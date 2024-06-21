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莎莎全年多賺2.8倍恢復派息，無懼花旗降目標連日造好，現價追入仲有水位？

21/06/2024

　　本地化妝品零售商莎莎國際(00178)昨日(20日)中午公布業績，全年多賺2.8倍，派末期息5仙，為2019年疫情後首次恢復派息，管理層又預計未來很大機會維持七成派息比率。不過，集團同時公布首財季總營業額按年跌9.5%，當中港澳營業額跌近兩成二。花旗指其全年盈利略遜預期，將目標價降至1.49元，惟莎莎繼昨日飆近8%後，今日最多再升逾4%，現價追入仍有水位嗎？

 

（李崇偉攝）

 

全年純利按年升2.8倍營業額升24.8%　派末期息5仙

 

　　莎莎國際截至2024年3月31日止全年純利為2.19億元，按年升2.76倍；每股盈利為7.1仙，去年同期為1.9仙。公司決定派末期息5仙。公司解釋，純利大升主要由於集團有效控制成本，實現轉虧為盈，香港及澳門與中國內地通關後，內地旅客，帶動集團全年營業額上升；集團在中國內地的線上銷售於本財政年度下半年大幅增長74.5%。

 

　　集團全年營業額按年升24.8%至約43.68億元，其中香港及澳門市場營業額按年升31.4%至34.1億元，內地升9.7%至5.82億元。期內毛利增加27.3%至17.83億元，毛利率提升0.8個百分點至40.8%，線下零售毛利率升1.5個百分點至45.2%。主要受惠於集團的銷售額有所增長，特別是獨家品牌佔比增加。

 

　　截至3月底止，莎莎在港澳有82間店，按年淨增3間，位於核心旅遊區共有26間店舖。內地有32間店，按年淨減5間。東南亞有69間店。年內集團共開設8間店舖，其中包括重新進駐新加坡的首間店舖。本財年後，集團於新加坡再開設4間店舖，令當地店舖數目增至5間。

 

首財季總營業額跌9.5%　倡一簽多行政策及提升免稅額


　　今年4月1日至6月16日的第一季度，集團的總營業額8.13億元，按年下跌9.5%，當中港澳地區營業額5.79億元，按年跌21.8%，內地營業額1.52億元，按年升83.9%。集團指，雖然北上旅客量目前似乎已漸趨穩定，並成為一種常態，但到訪港澳的旅客數量，非常取決於政策取向以及批准簽證的情況。未來這個地區市場能否維持增長，視乎政府能否因應情況加以修訂政策，以吸引更多中國內地旅客到訪港澳。


　　集團主席及行政總裁郭少明表示，今年已過了一半，儘管零售經營環境充滿挑戰，相信隨著中國內地經濟復甦及消費力轉強，以及促進港澳經濟及旅遊業發展的政策逐步完善，對長遠持樂觀態度。雖然港人北上消費增加，但相信香港仍有吸引力。他倡議當局開放更多一簽多行政策及提升旅客免稅額，認為這會更加「公平」，因為香港本地人北上消費很方便，然而內地人士需要簽證，相信相關政策能帶動零售業。

 

莎莎：未來維持70%派息率機會大　對開舖持謹慎態度

 

　　首席財務總監何榮輝表示，考慮到集團的營運已恢復穩健並錄得盈利，建議派發末期息每股5仙，相等於年內盈利的約70%，並將維持穩定的股息政策。郭少明補充，董事一直有開會討論股息政策，他認為股息維持相等於年內盈利約70%機會大，又指現時集團現金流增長快，若現金流水平仍然保持，派息是沒有問題。


　　另郭少明表示，對於香港抱有信心，但對開舖會持謹慎態度，需要考慮租金及遊客量等因素。續新約及店舖租金調整方面，大多業主都沒有要求加租，甚至願意調減。銷售佔比方面，整體獨家牌子大約佔37%，目標希望能夠達到40%，另計劃會引入更多新產品，以及提供價錢及贈品優惠吸引消費者。

花旗：純利略遜預期惟估值不高　目標價降至1.49元

 

　　花旗發表研報指，莎莎2024財年純利升2.76倍至2.19億元，略低於該行預期，銷售增長25%亦遜預期。末期息每股5仙，管理層計劃未來維持穩定派息率70%。


　　花旗認為，雖然宏觀環境疲弱及消費者行為改變，令莎莎銷售及盈利復甦可能慢於預期，但公司估值不高，維持其「買入」評級。另將莎莎2025及2026財年的純利預測分別下調14%及13%，目標價由1.74元降至1.49元。

 

溫鋼城：整體銷售仍可維持　惟宜待大成交突破0.88元才買


　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，莎莎首財季港澳營業額下跌，相信與港人北上消費無關，而是因為內地人生活習慣改變，以前內地人來港會到莎莎掃貨，所以莎莎才在禮頓中心設立旗艦店，佔了整層樓，結果疫情造成人流稀疏，影響很大，現時也不見有很多人逛，因現在盛行網購，內地速遞效率也很高，少了這批由香港搬貨返內地的旅客，港澳營業額自然減少，內地營業額反可增加。不過，女仔一定貪靚，只要負擔得到都會買面膜等產品，莎莎銷售仍可維持到。

 

　　至於股價方面，溫鋼城指，莎莎現價正處於保歷加通道頂，先看有否機會升至5月13日的高位0.88元，若未能突破，走勢不算太理想。而近兩日出了業績後，累積升幅已很大，成交也見大增，可能已吸納了很多購買力，能否持續上升成疑，故現在不宜追入。莎莎現價也不見很大波動，證明投資者都很冷靜，總之，若大成交突破才可買入，莎莎也類似李寧(02331)等內需股，始終做內地生意為主，而李寧股價近日持續下跌。莎莎若以大成交企穩0.88元，有機會升至前高1.11元，否則料只會於0.7至0.85元上落。

 

　　莎莎半日升2.44%收報0.84元，連升4日，累升18.31%。其他本地零售股卻普遍向下，周大福(01929)跌2.01%報8.79元，六福(00590)跌0.48%報16.7元，周生生(00116)跌0.14%報7.41元，佐丹奴(00709)跌0.54%報1.86元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

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