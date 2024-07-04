減息 | 聯儲局內部存在意見分歧，減息需更多數據支持

．聯儲局官員表示，他們正在等待更多顯示通脹降溫的證據

．會議紀要顯示，6月份政策會議上，官員對於高利率應該持續多長時間存在不同意見

聯儲局官員表示，他們正在等待更多顯示通脹降溫的證據。會議紀要顯示，6月份政策會議上，官員對於高利率應該持續多長時間存在不同意見。

推薦閱讀：

《職場調查》華德士香港：年內逾六成僱主擬招聘合約制員工

儘管香港2024年的經濟前景較為黯淡，最近一項調查發現，在充滿挑戰的環境下，本港對合約職位的需求仍然強勁........

【外圍經濟】彭博經濟研究：日本央行不會繼續無視日圓下跌

彭博經濟研究指，在日本央行7月份的會議上，行長植田和男會承認，日圓的快速貶值有可能抬高長期通脹預期.......

6月12日結束的聯邦公開市場委員會利率會議紀要顯示，雖然一些官員強調保持耐心的必要性，但部分與會者特別指出，就業市場的進一步疲軟可能會導致失業率更大幅上升。



會議紀要顯示，官員重申，在更多數據增強他們對通脹達標的信心前，減息並非適宜之舉。



另一方面，聯儲局主席鮑威爾下周將前往國會山莊，出席參議院銀行委員會和眾議院金融服務委員會的聽證會。他將於本月9日周二上午10點在華盛頓就貨幣政策向參議院小組發表半年度證詞。

撰文:經濟通國金組

2024-07-04｜內地消費稅改革利好中國中免？波司登管理層減持 ｜北汽靠享界S9打翻身仗？｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解