網易新遊戲上線股價硬淨，騰訊遊戲收入增長獲大行看好，兩股應如何部署？

網易(09999)旗艦武俠大逃殺類遊戲《永劫無間》(NARAKA：BLADEPOINT)今日(25日)公測上線，預約玩家已突破4000萬人，昨日(24日)逆市抽升4.6%，今早則受制市況欠佳微跌，重磅股騰訊(00700)近期亦由近400元高位反覆回落，今早最多再跌逾3%低見351元。國內遊戲呈現復甦態勢，版號供給恢復正常，國家新聞出版署於7月下發了105款遊戲版號，相比4月的95款有明顯提升，騰訊及網易近日都獲大行唱好，大摩及里昂都料騰訊遊戲下半年收入加快增長，應如何部署？

（網易遊戲官網截圖）

網易《永劫無間》今日公測上線 預約玩家已突破4000萬人

網易旗艦武俠大逃殺類遊戲《永劫無間》今日公測上線，參與預約的玩家已突破4000萬人。網易指，為回應玩家們的熱情期待，官方為每位玩家準備了價值超1500元人民幣的公測福利，包括開服後贈送5件極品皮膚、內含3件極品武器皮膚和2件極品英雄時裝等，總價值高達600億人民幣。



另外，網易在Steam上推出的大型開放沙盒遊戲大作《七日世界》上線7天就已達到30萬人同時在線的水平，目前國服版也開始預約上線。《七日世界》暫時不會通過數值售賣來進行收費，預期未來遊戲購買由重運營的遊戲數值提升，逐步向遊戲內容質量的提升進行轉變，用戶未來只會為優質內容付費。

滙證：若《永劫無間》持續進入暢銷榜前三 或帶來上行驚喜



滙證發表研報指，投資者對網易的憂慮，如預期今年純利增長僅4%等，相信已反映在股價上。網易《永劫無間》手遊將於7月25日上線，考慮到其預約人數已超過4000萬，料《永劫無間》手遊第三季的總流水可達24億元人民幣，首12個月流水高達約110億元人民幣。如該款手遊能持續進入暢銷榜前三位，可能會帶來上行驚喜。此外，如《夢幻西遊》PC版的黃金貨幣價格、使用者基礎開始持續穩定，加上遊戲內物品消耗改善，相信可恢復投資者信心。《逆水寒》方面，6月下旬推出全新賽年更新，並推出減輕新用戶和流失用戶追趕遊戲負擔的功能，推動《逆水寒》排名反彈至前十位，有助日活躍用戶的跌幅收窄，如有關情況持續，預期可能會提振下半年手遊前景。



滙證又稱，網易將於8月中至下旬披露第二季業績，料其總收入按年增長8%，遊戲收入增長11%(手遊升18%，PC跌8%)，毛利率料按年改善至60.5%，料經調整淨利潤按年跌15%，將其目標價由197元降至183元，維持「買入」評級。

摩通：料網易第三季起網遊收入加速增長 予目標價200元

摩通指，網易股價昨日盤中上升約5%，相對於恒指跌1%，相信這是由於《永劫無間》手遊今日推出前的正面情緒所致。摩通重申網易為中國網絡遊戲行業的首選股，預期《永劫無間》手遊的強勁表現，加上《七日世界》於7月初成功於全球推出，應可推動網絡遊戲收入自第三季起加速增長及股價重估。



摩通認為網易目前12倍2024年市盈率的估值為過去5年的低位水平，相對於全球領先線上遊戲同業20倍以上的估值，是一個有吸引力的入市點，予目標價200元。

騰訊《王者榮耀》國際版下載量突破5000萬 野村：料次季盈利勝預期



另邊廂，騰訊旗下王牌遊戲《王者榮耀》國際版《Honor of Kings》(HoK)近日公布，遊戲正式在海外市場上線不足一個月，下載量已突破5000萬次。騰訊遊戲旗下Level Infinite於上月20日在東南亞、北美、歐洲、日韓和拉丁美洲等市場正式發行HoK。公司援引Sensor Tower數據，6月份HoK海外收入按月增長575%，海外下載量按月增6.6倍，增長量在東南亞當地市場位列品類第一。

（騰訊遊戲官網截圖）



值得一提，騰訊將在下月14日公布上半年業績。野村近日發表研報，預計騰訊第二財季盈利將優於預期，維持「買入」評級及467元目標價不變。估計騰訊的非公認會計準則(non-GAAP)每股盈利將穩健增長(按年增長34%)，而《彭博》的預期為按年增長31%，且其營收增長(按年增長9%)可能會保持一致。受國內遊戲收入年增9.6%和海外遊戲收入年增11%的推動，騰訊的線上遊戲收入可能年增10%。騰訊的國內遊戲業務可能會在第二季有所復甦，原因是新的重磅遊戲《地下城與勇士》(DNF Mobile)在中國發布，該遊戲自5月21日發布以來一直位居每日流水第一。另預計騰訊的線上廣告收入年增17%，其中影片帳號(VA)廣告佔18%的份額。預計其毛利率將年增6.6個百分點至54%，為第二季盈利穩健增長34%提供支援。

大摩料騰訊遊戲下半年收入加快增長 維持目標價450元





摩根士丹利重申騰訊為首選股，評級「增持」，維持目標價450元。該行預期公司今年第二季收入及經調整經營溢利將同比分別增長7%及25%，隨著《DNF》手遊的成功，看好其國內遊戲業務的前景，同時廣告增長料保持強勁，毛利率應會繼續擴張。預計騰訊第二季遊戲收入同比增長8%，其中國內遊戲業務有望恢復增長，料同比增6%，國際遊戲收入增速亦從第一季的3%加速至13%。根據Sensor Tower的數據，自《DNF》推出以來，中國最暢銷的10款遊戲中有5款屬於騰訊。考慮到遞延收入增長的支持下，騰訊遊戲下半年將加快增長，預示著未來增長動能強勁。

大摩又預期騰訊第二季廣告收入增19%，這主要得益於透過生成式人工智能(gen-AI)改善定位和視頻號的持續變現。而金融科技服務收入料將增長5%，主要因支付業務增長乏力和消費需求疲軟。此外，騰訊在第二季回購了約1.04億股股票，是其大股東Prosus在該季度出售的股票數量的兩倍多，並有望實現其2024財年回購1000億元以上的目標。

中金：騰訊遊戲業務具較強韌性 維持目標價468元

中金預測騰訊第二季收入按年增長6%至1576億元人民幣，Non-IFRS營業利潤增長19%，至549億元人民幣；Non-IFRS淨利潤升26%至472億元人民幣。該行上調騰訊全年遊戲收入增速預期至6%，認為今年騰訊遊戲業務不論是內地還是海外均具備較強的韌性，很大程度上抵銷了未來宏觀敏感性業務波動的風險，維持「跑贏行業」評級及目標價468元。



中信里昂也稱，騰訊是該行的行業首選，予「跑贏大市」評級。該行預計騰訊第二季業績穩健，在遊戲反彈和廣告強勁增長的推動下，料總收入同比增長8%，達到1616億元人民幣，經調整經營溢利同比增長24%，達到571億元人民幣。預計隨著主要遊戲的復興以及《地下城與勇士》的強勢亮相，遊戲收入將同比增長7%，且下半年將加速增長。視頻號和廣告技術增強應繼續支持廣告增長，其利潤率應會保持上升趨勢。



林家亨：騰訊現價吸納風險不大 網易抗跌力強惟再升幅度有限

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，騰訊股價已跌穿保歷加通道底線約359元，於現水平吸納風險不大，不妨買幾手，記得騰訊早兩星期曾升穿保歷加通道頂線約395元，到了該處就應該沽貨，因以往騰訊大股東於390元以上不斷沽貨。

至於網易，林家亨指，其遊戲收入佔其總收入八成以上，必然久不久就推出新遊戲，而疫情以來3、4年(2020至2022年)其盈利增長平均超過30%，但到了今年盈利僅增約3%，增速減慢很多，不過仍然賺到錢，不用太擔心，股價仍有機會跑贏大市，但應不會借助推出新遊戲飆升很多。而昨日美股七大科技巨頭急跌，足足蒸發了8000億美元資產值，網易抗跌力雖強，但也屬科技股，料再升幅度也有限。

騰訊半日跌2.15%收報355.4元，連跌3日，累跌4.77%，成交48.43億元。網易跌0.34%報148.3元，成交3.31億元。其他科技股亦普遍隨大市下跌，美團(03690)跌4.77%報107.9元，京東(09618)跌0.85%報99.75元，阿里(09988)跌0.67%報73.7元，百度(09888)跌2.17%報85.85元，小米(01810)跌1.69%報16.26元，快手(01024)跌0.69%報43.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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