季市場流通速度將加快，然後市場情緒將在今年第四季美國總統大選前變得更加謹慎，上調港交所今年盈利預測2%，目標價由313元升至317元，維持「買入」評級。

高盛稱，基於今年5月及6月初至今市場成交表現，將港交所今年每股盈利預測下調1%，明年每股盈測則上調1%，評級「買入」，維持列入確信買入名單，目標價亦維持345元不變，對應預測2025年市盈率約35倍。

熊麗萍：下半年市況或好轉 港交所回至250元可吸



今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指打風不停市是好事，相信並非只為了增加港股成交，若市況好，投資者打風後仍會補回買賣，相信和其他市場睇齊比成交更重要。而本港在疫情期間也試過在家工作，運作上應已準備得七七八八，就只看一般小型經紀行在技術上能否配合。至於畢馬威大削香港全年新股集資額預測，不知其基於甚麼數據，雖然港股淡靜了很久，但應不乏打算來港上市公司，只是要考慮時機，市弱自然不願以便宜估值上市，而下半年新股上市進程及集資額很視乎整體市場氣氛，最重要看集資額有多大，上半年縱有多間公司上市也只合共集資百幾億元。只要市況好轉，加上之前累積未上市的公司，下半年可能會有更多公司上市，且最重要要看有沒有大型企業來港上市，但若市況差，即使有公司上市，集資額也仍會很小。

熊麗萍又指，不需要因為近兩日大市成交回落至1000億元以下而太擔心，若以大成交下跌反而更令人擔心。若因沒有方向，大家都在觀望，留有資金，不是壞事。港交所股價走勢很視乎大市表現，而成交多少與資金、市場基本面、氣氛及政經因素有關，若下半年美國減息時間表逐漸清晰，內地刺激經濟政策陸續見效，市況可能比上半年好，恒指很大機會再升穿上次高位19706點，現時調整屬正常，港交所回至250元附近可考慮吸納。

值得一提，近日傳出滴滴正準備2025年在香港IPO上市，近日向相關投資者做推介，並參與相關銀行的電話會議。不過，滴滴只向內媒《澎湃新聞》回應稱，滴滴一直與投資人保持常態化的溝通，關於IPO目前沒有時間表。港交所半日升1.7%收報262.6元，成交5.32億元。恒指升348點或1.95%，收報18264點，成交555.67億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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