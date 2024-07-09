港股 | 午市前瞻 | 恒指下殺至17000機會大 華晨難再博派高息

港股下跌，恒生指數半日報17561，跌238點或1.3%，主板成交近468億元。恒生中國企業指數報6299，跌83點或1.3%。恒生科技指數報3571，跌25點或0.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及工行(01398)；騰訊報379.2元，跌0.6元或0.2%，成交21.49億元；阿里報71.65元，跌1.25元或1.7%，成交11.22億元；工行報4.36元，跌0元或不足0.1%，成交9.6億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及工行。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團報117.3元，跌1.8元或1.5%，成交8.78億元。



東方海外(00316)跌5.8%，報120.9元，該股成交約155萬股，涉資1.84億元，盤中高見124.7元，最低見116元；農夫山泉(09633)跌4.5%，報33元；藥明生物(02269)跌3.9%，報10.82元；九置(01997)跌3.9%，報19.9元。

(華晨中國網頁截圖)

張智威：恒指牛證非常重貨 料下殺機會大



港股頹勢持續，在缺乏好消息下，恒指今早進一步跌穿100天線，如今日收市未能收高該線，則恒指已跌穿所有主要移動平均線。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股悶局下由期指市場主導，短線上升乏力且下方恒指牛證區域重貨，17000至17499之間涉及逾5000張對應期指，料大市短線有下殺至17000的壓力。



華晨短線再賣華晨寶馬股權機會微



華晨(01114)早前就其4.3元特別息派發已經除淨，市場預期出售股權所得的特別息派發已告一段落。但大行對華晨後市看法分歧，其中花旗指華晨歷史平均市盈率達五倍，將目標價由4.85元升約16%至5.64元，維持「買入」評級。然而，大和最新將華晨目標價由8.9元大劈逾六成至3.8元，評級由「買入」降至「中性」。



張智威不認為華晨短期內會再次出售華晨寶馬股權，認為之後再有出售消息機會僅一半半，現價押注華晨猶如賭博，博得出售消息會再升，但相反亦有很大調整空間，偏向不建議現價入手博再派特息。以走勢而言，他指華晨計及除淨後，早前曾裂口飆上4.65元，現價升勢乏力，反映市場亦不太看好後續再有高派息。



他補充，雖然博高息現時最好留意中特估，但因應近期為除淨高峰期，投資宜待股份除淨過後再入手，以免賺息蝕價。

華晨中國股價走勢。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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