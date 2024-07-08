美國減息預期升溫，金價創逾一個月高，黃金ETF及金礦股應如何部署？

美國就業數據顯示勞動力市場正走軟，提升美聯儲9月開始減息的預期。美元上周五(5日)跌至3周低位，紐約期金漲1.23%至每盎司2398.5美元，為一個多月以來最高水平。金價獲機構及大行看好，其中花旗料明年金價最多可見3000美元，黃金ETF及金礦股應如何部署？

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數據顯示美國就業市場降溫 9月減息機會達77%



雖然美國6月份非農就業人數增加20.6萬，高於預期的19萬人，但5月份新增就業人數從27.2萬個下修至21.8萬個，而4月份新增就業人數從16.5萬個下調至10.8萬個，顯示就業市場可能降溫。而失業率升至4.1%的兩年半新高，平均時薪的漲幅也放緩。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金利率期貨交易員認為美聯儲在9月17-18日會議上降息的可能性約為77%，交易員還認為12月第二次降息的可能性在上升。美元上周五跌至3周低位，美匯指數下跌0.28%，至104.87，使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者的價格降低。金價躍升至6周高點，現貨金漲1.4%，至每盎司2389.35美元。紐約期金漲1.23%，至每盎司2398.5美元。

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示，黃金交投於一個月高位，因為非農就業數據下修和失業率再次上升有助於鞏固9月降息預期。如果美聯儲開始公開暗示9月份降息，金價或重返2450美元的歷史高位。

人行連續兩個月未購入黃金 彭博：金價飆升或阻礙購買



不過，據彭博報道，中國人民銀行6月份連續第2個月沒有購買黃金，周日(7日)公布的官方數據顯示，截至6月底，人行持有的黃金總量保持在7280萬盎司不變。今年5月人行選擇暫停增加黃金儲備，結束長達18個月的購買熱潮，此前人行增持黃金的舉動曾幫助金價升至歷史最高水平。



彭博分析稱，飆升的金價可能阻礙了人行購買。今年5月金價觸及2400美元/盎司上方的歷史高點，此後隨著投資者減少對美國今年降息的押注，金價有所回落。一些分析人士仍認為，隨著中國這個全球第二大經濟體尋求實現儲備多元化，中國還將繼續購買黃金。而根據世界黃金協會(World Gold Council)的一份報告，受地緣政治和金融風險加劇的推動，約有20家央行預計仍將增加黃金持倉。

花旗料中國黃金投資需求續升 明年金價或見3000美元



花旗銀行指，在2024年第一季，中國和中央銀行的黃金投資需求已達到金礦供應量的85%，過去2年平均超過70%，並預測黃金投資需求將繼續上升，可能在未來12至18個月內吸收幾乎所有的金礦供應量，有利2025年金價來到2700至3000美元水平。世界黃金協會研究主管Juan Carlos Artigas認為，雖然目前金市缺乏明顯的催化劑，但地緣政治衝突不斷、經濟放緩的威脅跟停滯性通膨，將繼續帶給金價支撐的環境，另預計下半年全球央行將持續購買黃金，雖難以達到過去兩年的紀錄，但預計會超過10年平均水平的500公噸。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指，今年金價已創過一次新高，預期在美國啟動降息後，金價還是有可能再回到2400美元，甚至創新高，主要除降息因素之外，還有避險需求，包括俄烏、中東地緣政治未除，還有若特朗普再當選美國總統，新興國家央行可能會增持黃金做外匯準備，這些都有助金價上漲，目前金價上看2430美元，不排除未來進一步見2450美元甚至2500美元。



渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪分析，黃金仍是投資組合的多元配置的部位，短線上由於聯儲局利率預期的波動和中國央行購買黃金的速度放緩，未來3個月金價可能在每盎司2300美元附近窄幅波動，但預估未來12個月受到各大央行儲備多元化、降息周期的開始及實體黃金消費需求帶動，金價可能達到每盎司2450美元。

瑞銀：招金對金價最敏感 予目標價17.9元



瑞銀近日發表研報，首予招金礦業招金礦業(01818)「買入」評級，目標價17.9元。預計2024至2026年金價將保持強勁且穩定，並將金價預測上調至每盎司2365至2775美元。該行模型亦顯示，過去3年招金是所有香港及內地黃金股中對金價最敏感的股票。



瑞銀指，憑藉招金即將投產的海域金礦，以及完成收購澳洲金礦開採商Tietto Minerals，料集團的黃金開採量將在2028年達到46噸，即2023至28年的年均複合增長率達27%，成為中國第三大金礦開採商；預計2023至26年盈利的年均複合增長率達到85%。

中金：紫金銅金鋰遠期產量錄系統性上升 目標價升至21.4元



中金表示，紫金礦業(02899)近日公布最新經營數據，公司旗下西藏巨龍銅礦和黑龍江銅山銅礦共計新增備案銅金屬資源量1837.7萬噸，新增備案完成後巨龍銅礦銅資源量達2588萬噸，平均品位0.29%，相較於2022年備案新增1472.6萬噸，約為公司2020年併購時核實資源量的2.5倍，也是中國目前備案資源量最多的銅礦山。目前巨龍銅礦二期改擴建建設已全面啟動，紫金預計將於2026年首季進行試生產，預期達產後銅年產量將提升至約30萬至35萬噸，屆時將成為中國最大的世界級超大型銅礦。

中金指，紫金礦業的銅金鋰遠期產量錄得系統性上升，加上集團積極響應國家「增儲上產」政策，目前維持2024年純利預測為319億元人民幣，新增明年盈利預測為390億元人民幣，維持「跑贏行業」評級不變，目標價則升至21.4元。





溫傑：金價2300美元以下可買黃金ETF 招金紫金宜回至橫行區底再吼

（溫傑）

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，美國看來9月會減息，理論上對美元應會有影響，另外，日圓疲弱，央行隨時出手干預，而法國大選右翼贏的幅度，以及英國大選工黨總得票，兩者都沒預期那麼多，歐元及英鎊或可回穩，再配合減息預期，美元自然難大升。不過，當金價已貼近2400美元，建議等一等才再吼，雖未至於會回到年初時的2000美元，但宜待2300美元以下再部署買入黃金相關投資，當中傾向分注買入SPDR金ETF(02840)。

至於金礦股，溫傑指，招金4月至今有一個很明顯的橫行區，4月12日飆至14.86元後回落，到5月20日又飆至15.4元後急速回落，到6月7日最高又升至15.32元，明顯有三頂，現時見第四頂，宜待回至13元以下才吼。紫金也是於4月中做了個高位後回落再炒上，但其後表現略差過招金，若不計5月中那次飆升，也只是大型橫行區，回到橫行區下面約16.1至16.2元再買較佳。

金礦股今日升跌不一，紫金礦業跌0.79%收報17.52元，招金礦業升0.68%報14.74元，山東黃金(01787)跌0.36%報16.86元，靈寶黃金(03330)升0.6%報3.36元，中國黃金國際(02099)升0.86%報52.85元。黃金ETF方面，SPDR金ETF升0.59%報1719元，價值黃金ETF(03081)升0.78%報56.62元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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