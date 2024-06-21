美股 | 美股六月節後現疲態，科技股行情戛然而止

．美股在六月節公眾假期後回落，大盤在周四（20日）盤中攀上紀錄高位後露出疲態，反映投資者對市場前景的擔憂上升

．華爾街分析指，「空頭正進入市場，而多頭還在刀尖上跳舞。」

美股在六月節公眾假期後回落，大盤在周四（20日）盤中攀上紀錄高位後露出疲態，反映投資者對市場前景的擔憂上升。

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標普500短暫突破5500點後失去動力，尾盤跌13.86點，或0.25%，收5473.17點。納指跌140.65點，或0.79點，收17721.59點。道指漲299.9點，或0.77%，收39134.76點。



一路高漲的科技股承壓，英偉達和蘋果領跌超級大型股。華爾街分析指，「空頭正進入市場，而多頭還在刀尖上跳舞。」「現在幾乎一切都依賴於英偉達和蘋果，不用怎麼大動干戈就能讓這個市場下跌。」美股漲勢看起來已經是強弩之末。



華爾街還在準備迎接每季一次的「三巫聚首日」，即股票、指數期權和期貨相關的衍生品合約到期的日子，交易員將被迫集體展期或建立新頭寸。據期權平台SpotGamma估算，周五（21日）到期的金額約在5.5萬億美元。



*英倫銀行維持利率不變*



美元走強，紐約尾盤美匯指數漲0.3%，至105.53。日圓連續第6個交易日下跌，邁向3月以來最長連跌。美元兌日圓漲0.45%，至158.8，為4月29日以來最高。



英倫銀行維持利率不變，被視為「鴿派立場」。英鎊兌美元跌0.3%，至1.2681。瑞郎也在瑞士央行意外降息後下跌，美元兌瑞郎上漲0.7%至0.8907。歐元兌美元跌0.25%，至1.0717。



美國經濟放緩提振對降息的押注，黃金價格漲逾1%至兩周高點。現貨金上漲1.33%，至每盎司2358.26美元。庫存下降助推油價走高，紐約期油上漲0.7%，報每桶82.17美元。布蘭特期油上漲0.8%，報每桶85.71美元。

撰文：經濟通國金組

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