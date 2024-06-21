《嚟緊炒D乜》兗澳手頭現金充裕，中線目標價40銀

兗澳(03668)主要於澳洲從事煤炭開採業務。集團為澳洲主要煤炭生產商，自2012年起於澳交所第一上市，並於2018年12月於香港聯交所雙重上市。其主要從事生產供亞洲市場發電和鋼鐵行業用的動力煤及冶金煤。

（截自兗澳2021年環境、社會及管治報告）



兗澳的客戶遍布亞太地區，主要包括韓國、中國、新加坡及日本。兗澳截至2023年12月31日止年度業績，錄得股東應佔溢利18.19億澳元，按年倒退49.3%。



期內，營業額77.78億澳元，按年倒退26.3%；新南威爾士州煤炭開採之營業額減少29.6%至67.97億澳元，經營性息稅折舊攤銷前利潤減少46.7%至34.07億澳元；昆士蘭州煤炭開採之營業額減少14.4%至7.61億澳元，經營性息稅折舊攤銷前利潤減少55.6%至1.67億澳元。



於2023年12月31日，集團之現金及現金等價物為13.97億澳元。



全年產量目標可達3900萬噸



兗澳今年第一季度，商品煤產量從2023年第四季度的高位下降12%，情況在意料之中。商品煤產量較2023年第一季度提高47%，反映過去12個月實現的強勁復甦。與2023年第四季度相比，首季煤炭銷售價格整體下降8%，其中動力煤銷售價格下降12%，冶金煤銷售價格上漲14%。



兗澳指，公司持續產生強勁的現金流量。每噸煤炭銷售價格達180澳元，大致相當於今年現金運營成本目標的兩倍。從第一季度的生產率來看，公司處於指引區間的下限，符合此前對下半年產量提升的預期，集團預計產量會進一步增加。



今年5月底，兗澳聯席副董事長Gregory Fletcher及首席執行官David Moult於公司2024年股東周年大會上，提出兗澳2024年經營預期，在權益商品煤產量目標延續2023年下半年的運營水平，全年為3500萬至3900萬噸；權益現金經營成本為每噸89至97澳元，預期臨時使用的額外設備及人工會延續至2024年；權益資本開支為6.5億至8億澳元。



技術走勢方面，兗澳於5月底高見35.15銀後，反覆向下尋支持，日前於30.9銀築底反彈，相信50天線(現約30.92銀)有不俗支持，目前已連續出現三支陽燭，9RSI回升至56水平，錢駿建議現價32.6銀買入，首站35銀，中線目標價40銀，跌穿30銀止蝕。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿

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