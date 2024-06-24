  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

樓市 | 中原十大屋苑本周末僅4宗成交，按周再跌2成

24/06/2024

．中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，按周下跌2成，連跌2周，重返5周前低位，當中7個屋苑零成交。

．中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，息口持續高企，近期市場在缺乏利好因素下，入市信心較為薄弱，加上發展商持續以低價推盤，折讓幅度較二手大，令購買力傾斜於一手市場

 

樓市 | 中原十大屋苑本周末僅4宗成交，按周再跌2成

 

　　中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，按周下跌2成，連跌2周，重返5周前低位，當中7個屋苑零成交。

 

推薦閱讀：

保安局開通抖音號冀大眾更快得知官方訊息

保安局局長鄧炳強在社交平台表示，局方今日開通官方抖音號，是保安局推出的第8個社交平台，希望透過更廣泛的渠道........

 

《中國要聞》抖音電商618成績單：商品成交總額同比增85%

抖音電商發布了618好物節平台消費報告，數據顯示，5月24日至6月18日，平台直播累計時長達1.49億小時......

　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，息口持續高企，近期市場在缺乏利好因素下，入市信心較為薄弱，加上發展商持續以低價推盤，折讓幅度較二手大，令購買力傾斜於一手市場。以低價作招徠的屯門NOVO LAND 3B期過去周六首輪開售，銷情火熱，顯示平盤具承接力，相信短期內一手繼續主導樓市，二手交投低位徘徊。
　　 　
*美聯：周末10大屋苑錄6宗買賣，按周跌14.3%*

　　據美聯物業分行統計，本周末(6月22日至6月23日)計算，10大藍籌屋苑合共錄得約6宗買賣成交，與上周末約7宗比較減少1宗，按周跌約14.3%，連續兩周末在單位數徘徊。若按15大屋苑計算，周末則錄得約11宗成交，按周增長37.5%。


　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，市場購買力持續釋放，但傾向一手盤，加上發展商積極推盤，吸納不少資金，二手市場進一步受壓。由於息口走勢未見明朗，加上新盤供應充裕，相信二手樓價走勢仍然偏軟，另一邊廂，隨著踏入租務旺季，以及專才及內地學生來港，對租務市場有支持，預期租金走勢看俏。


　　按美聯物業10大指標屋苑計，剛過去周末港島區3個指標屋苑包括太古城、康怡花園及海怡半島周末錄2宗成交，按周減少1宗，跌33.3%。九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨錄得4宗成交，按周增加3宗或上升約3倍。至於新界區3個指標屋苑包括映灣園、沙田第一城及嘉湖山莊則未錄成交。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-06-24｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)利好利淡因素並存｜下半年外匯之選｜#陳欣 #直播｜FX MONDAY｜hot talk 1點鐘

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08082

光尚文化控股

0.186

異動股

00288

萬洲國際

5.220

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

377.600

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,411.21
    +260.88 (+0.666%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,447.87
    -16.75 (-0.307%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,496.82
    -192.54 (-1.088%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.308
變動率︰+1.681%
較港股︰+3.91%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升36.620
變動率︰+1.515%
較港股︰-0.35%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升3.823
變動率︰+1.408%
較港股︰-0.44%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.544
變動率︰+1.394%
較港股︰-0.35%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升9.390
變動率︰+7.070%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.900
變動率︰+6.654%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升27.450
變動率︰+4.175%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升22.020
變動率︰+3.283%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升11.010
變動率︰+6.686%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌200.840
變動率︰-5.500%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌212.310
變動率︰-5.999%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌118.110
變動率︰-6.684%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/06/2024 20:29 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/06/2024 08:10
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/06/2024 20:29 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08082 光尚文化控股
  • 0.186
  • 00288 萬洲國際
  • 5.220
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 377.600
  • 01876 百威亞太
  • 9.050
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 7.460
股份推介
  • 02209 喆麗控股
  • 3.280
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 3.950
  • 目標︰$5.20
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 5.880
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.550
  • 目標︰$23.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 140.500
  • 目標︰$180.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.400
  • 00005 滙豐控股
  • 67.850
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.050
  • 00941 中國移動
  • 73.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.370
報章貼士
  • 00002 中電控股
  • 63.300
  • 目標︰--
  • 01099 國藥控股
  • 21.500
  • 目標︰$24.00
  • 02899 紫金礦業
  • 16.760
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 保險 More
  • 01508 中國再保險
  • 0.580
  • 電力 More
  • 01816 中廣核電力
  • 3.420
  • 航運 More
  • 02343 太平洋航運
  • 2.610
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 30.400
即時重點新聞

25/06/2024 07:50  《國金頭條》科技股失動力，英偉達再爆跌6.7%，納指挫逾1%

25/06/2024 07:53  復宏漢霖(02696)獲復星醫藥溢價31%提私有化，今早復牌

25/06/2024 07:54  渣打倫敦再斥7900萬元購109萬股，十億美元回購計劃快完成

25/06/2024 07:54  途虎養車(09690)重續股份回購計劃

24/06/2024 16:49  歐舒丹全年純利跌18.4%至9389.3萬元歐元，不派息

25/06/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２１﹒１９億元，買建行沽盈富

24/06/2024 08:54  【大行炒Ｄ乜】舜宇瑞聲獲提目標價；野村看好比亞迪３０５元

21/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》兗澳手頭現金充裕，中線目標價４０銀

24/06/2024 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒８０７５，兩周拆息較上日升３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

陳茂波：應加快生物計算發展，歡迎百圖生科在港上市新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 首5月財收降2.8%，FDI跌三成，股匯續跌新文章
人氣文章

新聞>國際動態

普京 | 俄總統普京甫離開河內，美助理國務卿即訪越「箍煲」新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

網購騙案新手法！假冒客服騙案首4月涉1.9億！69歲伯伯與假職員視像8小時失44萬！網上賣家一樣被呃！即睇手法 3
人氣文章

娛樂情報

謝霆鋒為《海關戰線》操fit影寫真！練成6塊腹肌、43歲仍保持少年感！網民勁羨慕王菲
人氣文章

生財有道

高息定存 | 一周高息合集，一文睇清月底到期高息優惠尾班車
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

罐頭魚大比拼！罐頭吞拿魚、三文魚、沙甸魚哪款熱量低、高蛋白、高奧米加3？營養師盤點5款罐頭魚的營養價值！
人氣文章

港女講男．妮洛

愛情速食文化：分手後無縫接軌、迅速換畫！不想Stay Single，轉身換下個是正解？
人氣文章

Beauty

歐美大熱刮痧美容法！5分鐘放鬆面部筋膜兼消腫？編輯實試刮痧好物推介：Panasonic電動美容儀、SUQQU按摩霜
健康好人生 Health Channel
人氣文章
甲醛 ｜ 新居入伙兩周即眼乾、喉嚨痛、失聲！揭傢俬甲醛超標60倍！長期吸入增患鼻咽癌、腸癌風險！邊3種家具最高危？
人氣文章
白內障 ︳ 港安醫院基金會全數資助白內障手術？公院排期逾1年！長者可免費做切除手術＋術前術後檢查！即睇有咩申請條件
人氣文章
日本名醫大推「早餐斷食」休養消化器官！可減肥兼提升免疫力？一次過睇斷食時段、2個早上飲食貼士新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/06/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/06/2024
陳茂波：應加快生物計算發展，歡迎百圖生科在港上市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

備戰

21/06/2024 08:10

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金