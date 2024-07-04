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減息 | 聯儲局內部存在意見分歧，減息需更多數據支持

04/07/2024

．聯儲局官員表示，他們正在等待更多顯示通脹降溫的證據

．會議紀要顯示，6月份政策會議上，官員對於高利率應該持續多長時間存在不同意見

 

減息 | 聯儲局內部存在意見分歧，減息需更多數據支持

 

　　聯儲局官員表示，他們正在等待更多顯示通脹降溫的證據。會議紀要顯示，6月份政策會議上，官員對於高利率應該持續多長時間存在不同意見。

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　　6月12日結束的聯邦公開市場委員會利率會議紀要顯示，雖然一些官員強調保持耐心的必要性，但部分與會者特別指出，就業市場的進一步疲軟可能會導致失業率更大幅上升。


　　會議紀要顯示，官員重申，在更多數據增強他們對通脹達標的信心前，減息並非適宜之舉。


　　另一方面，聯儲局主席鮑威爾下周將前往國會山莊，出席參議院銀行委員會和眾議院金融服務委員會的聽證會。他將於本月9日周二上午10點在華盛頓就貨幣政策向參議院小組發表半年度證詞。

 

撰文:經濟通國金組

 

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