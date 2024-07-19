乏驚喜中特估續受壓，電訊股獲大行升目標可趁機吸？

中共二十屆三中全會昨日(18日)閉幕，未提及短期強力刺激措施，「中特估」股份今早(19日)再受壓，其中三大中資電訊股因港股市況差，近期已隨其他中特估調整不少，今早繼續下跌，其中中聯通(00762)更跌近3%。近日雖因內地宏觀環境轉弱，有大行預料內地電訊商第二季收入及盈利表現乏力，新興業務增長放緩，但仍因其具高息及國企概念上調目標價，可否趁其股價調整吸納呢？

（資料圖片）

摩通料內地電訊商次季業績偏弱 惟受惠市場偏愛高息國企

摩通近日發表研報指，預計內地電訊商第二季收入及盈利表現乏力，惟上調三大電訊商的目標價，以反映國內較低的無風險利率假設，並且重申中移動(00941)是當中首選，看好其股息率達7%及產業具較高防守性，依次看好中移動、聯通及中電信(00728)。中移動目標價由85元升至95元，聯通目標價由6.9元升至8.2元，中電信目標價由4.8元升至5.7元，均予「增持」評級。



摩通預料，由於宏觀環境趨軟為新的數字化業務帶來壓力，中移動、中電信及聯通的服務收入增長率將從第一季的5%/4%/3%，放緩至第二季的2%/3%/3%。三大電訊商可能會透過嚴格的成本控制來抵銷收入壓力，估計中移動及聯通第二季盈利按年增長將穩定在5%及10%，而中電信則增6%。在市場轉向高收益國有企業下，電訊股年初至今已上漲19%至50%，除非宏觀經濟出現實質反彈，否則這一趨勢將持續下去。





野村料電訊商新興業務增長放緩 惟仍升中移動中電信目標

野村發表最新研報，維持中移動「買入」評級，目標價由79元上調至89元。該行指，中移動仍為該行覆蓋股份中的核心防守股，縱使預期其第二季收入增長放緩，尤其在政府及企業業務方面。公司強勁的資產負債表及現金狀況應可支持派息，導致可持續的高單位數股息率。料中移動交出低單位數服務收入增長，與行業平均同步，盈利增長則受惠於穩定的支出控制。下調公司今年至2026年服務收入預測0.3%至0.7%，盈利預測亦降1.2%至1.7%，反映新興業務增長放緩。



野村亦上調中電信目標價，由5.1元升至5.8元，維持「買入」評級。該行認為派息上行空間令該股仍具吸引力。中電信第二季服務收入增長將維持跑贏行業平均，受惠於核心業務穩定，縱使在新興業務部門如雲、物聯網及國際數據中心業務的增長放緩。中電信雲業務或因轉弱的宏觀環境及高基數而放緩，但公司正審慎控制支出，或帶來更佳的淨利潤率。料中電信今年第二季服務收入按年升4%至5%，盈利增長5%至7%，較首季放緩。

不過，野村將聯通評級由「買入」下調至「中性」，並將目標價由7.1元調低至7元。該行認為聯通的產業網際網路業務受到經濟增長放緩影響，可能導致第二季服務收入增長低於行業平均水平，同時認為聯通在政企數位業務的拓展可能會影響其應收帳款，導致壞帳風險，以及現金流增長放緩。不過，受惠於更嚴格的成本控制，相較於第二季低單位數的收入增長預測，認為公司應能維持較佳的純利成長率，將其2024至2026財年營收預測下調2%至4%，利潤預測下調4%至6%，以反映新興業務的成長放緩。

三中全會未提短期強力措施 電訊石油煤炭等中特估下挫



值得一提，中共二十屆三中全會昨日閉幕，公報提到，全會強調要堅定不移實現全年經濟社會發展目標，要落實好防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險的各項舉措，並要統籌推進財稅、金融等重點領域改革，增強宏觀政策取向一致性；要落實好宏觀政策，積極擴大國內需求，因地制宜發展新質生產力，加快培育外貿新動能；要健全因地制宜發展新質生產力體制機制，健全促進實體經濟和數字經濟深度融合制度。



公報未提及短期強力刺激措施，市場好夢落空，中特估股份全面受壓，除電訊股外，石油、煤炭及內銀股等也齊下挫，中海油(00883)半日跌4.64%收報20.55元，中石油(00857)跌4.83%報7.1元，中石化(00386)跌3.07%報4.74元；神華(01088)跌3.24%報32.9元，兗礦能源(01171)跌2.36%報9.92元，中煤能源(01898)跌1.26%報7.85元；工行(01398)跌2.75%報4.24元，建行(00939)跌2.92%報5.32元，中行(03988)跌2.32%報3.37元。

何啟俊：財政穩健或增派息 三大電訊股都可吼位買

俊賢資產管理投資總監何啟俊指，三大中資電訊股核心業務始終是電訊，與經濟周期沒太大關連性，防守性會較強，不同於油股受周期性影響股價較波動。當然，電訊商的雲業務及人工智能(AI)等新興業務多少會受經濟影響，若經濟差，企業會減少那方面投放，間接令電訊商訂單減少，加上去年其新興業務增長快，在高基數下，今年增長或會減慢。不過，三大電訊商財政穩健，有機會增加派息，前景不太差，可趁此輪調整較深吸納，當中中移動回至73元以下可買第一注，中電信4.5元以下可吸納。中聯通雖因盈利稍為波動，股價波幅較大，但同樣可吼位買入，回至6.5至6.6元可吸。

中移動半日跌1.65%收報74.6元，成交10.71億元；中電信跌1.48%報4.67元，成交1.7億元；中聯通跌2.79%報6.96元，成交1.41億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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