恒指 | 平安資管香港料未來12個月恒指最樂觀可高達22150

．中國平安資產管理(香港)資本市場負責人及首席投資官汪新翼表示，對港股持審慎樂觀看法，預測未來12個月恒指，在基準情景下，包括經濟持續弱復甦

．外資流出趨勢減緩而南向資金持續支撐港股市場；地產基本面逐步穩定且公司盈利開始觸底反彈，預期在此情景下恒指預測為19500點

中國平安資產管理(香港)資本市場負責人及首席投資官汪新翼表示，對港股持審慎樂觀看法，預測未來12個月恒指，在基準情景下，包括經濟持續弱復甦；外資流出趨勢減緩而南向資金持續支撐港股市場；地產基本面逐步穩定且公司盈利開始觸底反彈，預期在此情景下恒指預測為19500點。

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*恒指基準預測為19500*



他續指，在樂觀情境下，包括三中全會出台超預期的宏觀及產業政策包括經濟改革和房地產調控措施；貨幣和財政進一步發力且力度超預期導致宏觀經濟數據與企業盈利持續好轉等因素，預期在此情景下恒指預測為22150。而在悲觀情境下，包括房地產風險擴散甚至出現爆雷；政策執行力度及速度未達預期等，預期在此情景下恒指預測為16800。



他指出，截至6月底恒生指數預期本益比約8.13倍，較過去10年平均低超過1個標準差，從估值來看可能帶來機會。而自2024年4月中旬以來市場在資金面與政策預期的推動下出現一定反彈，投資者情緒有所好轉，但是基本面仍顯疲軟，隨後市場於5月底開始回調並震盪。然而，國內最新的房地產政策、貨幣和財政政策有望持續發力以改善基本面。



他補充，三中全會有望推出更寬鬆的宏觀政策，預計海外資金流出將繼續放緩，甚至可能回流，同時南向資金繼續大幅流入，可望支撐中港股票估值。

撰文：經濟通採訪組

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