樓市 | 傳銀行收緊按揭供款期降至人齡「65減」

．利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣接受星島查詢指，有個別中小銀行計算供款期時，將人齡改為「65減」，若果借款人想敘造30年按揭，便需要證明在年屆65歲後仍然有供款能力，提供如公司續聘證明信、長俸等，或者加一個年紀較輕的聯名借款人，或擔保人

．至於是哪家銀行實施「65減」，她稱不便透露，只說是個別中小型銀行個別例子，市民毋須特別擔憂

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣接受星島查詢指，有個別中小銀行計算供款期時，將人齡改為「65減」，若果借款人想敘造30年按揭，便需要證明在年屆65歲後仍然有供款能力，提供如公司續聘證明信、長俸等，或者加一個年紀較輕的聯名借款人，或擔保人。至於是哪家銀行實施「65減」，她稱不便透露，只說是個別中小型銀行個別例子，市民毋須特別擔憂。

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《本港樓市》傳銀行收緊按揭供款期降至人齡「65減」

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣接受星島查詢指，有個別中小銀行計算供款期時，將人齡改為「65減」，若果借款人想敘造30年按揭

據《澎湃新聞》從諾和諾德中國方面獲悉，國家藥品監督管理局近日批准了諾和諾德公司研發生產的諾和盈.......

黃詠欣指出，銀行收緊按揭產品的步伐仍未停止，近一年來香港同業拆息(HIBOR)高企，銀行盈利縮水，因應逐步下調現金回贈，或更傾向做優質客戶生意，需待美國開始減息，本港息口回落，銀行才會再更積極做按揭生意。



*大多銀行仍是「75減」*



中原按揭董事總經理王美鳳則表示，滙豐、中銀香港(02388)、恒生(00011)及渣打銀行在以人齡計算供款年期時，仍以「75減」為主；市場上個別更為「80減」，視乎借款人的還款能力及估計供款持續性。



根據金管局指引，當前所有物業按揭貸款的年期上限為30年。銀行會以樓齡計算供款年期，大部分基於樓齡「75減」，即若樓齡為40年，以75減去40年，結果為35年，但因不能超出上限，供款年期最長為30年。

撰文:經濟通採訪組

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