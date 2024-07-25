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港股 | 午市前瞻 | 恒指月結前須守17200，人幣中線偏淡金股莫撈

25/07/2024

　　恒生指數半日報17064，跌246點或1.4%，主板成交超過572億元。恒生中國企業指數報6036，跌106點或1.7%。恒生科技指數報3439，跌51點或1.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及中海油(00883)；騰訊報355.4元，跌7.8元或2.1%，成交48.43億元；美團報107.9元，跌5.4元或4.8%，成交33.37億元；中海油報20元，跌0.6元或2.9%，成交14.08億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及中海油。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報73.7元，跌0.5元或0.7%，成交9.17億元。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(招金礦業網頁截圖)

 

 

黃偉豪：月底前重上17200不至太悲觀

 

　　隔晚美股急挫，道指大跌504點，納指重挫654點，科技股滿江紅。港股早盤科技股受累捱沽，半日美團挫逾5%領跌科技股，恒指一度跌逾300點，低見17009，頻臨失守17000心理關口。中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，恒指短線試穿17000幾乎已成定局，主要因為三中全會過所公布的政策力度低過市場預期，加上美股急跌，難免拖累港股表現。


　　黃偉豪分析指，7月前港股並非沒有收高於17000的要素，如內地政治局前後再有消息，或美股方面有科技股公布較佳業績，改善氣氛下恒指便有望拗腰回升。他提到，比起17000整數關口，7月期結前能修復17200更為關鍵，因該位是3至4月的上升阻力，4月底升破後變支持，如月結前能成功修復，後市未至於太過悲觀。



美國減息步伐料緩慢，人民幣貶值壓力較大


　　多間國有內銀昨日起正式宣布下調存款利率，人民幣今早顯著轉強，中國外匯交易中心人民幣兌1美元中間價今報7.1321，較上個交易日升37點子，創7月29日以來近一周新高。黃偉豪分析指今早人民幣有較大反彈，惟從今早人行下調一年MLF利率0.2厘而言，未來力度勢有愈做愈大趨勢。雖然美國大有機會在9月開始減息，但目前普遍預期年內只有一至兩次，即美息今年內仍處於高水平，相比之下將令人民幣中期有較大貶值壓力，中線而言對中港股市較為利淡。



金價未跌穿區間仍偏好  惟金股波動大不宜揸


　　今早亞洲時段開市後，現貨金價忽然急插，半小時內一度跌約30美元。港股金礦股應聲即跌，招金(01818)最多跌超過9%。黃偉豪分析，金價急跌有可能為投資者高位平倉獲利的結果，金價相較其他資產仍處於相對高水平，短線有獲利回吐不足為奇。但他認為，金價近月以來都在2300至2450美元上落，短線如未跌穿2300美元，走勢都不至於太差，因此短線對金價維持偏好看法。

 

　　不過他強調，港股金礦股並非只跟隨金價上落，而是更大程度受市場氣氛影響。近期港股情緒低迷，金礦股及其餘有色金屬股跌幅早已超越金價波幅，預計短線相關板塊波動未停，不建議現時便急於入市，宜等市況靠穩後再留意。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

招金礦業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

山東黃金股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

靈寶黃金股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

紫金礦業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2024 13:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2024 13:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2024 13:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/07/2024 13:30
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