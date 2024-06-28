美元走軟金價反彈，美銀花旗齊唱好，金礦股可趁回調吸納？

美國昨日(27日)公布的經濟數據顯示經濟逐步放緩，引發降息預期，美元與美國國債孳息率雙雙回落，令國際金價結束兩連跌，從超過兩周的低位回升，紐約期金收市升23.4美元或1%，報每盎司2336.6美元，現貨金亦升約1%至每盎司2327美元。港股的金礦股在連跌多日後，今日(28日)也見明顯反彈。儘管金價今年迄今已漲11%，惟仍繼續獲大行唱好，美銀及花旗都料明年可見3000美元，即潛在升幅近三成，可否趁金礦股近日股價回調吸納呢？

（Shutterstock）

美國經濟數據弱美元美債息下跌 投資者料今年降息兩次



美國昨日公布的數據凸顯其經濟動力減弱，例如5月企業設備支出下降，出口下滑導致商品貿易逆差擴大。美國商務部經濟分析局公布的第一季國內生產繐值(GDP)的第三次估值，確認第一季美國經濟成長大幅放緩。美元昨一度下跌0.33%，最終跌0.1%收報105.92，10年期國債孳息率降至4.289%，提振了黃金對持有其他貨幣投資者的吸引力。



Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，美國公布的一些數據對黃金市場有支撐作用，GDP終值非常低，黃金在美元指數回落時獲得提振。美國今日將公布的核心個人消費支出平減指數(PCE)，是一份很關鍵的通脹報告，聯儲局一向重視這個指標。根據FedWatch數據，儘管聯儲局目前只預期今年降息一次，但投資者很大程度地堅持聯儲局將會降息約兩次的觀點。





美銀：金價獲多個因素提振 料未來12至18個月見3000美元



美銀大宗商品策略師Michael Widmer近日發表報告，預期金價在未來12至18個月內，可達到每盎司3000美元。投資需求增加、地緣政治緊張、美國聯儲局減息，以及各國央行買金等因素均提振金價。預期聯儲局將於今年下半年及明年減息，投資者將重新買金，有助推升金價。各國央行買金亦是關鍵因素，去年私人囤積金條和央行收購黃金分別佔黃金購買量的49%和43%。去年各國央行增持了1037噸黃金，是繼2022年的1082噸後，有紀錄第二高的一年。雖然各國央行持有黃金的動機不同，但其儲備組合均有一個共同點，就是持有美元的份額一直下降，黃金持有量則一直上升。



花旗亦指，實體黃金需求強勁、各國央行不斷增持和宏觀經濟情勢，都支撐金價走高。金價走勢不會直線向上，但下半年和明年的均價將持續上漲。金價在2000至2200美元區間有非常強勁支撐，估計下半年會測試新高後，明年上看3000美元。看好金價的重要理由是市場風險不對稱情況持續。即使市場存在強勢美元、高利率和股市攀升等向來被視為不利金價的因素，但金價5月仍升破2400美元，目前仍處高檔水平。當美國經濟增長趨勢逆轉，對金價走勢也有正面作用。另美國11月大選前有許多不明朗因素，潛在經濟衰退將令美國預算赤字進一步攀升。尤其美國目前利率可能已經到頂，只要聯儲局降息而壓低美國債息，將為長期投資黃金塑造有利環境。除了美國因素，各國央行尤其新興國家央行不斷增持黃金，加上中國民眾的實體黃金需求有增無減，也是支撐金價重要力量。





道富策略師：投資者不願放棄黃金 金價料於2200至2300美元波動



另外，道富環球投資顧問與世界黃金協會(WGC)合作，於周三(26日)發布了年度黃金認知調查報告。這項調查訪問了525名北美專業投資者，有29%的北美金融顧問計劃會在未來12至18個月內增加黃金配置，62%的人表示他們的黃金配置預計將保持不變，9%的人認為他們將減少客戶投資黃金的資產比例。



上述調查結果與道富銀行首席黃金策略師George Milling-Stanley最新的市場預測相對一致。在最近接受採訪時，Milling-Stanley上調了對今年下半年金價的預期，預計金價將在每盎司2200美元至2300美元之間波動。他指，黃金近期潛力的關鍵仍與美聯儲的貨幣政策有關，不過在全球經濟充滿不確定性之際，黃金仍是一種有吸引力的避險資產。儘管美聯儲採取激進的貨幣政策立場，支撐美國國債收益率上升和美元走強，但調查顯示投資者不願放棄黃金。

溫傑：看好黃金原因沒出現 金礦股及黃金ETF暫不宜吸納

（溫傑）

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，去年年底會很看好金價，因為預期全球包括美國會減息，美元會走弱，加上地緣政治風險，而當時金價處於2100美元，但早兩個月當金價升至2300至2400美元時，就不應該再買金，因看好黃金的原因基本上沒出現，美國未減息，美元仍強，至於地緣政治，只屬一霎那的事，如果伊朗真的要對付以色列，不會只派出時速200公里、要飛5小時才到的無人機。總之，金價升至2300至2400美元已不宜吸納。

溫傑續指，雖然現時有人預期美國9月會減息，但若要買增長型的資產可在美股及台股中任揀，若想收息可揀港股中的收息股或「中特估」股份，但不應揀那些既低息甚至無息派，又不見怎麼增長的金礦股，連SPDR金ETF(02840)也暫不宜吸納。值得一提，現時市場波動的其中一個因素是擔心美國維持較高利率，即遲些才減息，這樣其實同樣利淡金價，故不能再依靠黃金分散風險。至於提到很多央行及一些基金買金，在數字上其實不太看得到。

金礦股今日普遍上升，紫金礦業(02899)升3.26%收報16.48元，招金礦業(01818)升3.31%報13.1元，山東黃金(01787)升1.17%報15.54元，靈寶黃金(03330)升3.87%報2.95元，中國黃金國際(02099)升2.98%報50.1元。黃金ETF方面，SPDR金ETF升1.17%報1682元，價值黃金ETF(03081)跌1.13%報55.28元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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