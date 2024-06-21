NVIDIA | 英偉達行政總裁黃仁勳售價值逾6000萬美元股票

．英偉達行政總裁黃仁勳向美國證券交易委員會報告了一系列內幕股票交易。

．根據美國證券交易委員會的文件，黃仁勳在本月17及18日出售24萬股英偉達股票，合計套現3190萬美元

英偉達行政總裁黃仁勳向美國證券交易委員會報告了一系列內幕股票交易。

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根據美國證券交易委員會的文件，黃仁勳在本月17及18日出售24萬股英偉達股票，合計套現3190萬美元。



此外，他之前亦於本月13和14日出售24萬股英偉達股票，每股售價介乎127.78至132.23美元，套現3118萬美元。

撰文：經濟通國金組

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