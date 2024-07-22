港股 | 午市前瞻 | 中特估續有調整空間 小米憧憬新機提升毛利

恒生指數半日報17560，升142點或0.8%，主板成交近537億元。恒生中國企業指數報6226，升61點或1%。恒生科技指數報3596，升59點或1.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中海油(00883)及美團(03690)；騰訊報373元，升9元或2.5%，成交31.68億元；中海油報20.55元，升0.05元或0.2%，成交23.39億元；美團報120.9元，升3.4元或2.9%，成交20.06億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中海油及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報74.7元，升0.9元或1.2%，成交12.76億元。

小米Mix Flip (小米手機網頁截圖)

李偉傑：針對中特估政策著墨不多

人行突然宣布減息，一年期及五年期LPR皆下調0.1厘，恒指早段受壓，隨後反覆回升，半日倒升超過140點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，港股今早低開後回升主要受惠於科技股，雖然中特估今早表現回穩，但始終政策面著墨不多，預計後市回吐壓力未完全消退，本周港股重點將在科技股身上。他預期恒指本周最樂觀可以挑戰18000關口，下方支持位於17200，能否進一步突破則有待中特估調整告終。





小米新摺機或掀換機潮 短線上望18.5元



小米(01810)上周五(19日)發布新一代摺疊屏手機「小米MIX Fold 4」以及品牌首部「細mon」摺疊手機「MIX Flip 」，MIX Flip最平的12GB RAM+256GB ROM版本僅售5999人幣，12+512GB則售6499人幣，小米香港宣布會與內地同步接受用戶預訂，香港目前只售12+512GB版本，售價為7699港元，較內地售價貴一成左右。



新機售價不低令市場憧憬小米手機毛利率有望提升，股價半日升近4%。李偉傑指市場的確對小米盈利有所憧憬，記得小米上一代摺機並不大受歡迎，但今次配置明顯提升，對比三星旗下摺機具性價比，有望吸引消費者換機。他又指出，小米汽車SU7銷售保持穩定增長，雙線發展令小米股價更具上升潛力，市場亦更願意給予更高估值。

(小米汽車網頁截圖)

走勢方面，李偉傑指小米上周一直沿100天線整固，今日乘好消息反彈亦令走勢更為樂觀，初步可以18.5元為目標，但重上20元則有較大難度，始終5月突破20元時大市高見19700水平，如今大市較散漫預計難有如此動力。

小米股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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