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美股 | 特朗普大難不死提振市場，美股齊走高道指破紀錄

16/07/2024

．美國前總統特朗普參加公開競選活動時遇刺，逃過死神子彈，他臨危不亂的表現提振市場士氣

．美股在事發後首個交易日非但沒有陷入波動，反而在特朗普概念股推動下全面上揚

 

美股 | 特朗普大難不死提振市場，美股齊走高道指破紀錄

 

　　美國前總統特朗普參加公開競選活動時遇刺，逃過死神子彈，他臨危不亂的表現提振市場士氣，美股在事發後首個交易日非但沒有陷入波動，反而在特朗普概念股推動下全面上揚。

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　　特朗普旗下的Trump Media & Technology Group股價飆升31%。保守派視頻網絡公司Rumble上漲21%。特朗普勝算上升還提振了石油生產商、槍支製造商和私營監獄個股。他支持加密貨幣的立場，還推動了比特幣及相關公司上漲。隨著馬斯克支持特朗普，特斯拉股價走高。


　　太陽能和大麻股下跌，因民主黨人被認為對這些行業更加友好。交易員還密切關注鮑威爾的發言。他表示最近的數據，增強了人們對通脹率正在向2%目標邁進的信心。


　　但華爾街人士警告：「雖然每個人都在分享特朗普交易，但我們在過去的一個世紀裏已經看到，股市走勢的隨機性，遠超出一位總統可以決定的範疇。」



*美元走軟金價上漲*

　　鮑威爾言論促使美元走軟。美匯指數下跌0.07%，至104.22。美元兌日圓在鮑威爾講話期間，一度下跌0.4%，至盤中低點157.19，隨後回升至157.9。英鎊兌美元跌0.1%，至1.2971。歐元兌美元微跌至1.09。


　　降息預期上升，及特朗普遇刺事件推高避險需求，黃金價格上漲。紐約期金漲0.2%，至每盎司2427.5美元。隨著交易員評估美國和中國需求疲軟的跡象，原油小幅走低。紐約期油下跌30美仙，報每桶81.91美元。布蘭特期油下跌18美仙，報每桶84.85美元。

 

撰文：經濟通國金組

2024-07-16｜外圍續強難救港股？｜分析「特朗普交易」｜無人駕駛有危定有機？｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

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