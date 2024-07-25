港股 | 盤後部署 | 恒指險守萬七料先整固 換定海爾飲潤啤睇奧運開鑼

隔晚美股急跌，三大指數跌幅介乎1.3%至3.6%。科技股領跌，英偉達跌近7%，特斯拉更瀉一成二。恒指今早開市受壓，低開數十點後，跌勢轉急。午後跌幅進一步擴大，最多跌335點，低見16975點。恒指收報17004，跌306點或跌1.8%，主板成交超過1057億元。國企指數報6016，跌125點或跌2%。恒生科技指數報3421，跌69點或跌2%。重磅科技股美團(03690)跌5.5%，收報107.1元；騰訊(00700)跌3.3%，收報351.2元。



A股近期同樣弱勢，上證指數進一步跌穿2900點關口，港股後市仍然缺乏上升動力。不過，恒指已經連跌第三日，合共跌去600點。倘若美股沒有進一步下挫，恒指或先在17000點附近先行整固。

(海爾智家網頁截圖)



金價下挫 拖累金礦股下挫





國際金價急挫，紐約8月期金一度跌逾50美元，低見2365.1美元。一眾金礦股開市後急瀉。招金礦業(01818)跌10%，收報12.96元；山東黃金(01787)跌5.9%，收報15.86元；靈寶黃金(03330)跌6.6%，收報3.11元；紫金(02899)跌5.1%，收報14.9元。



此外，中聯通(00762)跌4.4%，收報7.13元；聯想集團(00992)跌3.9%，收報9.88元；中海油(00883)跌3.9%，收報19.8元；潤電(00836)跌3.8%，收報21.7元。





家電以舊換新 海爾智家逆市升半成





國家發展改革委、財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，就統籌安排3000億元人民幣左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新提出三大項共十六條措施。



其中提到，對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類家電產品，給予以舊換新補貼。補貼標準為產品銷售價格的15%；對購買1級及以上能效或水效標準的產品，額外再給予產品銷售價格5%的補貼。每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過2000元人民幣。



海爾智家(06690)升5.1%，收報24.6元；海信家電(00921)升7.5%，收報24.4元。此外，信義光能(00968)升3%，收報3.73元；電能(00006)升2.2%，收報49.45元；藥明康德(02359)升1.6%，收報29元；李寧(02331)升1.1%，收報14.62元。

海爾智家股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)





潤啤股價年幾跌62%





潤啤(00291)跌3.4%，收報24.45元，該股成交約1618萬股，涉資3.98億元，盤中高見25.3元，最低見24.3元。



受到內地經濟增長放緩、零售市道疲弱，加上南方持續天雨影響，華潤啤酒股價近期持續下跌。股價自去年高位64.2元反覆下跌，今日低見24.3元。累積跌幅高達62%，並見5年低位，相當於2019年頭的水平。翻看潤啤2019年的業績，營業額約332億人幣，約為去年（2023年）389億人幣的85%，而期內純利只有13億人幣，只及去年51億人幣的25%。



即使沒有經濟放緩，零售市道疲弱和天氣不利的因素，在去年基數高的前提下，銷量下跌，業績倒退本來也是常事。但股價短短一年多下跌62%，實在有點誇張。近日華東地區持續高溫，加上本屆奧運將於巴黎時間明日（26日）開幕，預料短期能提振啤酒銷量。有興趣的投資者可以候低在22元附近買潤啤，目標價28.6元，跌穿20元止蝕。

華潤啤酒股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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