重汽濰柴齊發盈喜料中期盈利大增，重汽市佔率領先行業可看高一線？

熬過了2022年的至暗時刻，重型卡車行業自去年重回發展正軌，行業龍頭中國重汽(03808)及濰柴動力(02338)踏入新一年再齊發盈喜，其中重汽料中期盈利按年升最多45%，濰柴則料升最多六成，今早(15日)股價曾分別飆逾一成及半成，惟其後升幅顯著收窄，可能因兩隻股份已連升多日，並受制今早大市下挫。展望未來，內需復甦、海外需求增長、天然氣重卡結構性增長等多個因素有望驅動行業持續向好，或可趁其股價回吐吸納，其中重汽市佔率逾27%領先行業，或可看高一線。

（中國重汽網頁截圖）

重汽料中期盈利升最多45% 市佔率逾27%領先行業

中國重汽預期截至6月30日止中期盈利比去年同期純利23.58億元人民幣增長30%至45%，即約為30.65億元至34.19億元人民幣。集團指，純利上升受益於內地宏觀經濟穩中向好，以及海外重卡市場持續發力，集團搶抓市場機遇，產品銷量增長，並持續強化費用管控，盈利能力穩步提升。

此外，據中汽協數據，今年1至6月，中國重汽重卡銷售13.94萬輛，同比增長7.4%，高於行業增速；市佔率達到27.63%，同比增長1.06個百分點，再獲銷量、市佔率雙冠軍。而公司出口銷量依舊強勢，中汽協數據顯示，今年1至6月，中國重汽實現重卡出口6.29萬輛，出口份額超過40%，行業出口銷量榜首地位穩固。

濰柴料中期盈利增最多60% 東吳證券：業績表現超預期

濰柴動力預期截至6月30日止中期盈利介乎54.6億至62.4億元人民幣，按年增加約40%至60%，每股盈利63至72分人民幣，而扣除非經常性損益之純利介乎50.6億至57.8億元人民幣，升40%至60%。集團指，純利上升因積極推動業務和產品結構優化，強化落實降本增效措施，盈利能力增強。

（濰柴動力官網截圖）

東吳證券發表研報指，根據濰柴動力業績預告中值，今年第二季歸母淨利潤預計32.5億元人民幣，同環比分別增長59%及25%；扣非歸母淨利潤30.8億元人民幣，同環比分別增長65%及31%。在重卡行業下滑的情況下，公司業績表現超預期，予「買入」評級。



東吳證券認為，濰柴動力重卡全產業鏈覆蓋疊加大缸徑發動機業務增量確定性較強。從短期來看，天然氣重卡持續熱門，公司充分受益，燃氣重卡高市佔率及高利潤率驅動向上。中期來看，高利潤率的大缸徑發動機為公司重點突破機遇性產品，公司持續拓展產品海外市場，加速上量；此外，陝重汽經營結構持續優化，終端折扣收窄，盈利性向好。長期來看，公司積極做好產品儲備，加快WPDI、甲醇發動機、氫內燃機的開發；構建完善的電驅動零部件、電機總成及動力總成等試驗能力；推進燃料電池核心技術突破，加速實現市場化。

美銀指濰柴次季業績遜預期 惟仍籲買入目標價19元

另美銀證券指，濰柴預計上半年純利介乎54.6億至62.4億人民幣，按年增長40至60%，惟遜於該行預期的63.7億元人民幣。撇除一次性項目，集團經調整淨利潤介乎50.6億至57.8億元人民幣，按年升40至60%，這反映次季淨利潤為28.6億至36.4億元人民幣，按年升40至78%，按季則增10至40%。



該行指，濰柴的第二季初步業績低於預期，部分原因是其控股子公司凱傲集團(KION Group)業績未達預期。另一方面，濰柴次季重卡銷量為3.95萬輛，按年下降3%。鑑於集團今年的銷售增長動能、銷售結構變化帶來的利潤率改善及估值不高，維持「買入」評級，目標價為19元。



內需復甦、海外需求增長等多項因素驅動行業持續向好





展望未來，內地內需復甦、海外市場需求增長、天然氣重卡結構性增長等多個因素有望驅動行業持續向好。內需方面，重卡的平均淘汰年限為9至10年，2017年、2018年曾達到行業銷售高點，或在未來幾年出現淘汰高峰。今年6月，生態環境部等5部門聯合發文推動鋼鐵、水泥等行業節能降碳，有望加速設備更新，提升增量需求。同時，內地重卡消費驅動因素已由房地產和基建主導的工程需求轉變為製造和消費主導的物流需求，隨著內地消費復甦，有望推動中國貨運需求提升。



而海外市場仍將是行業競逐重點，銷量和利潤均有增長空間。海關總署數據顯示，2023年中國重卡出口總量已達到31.91萬輛，同比增長66.71%。據中汽協數據，上半年行業重卡出口15.15萬輛，仍然保持9.25%的較高增速。此外，油氣價差維持高位，為天然氣重卡帶來結構性增長機遇，而中國重汽在該領域表現突出。據終端數據，今年1至6月，中國重汽天然氣重卡銷量2.77萬輛，位居行業前列，同比增長278%，增速行業第一。





陳政深：濰柴柴油機長遠需求恐減慢 重汽較值博先上望22元

艾德金融執行董事陳政深指，濰柴主要製造柴油機，雖然應用情境不少，但長遠需求增長恐會減慢。反而重汽最受惠重卡需求增長，業務自去年起已見復甦跡象，公司亦受益於東盟等發展中國家持續加大基建及機械建設，對重卡需求快速增長。重汽此前股價升至高位後出現回吐很正常，現價可再吼，先上望前高位22元左右。

重汽今早升3.79%收報18.62元，最多飆12.88%至20.25元，成交1.68億元。濰柴動力升2.57%報12.78元，最多升5.46%至13.14元，成交1.37億元。其他重卡概念股普遍向下，中聯重科(01157)跌1.84%報4.81元，第一拖拉機(00038)跌0.72%報6.86元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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