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日圓 | 圓匯急升引發干預猜測，交易員稱日本央行曾「問價」

12/07/2024

．日圓匯價急升引發市場對日本財務省入市干預的猜測，外匯交易員稱，日本央行曾對日圓兌歐元進行了查問，即日本央行曾向銀行「問價」

．不過，《朝日電視台》引述一名不願透露身份的人士報道指，日本政府及日本央行對匯市進行了干預

 

日圓 | 圓匯急升引發干預猜測，交易員稱日本央行曾「問價」

 

　　昨天美國公布6月份消費者物價指數(CPI)按年上升3%，升幅小於5月份的3.3%，按月跌0.1%，是2020年5月以來首次下跌。扣除食品及能源後的核心CPI，按月及按年分別升0.1%及3.3%，升幅小於5月份的0.2%及3.4%。

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　　數據反映美國通脹進一步放緩，美元匯價在數據公布後急挫，美匯指數由最高104.86急跌至104.40，惟其後進一步跌至104.08後才回穩。主要非美貨幣走強，歐元兌美元由1.0847急升至1.0899後受阻回落；英鎊兌美元亦由1.2875急升至1.2935，其後進一步升至1.2950才開始回調。


　　美元兌日圓最為波動，美國最新通脹數據公布後，匯價由161.57跌至160.66，其後更急挫逾300點子，至157.44後才逐步收復失地。不過，今早反彈至159.45後再度急跌，匯價最低跌至157.75後回升，暫時在159.30水平徘徊。

*神田真人：弱日圓影響民生*

　　日圓匯價急升引發市場對日本財務省入市干預的猜測，外匯交易員稱，日本央行曾對日圓兌歐元進行了查問，即日本央行曾向銀行「問價」。不過，《朝日電視台》引述一名不願透露身份的人士報道指，日本政府及日本央行對匯市進行了干預。日本財務省負責國際事務的副大臣神田真人則含糊其詞，表示的做法基本上是不說他們有沒有干預，並指若然的確進行了干預，金額會在月底披露。　


　　另外，神田真人指出，日本的進口價格最近上漲了約9.5%，其中9.2%是日圓走弱所致。更表示，客觀而言，他們至少可以說，波動很快（日圓匯價），而且影響了人們的生活，而他們永遠不能忽視弱勢日圓給國民造成的負面影響。

 

撰文:經濟通市場組

2024-07-12｜阿爺岀手維穩托市 惟港股反彈或難延續？｜Apple提高iPhone岀貨目標 蘋概股有得吼？｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

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