樓市 | 中原十大屋苑本周末僅4宗成交，按周再跌2成

．中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，按周下跌2成，連跌2周，重返5周前低位，當中7個屋苑零成交。

．中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，息口持續高企，近期市場在缺乏利好因素下，入市信心較為薄弱，加上發展商持續以低價推盤，折讓幅度較二手大，令購買力傾斜於一手市場

中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，按周下跌2成，連跌2周，重返5周前低位，當中7個屋苑零成交。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，息口持續高企，近期市場在缺乏利好因素下，入市信心較為薄弱，加上發展商持續以低價推盤，折讓幅度較二手大，令購買力傾斜於一手市場。以低價作招徠的屯門NOVO LAND 3B期過去周六首輪開售，銷情火熱，顯示平盤具承接力，相信短期內一手繼續主導樓市，二手交投低位徘徊。



*美聯：周末10大屋苑錄6宗買賣，按周跌14.3%*



據美聯物業分行統計，本周末(6月22日至6月23日)計算，10大藍籌屋苑合共錄得約6宗買賣成交，與上周末約7宗比較減少1宗，按周跌約14.3%，連續兩周末在單位數徘徊。若按15大屋苑計算，周末則錄得約11宗成交，按周增長37.5%。



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，市場購買力持續釋放，但傾向一手盤，加上發展商積極推盤，吸納不少資金，二手市場進一步受壓。由於息口走勢未見明朗，加上新盤供應充裕，相信二手樓價走勢仍然偏軟，另一邊廂，隨著踏入租務旺季，以及專才及內地學生來港，對租務市場有支持，預期租金走勢看俏。



按美聯物業10大指標屋苑計，剛過去周末港島區3個指標屋苑包括太古城、康怡花園及海怡半島周末錄2宗成交，按周減少1宗，跌33.3%。九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨錄得4宗成交，按周增加3宗或上升約3倍。至於新界區3個指標屋苑包括映灣園、沙田第一城及嘉湖山莊則未錄成交。

撰文：經濟通採訪組

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