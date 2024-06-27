大行看淡澳門6月賭收，濠賭股跌跌不休未屆吸納時？

近日有多間大行指，受季節性因素及歐洲國家盃足球賽等影響，澳門6月首23天賭收只有133億澳門元，意味上周的日均賭收為5.14億澳門元，按周跌約4%，中場及貴賓廳的投注額及毛收入均綠得下跌，令濠賭股股價連日下跌，其中金沙中國(01928)今日(27日)再跌逾2%低見16.34元，連跌6日，創52周新低。不過，有澳門博彩業者料6月賭收即使有所回落，仍會勝去年同期，而下月開幕的巴黎奧運亦不會影響暑假客量。濠賭股尤其金沙股價低殘，可否趁低吸納？抑或暫仍只宜觀望？

（金沙中國網頁截圖）

摩通指澳門6月賭收預測有下行風險 花旗下調預測至172.5億

摩通近日發表研報指，澳門6月首23日的賭收達133億澳門元，而上周的日均賭收為5.14億澳門元，是逾6周以來的低位。相信這是由於季節性疲軟及貴賓廳贏率不理想所致，但6月中賭收仍令人失望，意味著全月賭收預測有下行風險。行業於短期內未有推動重新評級的催化劑，在濠賭股的偏好次序首選美高梅中國(02282)，隨後依次為永利澳門(01128)、金沙中國、銀娛(00027)、澳博(00880)，最後為新濠(00200)，其中美高梅、永利澳門及金沙均予「增持」評級，目標價分別為18.5元、11元及26元。



花旗表示，上周澳門的日均賭收約為5.14億澳門元，較再對上一周低約4%。貴賓廳的贏率保持疲弱，投注額則按月跌約10%，另中場投注額按月降10至12%。該行將6月賭收預測保守地由180億澳門元下調至172.5億澳門元。

瑞銀：澳門賭收受季節性及足球賽影響 仍對濠賭股看法正面



另瑞銀指，據其渠道調查顯示，澳門博彩毛收過去7日平均約5.14億澳門元，為2019年第二季的約65%，其中中場博彩毛收為2019年第二季的90%至95%。對比對上6日的日均5.33億澳門元下降，主要受季節性因素、貴賓廳贏率下降及歐洲國家盃足球賽影響。本月累計日均博彩毛收按月跌11%至5.78億澳門元，略差於2015至2019年6月的按月跌9%。其中中場博彩毛收按月跌10%至12%，貴賓廳博彩毛收按月跌10%，貴賓廳贏率為2.6%至2.8%。



不過，按該行追蹤33間澳門酒店數據，夏季房價上升，每晚房價3400港元，按周升4%及按年升15%。料內地早前增加8個自由行實施城市及夏季航班增加，將支持遊客增長。濠賭股目前估值相當於預測企業價值對EBITDA倍數約9.5倍，比歷史平均值低出1.5個標準差。該行對濠賭股看法維持正面，首選新濠博亞(MLCO.US)及銀娛。

澳門博彩業者料6月賭收仍勝去年同期 奧運不會影響暑假客量

雖然有大行指澳門6月賭收預測有下行風險，但據《澳門日報》報道，有澳門博彩業者表示，每逢大型賽事項目如歐國盃、世界盃，球迷多會三五知己約看球賽，不排除會減少到訪澳門，尤其看球賽博彩味濃，其客群與來澳博彩客群高度重疊，多少會影響賭收。另外，6月是傳統淡季，旅客、家庭客把外遊安排在暑假，故由端午節後起至暑假前夕均屬淡季，兩者疊加令賭收回落，但料即使賭收有所回落，仍會勝於去年同期。

據觀察，自新增8個自由行城市以來，未見大量外省客增加，反而旅行團有增長趨勢，相信是因為對相關城市而言，澳門仍較陌生，不排除先參團「摸熟」地方後，再以自由行方式到訪澳門。此外，展望7月及8月暑假，澳門旅遊業者表示，過去奧運會對旅客出遊意欲影響不大，在澳琴「團進團出」、新增自由行城市發酵下，有信心暑假客量按年上升，兩月平均達300萬人次以上，恢復到2019年同期的八成多水平。



澳門5月酒店平均入住率升至83.6% 到訪團客逾24萬人次





另外，澳門統計暨普查局資料顯示，今年5月向公眾提供住宿服務的酒店業場所共143間，按年增加13間，可提供客房數目增加9.3%至4.7萬間。客房平均入住率按年上升4.9個百分點至83.6%，其中五星級(85.3%)及四星級(79.7%)酒店的入住率分別按年上升6.4和2.6個百分點，三星級酒店的入住率(80.8%)則下跌0.2個百分點。5月份酒店業場所住客按年增加8.4%至119.6萬人次，較2019年同期亦上升3.3%；中國內地(87萬人次)及國際住客(8.8萬人次)分別按年上升9.7%及66.1%。澳門今年首5個月酒店業場所的客房平均入住率按年上升7.7個百分點至84.3%，住客增加25%至613.5萬人次，平均留宿時間維持在1.7晚。



澳門今年5月的隨團入境旅客有24.2萬人次，按年上升1.9倍；中國內地團客按年上升1.7倍至21.9萬人次，國際團客增加5.2倍至1.8萬人次。首5個月的隨團入境旅客有92.8萬人次，按年上升2.3倍；中國內地團客按年上升2倍至82.8萬人次。

林嘉麒：濠賭股暫不宜吸納 待行業復甦可吼美高梅永利

（林嘉麒）

元宇證券基金投資總監林嘉麒指，先不論歐洲國家盃帶來的影響，6月本就是澳門博彩業傳統淡季，賭收回落屬市場預料之內，但應該不會很差。不過，下一旺季要去到「十一黃金周」，距今還有頗長時間，且內地消費力不足，到時能否如「五一黃金周」時表現那麼好成疑問。濠賭股暫不宜因股價低殘而盲目撈底，雖然有業內人士指奧運不會影響行業表現，但以往亦試過奧運期間「旺丁不旺財」。而有好幾隻濠賭股在技術上已出現雙底，其中金沙已穿晒底，美高梅也跌穿了4月的橫行區，總之所有濠賭股都暫不宜吸納。不過，美高梅及永利澳門在5月前股價走勢較強，因市傳這些外資博企蠶食了金沙及銀娛的市佔率，往後待行業復甦，可優先考慮吸納這兩隻股份。

濠賭股今日全線下跌，金沙跌2.25%收報16.52元，銀娛跌1.74%報36.65元，美高梅跌0.98%報12.14元，永利澳門跌1.22%報6.47元，新濠跌2.2%報5.34元，澳博跌1.48%報2.66元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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