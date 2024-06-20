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中證監推科創板八條，AI概念股仍有炒作空間？

20/06/2024

　　中證監昨日(19日)在陸家嘴論壇上表示，將推出「科創板八條」，特別提到要更好地服務科技創新及發展新質生產力，帶動港股中沉寂一時的AI概念股昨日彈升，其中聯想集團(00992)及美圖公司(01357)都飆約9%表現最標青，惟今早(20日)兩股都見回吐。聯想近日發布了全棧算力基礎設施新品，並料人工智能電腦(AI PC)應用年底可達千款，美圖近期亦發布了6款AI產品，不知稍後能否再炒起呢？

 

（聯想官網截圖）

 

中證監：將推「科創板八條」改革　突顯「硬科技」特色


　　中證監主席吳清昨日(19日)在陸家嘴論壇開幕式上表示，中證監將從制度機制以及理念上解決包容創新的問題，將推出「科創板八條」深化改革措施，進一步突出科創板「硬科技」特色，健全發行承銷、併購重組、股權激勵、交易等機制，更好服務科技創新和新質生產力發展。


　　中證監又表示，將大力推動上市公司提升投資價值，引導上市公司積極回報投資者的意識，運用現金分紅、回購註銷的方式來回報投資者。

 

聯想發布全棧算力基礎設施新品　料AI PC應用年底可達千款

 

　　另方面，聯想近日正式發布了率先搭載英特爾至強6能效核處理器的聯想問天WR5220 G5、聯想ThinkSystem SR630 V4、聯想ThinkSystem SD520 V4，全新NetApp AFF A全閃系列、救急1110災備一體化解決方案，以及聯想問天100G核心交換機等新一代服務器、存儲、數據網路、邊緣全棧算力的基礎設施新品。

 

　　聯想表示，為確保不同生態間的互聯互通，聯想與京東(09618)等AI合作夥伴建立了緊密的合作關係，並將其創新產品和解決方案引入到聯想天禧生態，賦能給天禧個人智能體。目前聯想AI PC已經擁有40多款AI應用，預計年底可達到1000款。據了解，目前聯想正在加速推進「AI for All」戰略的落地，通過新技術、新場景和新體驗進一步創新服務形式，推動產業全面升級。

 

聯想618帶來多元化AI新品組合　全網銷售額突破69億人幣

 

　　另內媒報道，數據顯示在今年618活動期間，聯想全網銷售額突破69億人民幣。截至6月18日24時，在筆記本、輕薄本、遊戲本、台式機、遊戲台式機、一體機、服務器/工作站等15個品類中領先。聯想稱，在此次618期間，公司為消費者帶來多元化的AI新品組合，並提供了以舊換新服務、至高可享千元人民幣補貼等活動，進一步推動AI普惠。據了解，聯想AI PC內置天禧個人智能體，具備為每一個擁有者建立個人知識庫的能力，內置AI應用生態、保護個人數據和隱私安全，並有本地異構算力支撐，能夠滿足不同場景的智能需求。


　　中銀國際指，AI PC或將帶動PC行業的更新換代需求。根據Canalys預估，2024年全球AI PC出貨量將達到5100萬台，2026年將達到1.54億台，2028年將達到2.08億台，2024至2028年的年複合增長率將達到42%。預計到2024、2025、2026年全球AI PC的滲透率將分別提升至19%、43%、55%。

美圖近期發布6款AI產品　推全新AI改圖編輯器WHEE V2  

 

　　美圖公司近期於第三屆「美圖影像節」發布了6款產品，其中站酷設計服務、奇覓、MOKI是全新發布的產品，當中MOKI不做常規的文生視頻，主要聚焦AI短片創作，輔助創作者打造動畫短片、網文短劇、故事繪本和MV。集團近日亦正式推出了全新的AI改圖編輯器——WHEE V2版本，不僅集合了多種實用功能，更將AI技術融入其中，為用戶帶來從生圖到改圖的一站式處理體驗。新版本新增了AI繪畫和AI改圖功能，極大地豐富了用戶的編輯選擇，使創作過程更加便捷、高效。另截至6月11日，美圖全球VIP會員數為1063萬，創下歷史新高。

 

 （美圖公司網頁截圖）

 

　　美圖創始人、董事長兼首席執行官吳欣鴻表示，隨著AI大模型的發展，AI應用將經歷點、線、面三個階段。集團正把AI單點功能串聯成AI工作流，可幫助電商、廣告、遊戲、影視及動漫等行業進一步提高生產力。AI工作流正在顛覆傳統工作流，尤其是美圖所處的影像與設計行業，AI是推動創新和提升效率的重要力量。

 

　　另美圖宣布，吳欣鴻於6月18日在公開市場以平均價每股約2.48元購入公司股份100萬股，涉約248萬元。集團指，他從未出售過股份，並且自2018年5月起數次增持股份，連同今次增持事項，他合共購買328萬股，緊接增持後的持股為約12.69%，對該集團未來業務展望充滿信心，且不排除進一步增持股份。

 

林家亨：聯想只能開發中低階AI產品　美圖短片製作技術不見優勢


　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指中國在科技方面尤其AI科技落後外國很多，現階段即使落力打拚與人競爭也要尋找適合自己的市場，不宜與人家糾纏於高科技環節，始終連最先進的芯片也未能獲取。而聯想作為中國PC龍頭，在中國市場上確可佔優，但AI芯片有很多，而聯想即使出高價也不可能獲取美國最先進的AI芯片，只能退而求其次開發中低階AI產品，但公司在宣傳上一定不會說出口，只會指會盡量配合政策發展AI。

 

　　另林家亨指，Photoshop在專業影片的改良和提升技術遠高於美圖，美圖不可能與其比併，只能集中於軟件方面發展，但影片能否獲取高收視主要看劇本及內容，不是看鏡頭、收音等工具。在芯片技術低於外國情況下，不要幻想美圖在專業範疇上可贏過Photoshop，雖然美圖在免費軟件方面可能佔優，但既是免費自然賺不到錢。短片製作愈短愈好也不是美圖的專利，全球幾萬個生產商都這樣做，他們的技術亦未必比美圖差。此外，很多平台用那些免費工具主要為了吸取流量，只要有流量，廣告等其他收益就會陸續有來，故平台愈大愈著數，美圖在此方面就無法與騰訊(00700)及快手(01024)相比。


　　聯想半日跌0.33%收報12.04元，美圖跌2.96%報2.62元。部分AI概念股也見回吐，商湯(00020)跌2.8%報1.39元，KEEP(03650)跌2.22%報7.05元，惟創新奇智(02121)升9.98%報5.84元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

另外，博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評AI概念股及大市，立即重溫

 



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