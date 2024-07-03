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樓市 | 畢馬威：審批樓按速度減慢因人手緊張，料銀行不會縮減樓按規模

03/07/2024

．畢馬威發表2024年香港銀行業報告，畢馬威中國金融服務合夥人沈耀文指，參考金管局公布今年第一季的數據，本地銀行的貸款質量有所下降，因內房敞口仍然存在，內地住屋銷售未完全恢復，樓價亦有所下跌，但他認為貸款質量不會差過2023年的水平

．至於中小企敞口，他表示，近年本地人及內地旅客消費模式轉變，引致中小企尤其是零售業及餐飲業承壓，如果中小企面對的是例如流動性不足等的短期危機，銀行並不會停止貸款給中小企

 

樓市 | 畢馬威：審批樓按速度減慢因人手緊張，料銀行不會縮減樓按規模

 

　　畢馬威發表2024年香港銀行業報告，畢馬威中國金融服務合夥人沈耀文指，參考金管局公布今年第一季的數據，本地銀行的貸款質量有所下降，因內房敞口仍然存在，內地住屋銷售未完全恢復，樓價亦有所下跌，但他認為貸款質量不會差過2023年的水平。

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　　至於中小企敞口，他表示，近年本地人及內地旅客消費模式轉變，引致中小企尤其是零售業及餐飲業承壓，如果中小企面對的是例如流動性不足等的短期危機，銀行並不會停止貸款給中小企。他又指，不同銀行均已採取措施降低借貸風險，例如減少集中借貸予於個別板塊，並更注重借貸人的流動現金多於抵押品。

*未來銀行不會縮減樓按規模*

　　近期市場有指銀行審批樓宇按揭的速度放緩，沈耀文解釋主要是由於按揭成數放寬後，申請按揭人數有所增加，而銀行人手緊張，因此審批速度會稍為較慢。他表示，雖然樓按遲還款比率輕微上升，但仍然是低水平，負資產升幅未算很嚴重，並未出現大規模的違約情況，因此對於銀行而言，樓按仍然是安全的資產。他認為未來銀行不會大規模縮減按揭規模，但亦要考慮盈利能力；如果息口下降，將提供誘因給銀行承辦更多按揭。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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