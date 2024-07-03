油價自兩個月高位稍回，三桶油獲券商唱好可吼位吸納

市場對正吹襲加勒比海多國的颶風貝麗爾造成供應干擾的擔憂逐漸緩解，令上日急升2%的國際油價從兩個月高位稍為回落，布蘭特期油昨日(2日)跌0.42%，報每桶86.24美元；紐約期油跌0.68%，報每桶82.81美元。不過，周四(4日)適逢美國獨立紀念日假期，預計迎來出遊車潮，令油價跌幅有限。另方面，港股近日於萬八關口受阻，市場欠缺方向，再度熱炒「中特估」股份，其中「三桶油」近日獲券商唱好，今日(3日)延續強勢，中石油(00857)再破頂，最多升逾3%高見8.49元，中石化(00386)亦升逾2%，惟中海油(00883)先升後回，若想吸納應如何部署？

（Shutterstock）

對颶風貝麗爾影響產量擔憂紓緩 美國上周汽油庫存意外增加



紐約期油昨日一度上漲1.2%，至每桶84美元上方，觸及4月26日以來最高盤中水平，因擔心五級颶風貝麗爾可能會對美國監管的墨西哥灣北部近海石油產區產生更廣泛影響，而此時美國對汽車燃料的需求正在增加。不過，Price Futures分析師Phil Flynn表示，最新天氣預報顯示，貝麗爾在進入墨西哥灣後可能減弱為熱帶風暴，不大可能嚴重影響產油或煉油設施，消息令油價高位回落。



另美國石油協會(API)公布的數據顯示，截至今年6月28日當周，美國原油庫存急降916.3萬桶，扭轉前一周增加91.4萬桶，亦是自2023年8月以來原油庫存最大周度減少，遠超過市場預期的15萬桶下降。不過，汽油庫存意外增加246.8萬桶，市場預期為減少150萬桶。市場靜待美國能源情報署(EIA)今日公布的美國原油庫存數據。

鮑威爾放鴿提升美國9月降息預期 美國獨立日料現出遊車潮



此外，美國聯儲局主席鮑威爾最新的講話偏向鴿派，提升了美聯儲9月份降息預期，偏向利好原油需求前景。鮑威爾昨日表示，最新經濟數據表明通脹率正在回到下行軌道，但在降息之前需要看到更多證據。根據倫敦證交所集團(LSEG)計算，在鮑威爾發言後，美國利率期貨市場預期9月降息可能性從周一(1日)約63%提高到69%。

另本周四適逢美國獨立紀念日，預料湧現返鄉及出遊車潮。美國汽車協會(AAA)預估，當周全美開車出遊人潮將達6060萬人，較去年同期大增280萬人，創歷年同期新高。



不過，市場對地緣局勢的擔憂情緒有所降溫，油價短線回調壓力有所增加。美國國防部長奧斯汀在五角大樓與烏克蘭國防部長會晤時指，美國很快將宣布向烏克蘭提供超過23億美元的新安全援助。另匈牙利總理歐爾班昨日訪問烏克蘭，建議烏克蘭重新考慮接受臨時停火以推進與俄羅斯的和談進程。另方面，法國總統府發布聲明稱，法國總統馬克龍昨日與以色列總理內塔尼亞胡通電話，敦促後者阻止以色列與黎巴嫩真主黨之間爆發衝突。



瑞銀：需求季節性反彈兼供應增長有限 上調下半年油價預測



瑞銀發表最新研報指，由於石油需求季節性反彈，而供應增長仍然有限，預計第三季將出現每天140萬桶的巨大供應赤字，並於明年第一季將因季節性需求下降而回落至每天50萬桶。另外，雖然6月2日石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)宣布逐步停止自願減產的計劃，但預測將在明年第二季首次恢復產量計劃。該行上調下半年油價預測，第三季油價預測由每桶84美元上調至每桶86美元，第四季油價預測由每桶81美元上調至每桶83美元。



瑞銀仍偏好「三桶油」，繼續推薦中海油、中石油和中石化，因為OPEC+減產可能會在第三季支持油價。

中銀國際料油價下半年高企 上調三桶油目標價首選中海油

另中銀國際指，中國油氣板塊本年至今走勢強勁，料今年下半年有望繼續跑贏大市。由於全球供應短缺，料油價今年下半年高企甚至進一步上升。由於原油以美元計價，倘人民幣貶值，油企可向投資者提供保護。而內地資金在港股市場尋找高息國企標的，「三桶油」正適逢其會。



該行又稱，如果個人投資者通過港股通購買港股的20%股息稅真的被豁免，將再次提振股價，重申行業「增持」評級，予「三桶油」評級均為「買入」，中海油仍是其首選，目標價由21.84元升至26.39元，中石油目標價由7.8元升至8.7元，中石化目標價由4.99元升至5.73元。

何啟俊：布油下半年料見90美元 中海油21元中石油8元可吸

（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，油價下半年表現仍樂觀，雖然油組表示將會逐步取消減產，但料仍難完全填補供應缺口，相信對油價會有支持。另外，下半年仍有很多不確定事件，包括美國大選及地緣政治風險，布蘭特期油料可升至每桶90美元。

至於「三桶油」表現，何啟俊指，其股價除受油價影響外，也受內地因素支持，繼早前新「國九條」指要推動上市公司提升投資價值，「國家隊」又透過認購「港股通央企紅利ETF」買入「中特估」股份，「三桶油」下半年料續受資金追捧。雖料其股價調整幅度有限，但也可吼位吸納，當中偏好中海油及中石油，中海油股價早已破頂，會升至多高難估，但回調約一成至21元可買入，若怕中海油未必調整那麼深，可轉吼中石油，待其回至8元買入，10年前中石油也曾升至9元以上，可博其往後再挑戰9元。至於中石化，近日雖見其追落後，但亦已升至近期高位，料開始遇到阻力，不建議吸納。

值得一提，據《中國石油報》報道，昨日下午在哈薩克斯坦舉行的中哈企業家委員會第七次會議上，中國石油集團董事長戴厚良出席並簽署相關合作協議。同日，戴厚良在會見哈薩克斯坦能源部長薩特卡利耶夫時表示，希望雙方持續鞏固油氣領域成果，深化擴大更多領域合作，推動中哈能源合作長期可持續發展。中石油今日收市升2.19%報8.41元，成交11.79億元；中海油無升跌報23.4元，成交15.98億元；中石化升2.73%報5.26元，成交9.35億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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