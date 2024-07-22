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雷軍：小米SU7全年10萬輛交付目標預計11月提前完成

22/07/2024

　　小米(01810)創辦人、董事長兼首席執行官雷軍表示，小米SU7產能提升、交付加速進展順利，至今已交付超3萬輛，預計今年11月能提前完成全年10萬輛交付目標。

 

雷軍：小米SU7全年10萬輛交付目標預計11月提前完成

米SU7 Ultra原型車僅重1900kg，特別設計帶來最大 2145kg 的下壓力，雷軍形容車輛在極速狀態下可瞬間在天花板上倒置行駛（趙嘉駿攝）

 

　　雷軍指出，小米汽車的銷售服務網絡建設速度快，本月新增4城包括濟南、貴陽、長春和常州，共新增17個門店；目前全國31城共有30家交付中心、93家銷售門店及57家服務門店。他指出，集團目標今年年底銷售服務網絡擴展至全國59城，共53家交付中心、220家銷售門店及135家服務門店。

 

SU7 Ultra原型車亮相，目標十年內稱霸紐北賽道

 

雷軍：小米SU7全年10萬輛交付目標預計11月提前完成

小米SU7 Ultra原型車搭載兩台自研生產的超級電機V8s，單個電機可爆發578匹馬力（趙嘉駿攝）

 

　　今年小米發布會的「ONE MORE THING」是小米SU7 Ultra原型車正式亮相，雷軍稱，原型車用上大範圍碳纖，做價高昂，目前只用於挑戰最快圈速。SU7 Ultra搭載小米自研生產的超級電機V8s，最大轉速27200rpm，最大馬力578匹，峰值扭矩635牛頓米。而原型車則配備兩台V8s、一台V6s，總馬力達1548匹，0至100km/h只需1.97秒，最高時速超350km/h動力，超越千萬級別的跑車，為全球最快的四門車。

 

　　發布會現場，雷軍立下「小米汽車要在十年內成為紐北賽道最快的四門電車」的目標。小米SU7 Ultra計劃於今年10月用原型車挑戰紐北非量產圈速榜，2025年則以量產車正式挑戰紐北量產圈速榜。

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿北京報道

 

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