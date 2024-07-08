  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

紅海危機或緩解航運股急挫，仍獲券商力撐可博反彈？

08/07/2024

　　紅海危機有緩解跡象，哈馬斯初步批准一項加沙分階段停火協議提案，波羅的海乾散貨運指數上周五(5日)跌2.72%至1966點，連跌3日個交易日，創逾一周低。內地遠期集運指數(歐線)期貨今早(8日)亦急跌，累航運股捱沽，其中中遠海控(01919)最多插逾一成至12.02元，東方海外(00316)也曾插近一成至116元。不過，有券商預料集裝箱現貨運價第三季結束前可繼續走高，薦買東方海外及海豐國際(01308)等航運股，可否趁機博反彈？哪隻最值博？

 

（中遠海控網頁截圖）

 

哈馬斯初步批准加沙停火提案　內地遠期集運歐線期貨急跌

 

　　巴勒斯坦哈馬斯與埃及官員上周六(6日)稱，哈馬斯初步批准一項獲美國支持的加沙分階段停火協議提案，放棄要求以色列預先承諾徹底結束戰爭。哈馬斯仍希望從調解人處獲得書面保證，即一旦停火協議第一階段生效，以色列將持續就永久停火協議進行談判。哈馬斯正在等待以方回應。停火協議分三階段，第一階段為持續六周的全面停火，期間哈馬斯釋放部分人質，以換取以方釋放數百名巴勒斯坦囚犯；以軍將撤出加沙人口密集區。


　　此外，8月合約臨近交割，緊跟現貨報價落地，2025年對應合約由於距離時間較遠，不確定性較多。今日內地遠期集運指數(歐線)期貨急挫，當中歐線集運2410急瀉11%，歐線集運2412則大跌11.4%，至於較近期的歐線集運2408也一度跌近5%。

 

馬士基：紅海航運中斷料持續到第三季　承運商及企業充滿挑戰

 

　　另外，航運巨頭馬士基(Maersk)日前預期，經由紅海的集裝箱運輸中斷將持續到今年第三季，故此未來數月承運商和企業均充滿挑戰。

 

　　馬士基聲明指，紅海問題持續愈久，額外增加的成本便愈難消除，而且影響了應付需求的能力。行政總裁Vincent Clerc稱，不知道集團最終能收回多少成本，而且持續多久，但高成本環境仍屬於暫時性。自去年12月以來，馬士基等航運公司已將船隻繞道非洲好望角，以避開胡塞武裝分子攻擊，但航程延長推高了運費。

 

滙證料集裝箱現貨運價第三季前續走高　大和薦買東方海外海豐

 

　　滙證在其環球航運行業報告指，因為需求強勁、紅海航線中斷及港口堵塞，集裝箱現貨運價至少在第三季結束前會繼續走高，而下半年航空貨運需求仍將保持穩定，主要受第四典型旺季電子商務貨運推動。而由於新船訂單的資本支出已基本完結，大多數集裝箱航運公司仍處於淨現金狀態，今年運價上升所得或會返還給股東，看好DHL以電子商務為主導的業務組合，它將從亞洲出境電子商務中受益。該行予DHL、馬士基、長榮海運及海豐國際「買入」評級，目標價不變，分別為48歐元、15000丹麥克朗、240台幣及25港元。


　　另大和早前發表研報指，航運運費仍處於上升趨勢，目前需求強勁及供應緊絀的環境不變，聯合國安理會的以哈停火協議並沒有重建船公司的信心，後者將會繼續提高運費。該行看好這高運費環境，推薦東方海外和海豐國際，皆予「買入」評級。就東方海外而言，近期船舶運力緊張情況可能持續。公司管理層強調，近期美國和歐洲的消費復甦、對供應鏈的顧慮和旺季初期需求繼續支持未來幾周的預訂，而有效的船舶供應可能會滿足2024年的需求。管理層對出現供過於求的情況並不太擔心，因為紅海航線中斷會導致拆船和維修活動增加。關於紅海航線的復甦，安全考慮是重中之重，即使在聯合國安理會通過停火決議後，目前的事態發展對恢復市場信心也沒有很大的積極意義。而海豐國際管理層對2024年的盈利前景持樂觀態度，裝載率上升將帶動毛利率按年改善，特別是考慮到近期強勁的預訂情況。管理層預計，亞洲港口擁堵問題將在航運旺季加劇。

 

高盛：歐洲長途運費下跌時間早於預期　或增對運費見頂憂慮


　　不過，高盛發表最新研報指，上海航運交易所公布最新一周中國出口貨櫃運價指數(SCFI)，雖然整體按季維持增長0.5%，但受紅海平擾影響最嚴重的歐洲長途航運費較上季下降0.5%，這是4月中旬以來首次出現按周下跌，下跌時間早於市場預期，相信是由於歐洲航線供需的重新平衡。該行業年初至今每月的供應量增加0.9%，但鑑於6月領先指標為53.7，且船公司的回饋顯示需求依然強勁，預計7月運費不會大幅下降。然而，根據客戶的回饋，雖然他們預計本月運費不會大幅下跌，但或會增加投資者對運費見頂的憂慮，這可能會引發不利影響，籲獲利了結。

 

　　值得一提，中遠海能(01138)上周五(5日)收市後發盈警，預期今年上半年錄得之歸屬於公司擁有人的淨溢利約為25.5億元人民幣，較去年同期下降約11.9%。集團指，上半年公司擁有人淨利潤減少主要由於今年上半年經營性業績同比提升，及去年上半年出售五艘船舶產生處置收益3.98億元人民幣，今年上半年無出售船舶事項。高盛指，中遠海能業績符合預期，加上淡季運價下降，可能意味著第三季短期內缺乏上行催化劑，但該行重申長期看好中遠海能，因認為其供需前景良好(即使缺乏紅海影響)，且第四季旺季運價潛在上升或提供另一個買入機會，予「買入」評級，目標價11.5元。

 

李偉傑：航運股只宜博技術性反彈　中遠海控最值博或見13.3元

 

紅海危機或緩解航運股急挫，仍獲券商力撐可博反彈？

（李偉傑facebook截圖）

 

　　華盛證券財富管理部董事李偉傑指，航運股近期股價較波動，其中一個原因是以色列及哈馬斯有機會達成停火協議，令運費下跌，且相信運費也不會如疫情期間那麼高。另外，下半年環球各地有較多選舉，增添不確定性，歐盟早前亦已加徵內地進口車關稅，市場憂慮更多貿易壁壘將令貨品往來減少，影響航運需求。航運股今日急跌過後只宜博技術性反彈，其中以中遠海控資金流較活躍最值博，可於現價小注買入，博彈至裂口底部約13.3元，惟市場對其集裝箱業務憂慮較大，宜定下止蝕位，以11.8元止蝕。


　　航運股今早普遍下挫，中遠海控半日跌8.47%收報12.32元，成交8.24億元。東方海外則跌5.84%報120.9元，為表現最差藍籌。另中遠海能跌3.71%報9.6元，海豐國際跌4.35%報19.8元，太平洋航運(02343)跌5.16%報2.39元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

其他航運股相關新聞：
大行報告 | 港銀邊隻好？內需點部署？一表列齊最新評級目標價
《外資精點》高盛:料7月運費不會大幅下降，予中遠海控沽售評級
《Ａ股焦點》航運股集體下挫，中遠海控跌超8%

 

【你點睇】立會議員為趕赴酒會合照，在財會上快速通過87億撥款► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08402

高原之寶

0.127

異動股

02078

榮陽實業

0.145

異動股

02898

盛禾生物－Ｂ

5.360

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08402 高原之寶
  • 0.127
  • 02078 榮陽實業
  • 0.145
  • 02898 盛禾生物－Ｂ
  • 5.360
  • 00027 銀河娛樂
  • 33.750
  • 08047 中國海洋發展
  • 0.026
股份推介
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.240
  • 目標︰$5.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 387.200
  • 目標︰$450.00
  • 00241 阿里健康
  • 3.120
  • 目標︰$3.87
  • 02153 達豐設備
  • 0.990
  • 目標︰--
  • 03983 中海石油化學
  • 2.370
  • 目標︰$2.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 378.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.310
  • 00005 滙豐控股
  • 67.100
  • 00388 香港交易所
  • 239.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.800
報章貼士
  • 00322 康師傅控股
  • 10.140
  • 目標︰$11.00
  • 01138 中遠海能
  • 9.600
  • 目標︰--
  • 01177 中國生物製藥
  • 2.790
  • 目標︰$3.18
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 01347 華虹半導體
  • 21.150
  • 電力 More
  • 01816 中廣核電力
  • 3.610
  • 航運 More
  • 00144 招商局港口
  • 12.180
  • 原油 More
  • 00386 中國石油化工股份
  • 5.110
即時重點新聞

08/07/2024 16:41  《盤後部署》恒指料在17500附近整固，大唐新能源有望追落後

08/07/2024 16:11  恒指收跌275點報17524，東方海外瀉近7%，比電挫近6%

08/07/2024 15:47  公屋擬加租10%，新租金延至明年1月起實施惟富戶不獲寬免

08/07/2024 13:39  《寶島股市》台股盤中衝上二萬四，收升1.4%報23878點

08/07/2024 09:26  【人行操作】人行20億逆回購利率平，下午或啟臨時正逆回購操作

08/07/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒５億元，買工行沽盈富

08/07/2024 08:43  【大行炒Ｄ乜】大和勁劈華晨目標近六成兼降級，眾行齊削快手目標

08/07/2024 16:31  《財資快訊》美電軟報７﹒８１１３，一年拆息與上日維持４﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

投資 | 城大調查：港人對投資股票信心上升，惟憂買樓、就業狀況新文章
人氣文章

新聞>香港政情

熊貓 | 李家超：盡力爭取國慶前安排新一對大熊貓抵港新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

人行回購 | 機構：人行時隔十年重啟正回購意義大，利空債券市場新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

高息定存 | 一周高息合集，下半年伊始鎖定高息，6.08厘稱冠
人氣文章

小薯茶水間

手機異常發熱滾燙、充電慢？或是手機鋰電池老化！手機出現4個現象代表要更換電池以免著火
人氣文章

財識兼收．止凡

成功投資人特質
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

裸聊事件曝光後只著眼收拾局面！沒有身體接觸的出軌，對關係影響有多大？
人氣文章

Watch & Jewelry

巴黎奧運 2024 | OMEGA擔任官方指定計時，推出專屬俱樂部OMEGA House
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

沒有底線的愛情，只會愛得廉價！面對感情期望的落差，該如何處理？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中國17歲羽毛球運動員比賽突倒地抽搐猝死！醫生：現場醫護錯過3個救人時間點！猝死多與一病有關？即睇正確急救流程
人氣文章
內地女呻住香港酒店穿即棄拖鞋滑倒！跌崩牙流血不止怒轟職員冷漠對待！網民：穿即棄拖鞋不能沾水新文章
人氣文章
酷熱天氣影響食欲！沙律、凍飲是炎夏之選！消暑素涼拌：蘆筍甜椒堅果溫沙拉
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2024 17:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2024 17:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞08/07/2024
投資 | 城大調查：港人對投資股票信心上升，惟憂買樓、就業狀況
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

阿盟摘下真主黨恐怖標籤的背後

04/07/2024 16:20

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金