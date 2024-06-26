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新股 | 「哪吒汽車」母企合眾新能源汽車申請在港上市

26/06/2024

．內地電動車品牌「哪吒汽車」母企合眾新能源汽車遞表申請來港上市，據聯交所初步文件顯示，保薦人為中金、摩根士丹利、中信証券、農銀國際、招銀國際

．公司指，其定位為新能源車企全球化領軍者，未來繼續深化全球化戰略布局，通過海外市場持續為發展帶來重要動力

新股 | 「哪吒汽車」母企合眾新能源汽車申請在港上市

　　內地電動車品牌「哪吒汽車」母企合眾新能源汽車遞表申請來港上市，據聯交所初步文件顯示，保薦人為中金、摩根士丹利、中信証券、農銀國際、招銀國際。

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　　公司指，其定位為新能源車企全球化領軍者，未來繼續深化全球化戰略布局，通過海外市場持續為發展帶來重要動力。去年實現出口1.7萬輛，佔總銷量的13.7%，貢獻12%的銷售收入。公司深耕東南亞市場，未來持續大力發展拉丁美洲、中東和非洲，並隨後適時向歐洲拓展。


　　公司去年收入135.5億元(人民幣．下同)，按年升3.9%，公司擁有人應佔虧損68.1億元，較2022年虧損66.7億元略為擴大。


　　集資所得將用於海外市場的戰略性擴展，以提升哪吒品牌的全球影響力；豐富產品組合及提升智能汽車軟硬體技術；擴大在中國的銷售、服務及充電基礎設施網絡，以及進行數字營銷及營運用戶社群；營運資金及其他一般企業用途。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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