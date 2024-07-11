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中國電力發盈喜股價反下挫，電力股調整未完博唔過？

11/07/2024

　　中國電力(02380)發盈喜，料中期純利按年升最多55%，花旗指符合預期，予目標價4.3元，但今日(11日)股價反下挫最多4%至3.82元，可能因此類「中特估」股份此前累積升幅太大，股息率也變得不太吸引，故投資者趁好消息出貨。不過，踏入7月，內地南方多省連日持續高溫，其中廣東用電負荷創新高，近日瑞銀又上調多隻電力股目標價，電力股是否已調整足夠可伺機吸納呢？

 

（中國電力網頁截圖）

 

中國電力料中期多賺最多55%　花旗：符預期予目標價4.3元


　　中國電力預期截至6月30日止中期純利將介乎約26.8億至28.7億元人民幣之間，較去年同期增加約45%至55%。
集團指，純利較去年同期增加主因水電廠所在流域雨量偏豐，令水力發電量顯著上升、自去年第四季度起，將新收購的清潔能源發電項目公司業績納入至其合併帳目，大幅提升清潔能源發電利潤，以及受惠於期內煤炭平均銷售價格下降，導致火電板塊燃料成本降低。

 

　　花旗發表研報指，中國電力上半年純利符合該行預期，盈利增長主要受惠於水力發電量顯著提升，新收購的風力及太陽能發電項目帶來貢獻，以及煤電單位成本按年減少約10%。估計其水力發電量下半年進一步提升，因為上游水庫儲存量高，維持「買入」評級，相信下半年盈利增長得以持續，長遠而言，透過母公司潛在資產注入，相信可再生能源發電量進一步增長，而政策或對可再生能源有更多支持。今年預測市盈率9.4倍，市帳率1.1倍，股息率5.3%，估值不算高，予目標價4.3元。

 

廣東用電負荷創新高　浙江迎今夏首個用電高峰 

 

　　值得一提，廣州連日持續高溫，用電負荷於周二(9日)下午1時44分達1.48億千瓦，創下今年新高。內地南方上周起高溫持續，廣東已發出超過100個高溫預警訊號，帶動用電負荷持續飆升，該省廣州、江門、東莞、肇慶、惠州等地用電負荷均打破歷史最高紀錄。南方電網根據人工智能(AI)技術預測，未來兩周南方區域用電負荷仍將持續攀升，今年迎峰度夏期間，南方五省區負荷電量需求將保持快速增長態勢，南方電網統調最大負荷需求將達2.55億千瓦，同比增長8.9%。

 

　　此外，浙江大部地區7月以來最高氣溫超過38℃，全省迎來今夏首個用電高峰。從電力運行來看，7月2日全省全社會最高負荷今年首次破億，達到10323萬千瓦，較去年提前一天，預計近期還將進一步增長。省能源局預判，全年全社會用電量將同比增長5.5%，達6530億千瓦時；最高負荷約1.2億千瓦，同比增長9%，預計2024年浙江電力供需總體為緊平衡的形勢。


瑞銀：電力股基本面強勁　首選中廣核電及潤電

 

　　瑞銀近日發表研報指，雖然內地電力股年初以來勁升33%至78%，但仍然看好其股價表現，因具強勁的基本面因素，包括結構性電力需求增長和潛在的居民電價上漲，目前只部分反映在股價上。基於更高的電力需求增長預測，2024至2026年間從5.2%增長到7.5%，而市場預期為7%，加上估值重估，預計內地電力股股價將進一步上升。而潛在的電力改革是推動股價上升的另一個關鍵因素，其中可能包括居民用電價格上升。

 

　　瑞銀平均調升電力股目標價約29%，港股首選中廣核電力(01816)及華潤電力(00836)，分別獲調升目標價18%及24%至4.6港元和31港元。在子行業中，該行依次最為看好核電，煤炭、水電，而最後是可再生能源。在該行追蹤的股份中，中國電力目標價調升最多，達64.5%至5.1港元，其次為龍源電力(00916)，目標價升44%至8.5港元。

 

國泰君安料次季火電利用率環比下行　各火電公司盈利分化

 

　　不過，國泰君安指，受水電等清潔能源擠出效應增強影響，預計二季度火電利用率下降；第二季度國內現貨煤價呈下降趨勢，長協煤價總體保持穩定。考慮到火電利用率環比下行、供暖季後電廠煤耗環比增加，以及其他業務的季節性因素等影響，預計各火電公司二季度綜合盈利情況分化，盈利差異主要取決於區域電價、利用小時數及市場煤敞口等。


　　華源證券則指，考慮到從港口煤價到入爐煤價有半個月到1個月的時間遲滯，預計今年二季度火電綜合入爐煤價仍有所下降，帶動煤電二季度業績繼續正增長，但是增速或環比下行。

 

林嘉麒：電力股調整料持續　潤電較可取惟要見20元才可吼

 

中國電力發盈喜股價反下挫，電力股調整未完博唔過？

（林嘉麒）


　　元宇證券基金投資總監林嘉麒表示，內地電力股股價調整料會持續，內地之前公布的6月工業生產者出廠價格指數(PPI)及製造業採購經理指數(PMI)都只是符合預期，而仍未公布的6月全社會用電量數據恐怕也不會太好，電力股股價今年卻已累積升了不少，其中中國電力由4月時只有3元升至逾4元，現時估值仍偏貴，其上半年盈利也只符合預期，恐怕已經見頂，盈利預測或有下調風險，其他電力股也可能會乘著上半年盈利表現還可以，趁好消息出貨。

 

　　另林嘉麒認為，內地電力股中以華潤電力較可取，公司在新能源方面相對中國電力仍有加大發展空間，且估值較合理，但近期其股價走勢亦差，此前4、5個月都未試過跌穿20天線，現卻一舉跌穿，50天線料也只成短線防守位，起碼要跌至20元才可考慮。事實上，即使美國今年減息兩次，利率仍達5厘，電力股股息至少要達6厘才算吸引。除非內地突推出刺激經濟大招，預期可刺激用電需求，否則電力股暫難看好。

 

　　中國電力今日跌3.02%收報3.86元，連跌5日，累跌8.96%，成交2.31億元。其他電力股亦普遍向下，華潤電力跌1.92%報23元，華能國電(00902)跌1.67%報5.3元，華電國際(01071)跌5.64%報4.18元，中廣核電跌1.15%報3.44元，大唐發電(00991)跌0.58%報1.71元，惟龍源電力升0.71%報7.08元，中廣核能(01811)升0.42%報2.38元，大唐新能源(01798)升1%報2.03元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


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