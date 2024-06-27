新世界 | 新世界據報擬明年兌付永續債，月底前出售80億非核心資產

．據《彭博》引述知情人士表示，新世界發展(00017)告訴一些投資者，公司將儘量行使一隻永續債在2025年3月到期的贖回權

．知情人士指，該公司表示如果放棄贖回選擇權，票息將遠高於公司5%的平均融資成本。彭博匯編的數據顯示，該債券周四每1美元面值報價95.7美仙

據《彭博》引述知情人士表示，新世界發展(00017)告訴一些投資者，公司將儘量行使一隻永續債在2025年3月到期的贖回權。

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知情人士指，該公司表示如果放棄贖回選擇權，票息將遠高於公司5%的平均融資成本。彭博匯編的數據顯示，該債券周四每1美元面值報價95.7美仙。



知情人士稱，新世界發展還表示預計將在月底前完成出售80億港元（約10億美元）的非核心資產，可能很快會提供資產出售的最新細節，相關資產出售是在2023年7月至2024年6月期間進行。



報道又引述消息稱，新世界今年獲得一筆由上海K11購物中心支持的數十億元人民幣貸款。在中國監管機構表示做好經營性物業貸款管理，滿足房地產企業合理融資需求之後，該房企近期開始使用這種融資途徑。



知情人士補充說，新世界的投資物業總價值為430億港元，而且大多沒有債務。這些資產的平均貸款價值比預計約為40%，但有些可能高達70%。

撰文：經濟通採訪組

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