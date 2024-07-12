港股 ｜ 午市前瞻 ｜資金回流惟前景仍窒礙港股升幅 新樓劈價料樓價難升

恒生指數半日報18185，升353點或2%，主板成交近654億元。恒生中國企業指數報6494，升122點或1.9%。恒生科技指數報3760，升64點或1.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊報395.4元，升10.6元或2.8%，成交61.95億元；美團報120.8元，升4.7元或4%，成交27.38億元；阿里報77.9元，升2.45元或3.2%，成交22.68億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

(新鴻基地產網頁截圖)

黃偉康：市場對低殘資產進行平倉 惟港股升勢乏力



美國通脹放緩兼低於預期，帶動港股造好，恒指半日最多升接近400點。資深財經分析師黃偉康向《經濟通通訊社》表示，美國6月份CPI通脹低於預期，市場對今年內減息預期回升，帶動股市回升。但他分析強調，今次市場出現了不同以往的資金流向逆轉，因隔晚美股竟然出現科技股急跌情況，而且隔晚外匯表現以日圓反應最大，預計今次減息預期回升，令市場開始針對跌勢較大資產進行平倉活動，造成低估值資產回升，相反，美股科技股反由高位回調。



黃偉康提到，這一情況固然對低估值資產有利，帶動港股出現升勢。但他指出，港股雖然出現了利好因素，但並不代表具有向上動力。他解釋，內地經濟數據始終未達市場預期，消費力仍低，即使市場仍觀望三中全會，但他估計再推出大力刺激經濟政策機會不高，在此背景下不敢對港股過分樂觀，預期恒指最多升至18500已會出現較大阻力。



不過他補充，預計恒指已見短中期低位，很難會再跌穿15000水平，但升勢乏力之下，預計難有大升幅，較大機會維持牛皮表現，甚或以年計，如同2004至2006年一樣。除非內地推出遠超市場預期的刺激經濟政策，但機會相當低，否則恒指較大上落區間約為16000至19000。





港樓需求不復以往 減息難真正帶動樓市氣氛



美國減息預期升溫，中港地產股全線急升，但黃偉康坦言，減息有刺激作用，但樓價與需求難即時回升。他分析指，本港樓價持續下跌反映所謂剛性需求未必一如所料。以往本地住宅有溢價，因為以前獨特性較高且有優勢，但如今港樓吸引力不復從前，對比附近城市如深圳反而出現較大差價，加上人口變化原因，預計需求未必能支撐高樓價。

他指出，不論本地或內地樓市，即時美國減息有利氣氛，但主宰樓市熱度的因素對經濟前景看法，如未能扭轉市場對前景的看法，樓市始終難有真實回升，舉例如內地已減息不止一次，但樓市恢復速度仍低於預期。故此，他認為減息可能帶動地產股炒作一星期，但基本面仍難改變，縱然發展商論調維持口頭樂觀，但對新樓的劈價力度絕不容忽視，預計本地樓價今年難以再升。

新地股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

恒基股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

新世界股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

長江基建股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

領展股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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