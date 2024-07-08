紅海危機或緩解航運股急挫，仍獲券商力撐可博反彈？

紅海危機有緩解跡象，哈馬斯初步批准一項加沙分階段停火協議提案，波羅的海乾散貨運指數上周五(5日)跌2.72%至1966點，連跌3日個交易日，創逾一周低。內地遠期集運指數(歐線)期貨今早(8日)亦急跌，累航運股捱沽，其中中遠海控(01919)最多插逾一成至12.02元，東方海外(00316)也曾插近一成至116元。不過，有券商預料集裝箱現貨運價第三季結束前可繼續走高，薦買東方海外及海豐國際(01308)等航運股，可否趁機博反彈？哪隻最值博？

（中遠海控網頁截圖）

哈馬斯初步批准加沙停火提案 內地遠期集運歐線期貨急跌

巴勒斯坦哈馬斯與埃及官員上周六(6日)稱，哈馬斯初步批准一項獲美國支持的加沙分階段停火協議提案，放棄要求以色列預先承諾徹底結束戰爭。哈馬斯仍希望從調解人處獲得書面保證，即一旦停火協議第一階段生效，以色列將持續就永久停火協議進行談判。哈馬斯正在等待以方回應。停火協議分三階段，第一階段為持續六周的全面停火，期間哈馬斯釋放部分人質，以換取以方釋放數百名巴勒斯坦囚犯；以軍將撤出加沙人口密集區。



此外，8月合約臨近交割，緊跟現貨報價落地，2025年對應合約由於距離時間較遠，不確定性較多。今日內地遠期集運指數(歐線)期貨急挫，當中歐線集運2410急瀉11%，歐線集運2412則大跌11.4%，至於較近期的歐線集運2408也一度跌近5%。

馬士基：紅海航運中斷料持續到第三季 承運商及企業充滿挑戰

另外，航運巨頭馬士基(Maersk)日前預期，經由紅海的集裝箱運輸中斷將持續到今年第三季，故此未來數月承運商和企業均充滿挑戰。

馬士基聲明指，紅海問題持續愈久，額外增加的成本便愈難消除，而且影響了應付需求的能力。行政總裁Vincent Clerc稱，不知道集團最終能收回多少成本，而且持續多久，但高成本環境仍屬於暫時性。自去年12月以來，馬士基等航運公司已將船隻繞道非洲好望角，以避開胡塞武裝分子攻擊，但航程延長推高了運費。

滙證料集裝箱現貨運價第三季前續走高 大和薦買東方海外海豐

滙證在其環球航運行業報告指，因為需求強勁、紅海航線中斷及港口堵塞，集裝箱現貨運價至少在第三季結束前會繼續走高，而下半年航空貨運需求仍將保持穩定，主要受第四典型旺季電子商務貨運推動。而由於新船訂單的資本支出已基本完結，大多數集裝箱航運公司仍處於淨現金狀態，今年運價上升所得或會返還給股東，看好DHL以電子商務為主導的業務組合，它將從亞洲出境電子商務中受益。該行予DHL、馬士基、長榮海運及海豐國際「買入」評級，目標價不變，分別為48歐元、15000丹麥克朗、240台幣及25港元。



另大和早前發表研報指，航運運費仍處於上升趨勢，目前需求強勁及供應緊絀的環境不變，聯合國安理會的以哈停火協議並沒有重建船公司的信心，後者將會繼續提高運費。該行看好這高運費環境，推薦東方海外和海豐國際，皆予「買入」評級。就東方海外而言，近期船舶運力緊張情況可能持續。公司管理層強調，近期美國和歐洲的消費復甦、對供應鏈的顧慮和旺季初期需求繼續支持未來幾周的預訂，而有效的船舶供應可能會滿足2024年的需求。管理層對出現供過於求的情況並不太擔心，因為紅海航線中斷會導致拆船和維修活動增加。關於紅海航線的復甦，安全考慮是重中之重，即使在聯合國安理會通過停火決議後，目前的事態發展對恢復市場信心也沒有很大的積極意義。而海豐國際管理層對2024年的盈利前景持樂觀態度，裝載率上升將帶動毛利率按年改善，特別是考慮到近期強勁的預訂情況。管理層預計，亞洲港口擁堵問題將在航運旺季加劇。

高盛：歐洲長途運費下跌時間早於預期 或增對運費見頂憂慮



不過，高盛發表最新研報指，上海航運交易所公布最新一周中國出口貨櫃運價指數(SCFI)，雖然整體按季維持增長0.5%，但受紅海平擾影響最嚴重的歐洲長途航運費較上季下降0.5%，這是4月中旬以來首次出現按周下跌，下跌時間早於市場預期，相信是由於歐洲航線供需的重新平衡。該行業年初至今每月的供應量增加0.9%，但鑑於6月領先指標為53.7，且船公司的回饋顯示需求依然強勁，預計7月運費不會大幅下降。然而，根據客戶的回饋，雖然他們預計本月運費不會大幅下跌，但或會增加投資者對運費見頂的憂慮，這可能會引發不利影響，籲獲利了結。

值得一提，中遠海能(01138)上周五(5日)收市後發盈警，預期今年上半年錄得之歸屬於公司擁有人的淨溢利約為25.5億元人民幣，較去年同期下降約11.9%。集團指，上半年公司擁有人淨利潤減少主要由於今年上半年經營性業績同比提升，及去年上半年出售五艘船舶產生處置收益3.98億元人民幣，今年上半年無出售船舶事項。高盛指，中遠海能業績符合預期，加上淡季運價下降，可能意味著第三季短期內缺乏上行催化劑，但該行重申長期看好中遠海能，因認為其供需前景良好(即使缺乏紅海影響)，且第四季旺季運價潛在上升或提供另一個買入機會，予「買入」評級，目標價11.5元。

李偉傑：航運股只宜博技術性反彈 中遠海控最值博或見13.3元

（李偉傑facebook截圖）

華盛證券財富管理部董事李偉傑指，航運股近期股價較波動，其中一個原因是以色列及哈馬斯有機會達成停火協議，令運費下跌，且相信運費也不會如疫情期間那麼高。另外，下半年環球各地有較多選舉，增添不確定性，歐盟早前亦已加徵內地進口車關稅，市場憂慮更多貿易壁壘將令貨品往來減少，影響航運需求。航運股今日急跌過後只宜博技術性反彈，其中以中遠海控資金流較活躍最值博，可於現價小注買入，博彈至裂口底部約13.3元，惟市場對其集裝箱業務憂慮較大，宜定下止蝕位，以11.8元止蝕。



航運股今早普遍下挫，中遠海控半日跌8.47%收報12.32元，成交8.24億元。東方海外則跌5.84%報120.9元，為表現最差藍籌。另中遠海能跌3.71%報9.6元，海豐國際跌4.35%報19.8元，太平洋航運(02343)跌5.16%報2.39元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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