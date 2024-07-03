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商湯將發布最新版本AI大模型，波司登遭主席減持，股價榮辱互見

03/07/2024

　　近期港股陷於悶局，於萬八點關口受阻，惟仍有股份出現異動，其中波司登(03998)遭主席折讓近一成配售，套現逾17億元，今早(3日)最多急插18%至3.9元，記得公司日前才公布全年盈利升近44%兼增派末期息，獲大行唱好，刺激股價連續兩日急升逾半成，豈料股價炒高後即遭主席減持。另邊廂，據指商湯(00020)將於世界人工智能(AI)大會上發布旗下大模型最新版本「日日新5.5」，今早最多飆逾15%至1.6元。

 

（商湯網頁截圖）

 

波司登主席擬折讓9.6%配售4億股　套現17.24億元


　　波司登國際創辦人、董事局主席及控股股東高德康設立的信託間接全資擁有的盈新國際，今日訂立大宗交易協議，透過配售代理摩根大通亞太向獨立方配售4億股公司股份，佔已發行股份總數約3.64%，每股作價4.31元，比該股昨日(2日)收市價折讓9.6%，涉資17.24億元，預期配售事項將本周五(5日)落實完成。


　　配售完成後，高德康及其家族成員持有波司登股權由67.57%降至63.93%，高氏仍為公司控股股東。賣方配售主要為了優化公司股東結構、釋放公司股份市場流動性，並引入更多優質的境內外投資者。配售事項所得款項將主要用於賣方資金需求及慈善事業發展等。賣方已承諾，配售完成後365日止期間，不會進一步出售公司任何股份。

 

波司登全年純利升43.7%派息20仙　摩通予目標價6.6元

 

　　值得一提，波司登上周三(26日)公布，截至2024年3月31日止全年純利30.74億元人民幣，按年升43.7%，派發末期息20港仙，上年同期派13.5港仙。期內收入232.14億元人民幣，升38.4%。執行董事兼執行總裁梅冬指，截至2024年3月31日，集團庫存周轉天數為115天，同比2023年3月31日同期有29天的下降，主要由於集團持續維持較低首次訂單比例的同時，一方面持續使用拉式補貨、小單快返的調節機制，另一方面有效推進全渠道商品一體化運營管理，料庫存會持續改善。

 

　　摩通發表研報指，波司登管理層表示，2025財年盈利增長目標仍高於銷售增長目標，而2025至2026財年的銷售增長目標為兩年複合增長率達中雙位數；受創新產品系列價格增長以及終端市場接受度所帶動，2025財年整體平均售價可能會錄得單位數的增長。預期2025財年銷售以及盈利將分別按年增14%及16%，並預計2025財年淨利率將擴大0.2個百分點，維持「增持」評級，予目標價6.6元。

 

（波司登網頁截圖）

 

商湯將於AI大會發布日日新5.5　銀河證券：有望推動AI商業化進程提速


　　2024世界人工智能大會(WAIC2024)將於本周四(4日)在上海展開，為期3日；主辦單位指今年主題將圍繞著核心技術、智慧終端、應用賦能三大板塊。據指商湯即將於大會上發布旗下大模型最新版本「日日新5.5」。此前4月23日，商湯在技術交流日上發布「日日新」大模型5.0，該大模型也是國內首家在SuperClue評測中超過GPT-4 Turbo的中國大模型。

 

　　銀河證券早前發表研報指，「日日新SenseNova」發布節奏超預期，綜合能力大幅提升，處於國內行業領先水平，推動國內通用大模型廠商加速迭代，有望降低應用端成本和門檻，進一步拓寬應用端場景，推動AI商業化進程提速。


　　另外，國家工業和信息化部等四部門日前印發《國家人工智慧產業綜合標準化體系建設指南(2024版)》，其中提出，到2026年，標準與產業科技創新的聯動水平持續提升，新制定國家標準和行業標準50項以上，引領人工智慧產業高質量發展的標準體系加快形成。開展標準宣貫和實施推廣的企業超過1000家，標準服務企業創新發展的成效更加顯現。參與制定國際標準20項以上，促進人工智慧產業全球化發展。


熊麗萍：商湯宜1.6元前減持　波斯登或跌穿4元不要急撈

 

商湯將發布最新版本AI大模型，波司登遭主席減持，股價榮辱互見

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，商湯股價近日即使反彈，也於1.4元水平浮浮沉沉，到今日突然飆升。雖然上次配股後，商湯守於配股價1.2元之上，但仍只宜短線炒上落。商湯AI業務發展是目前市場關注點，亦開始見到公司有推出大模型，現又聽說公司將會升級另一批大模型，可以再觀察，惟股價升至1.6元應差不多到位，希望其之前積累的蟹貨可慢慢消化，但1.8元應會有很大阻力，有貨宜於1.6元前減持。此類波動大股份亦宜定下止蝕位，可於1.3元止蝕。

 

　　至於波司登，另熊麗萍指，股份若受配股影響，股價通常都要調整，而波司登配股應主要為了減債，公司本身現金流強，故每次派息都不錯，早前公布業績後股價更見上升，可能是借勢炒高配股。有貨可繼續持有，無貨則不要急於買入，之前升到4.8至4.9元形成雙頂，今次調整可能會跌穿4元。即使消化完配股消息回升，短期可能於4.2至4.3元也要作整固。

 

　　波司登半日跌15.51%收報4.03元，成交23.53億元。商湯升13.77%報1.57元，成交21.78億元，為表現最好的科指及國指成分股。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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《異動股》歸創通橋飆7%逾億元成交，醫療機械股份造好
波司登主席擬折讓9.6%減持3.64%股權，套現逾17億元

 

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