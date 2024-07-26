港股 | 港交所劉穎：受制裁企業未必不能在香港IPO

．據《財新網》報道，近年中美地緣政治緊張，科創企業受制裁風險上升

．香港交易所(00388)首次公開招股審查聯席主管劉穎特別指出，按照港交所的上市指引，受制裁企業未必不能在香港IPO

據《財新網》報道，近年中美地緣政治緊張，科創企業受制裁風險上升。香港交易所(00388)首次公開招股審查聯席主管劉穎特別指出，按照港交所的上市指引，受制裁企業未必不能在香港IPO。

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*視乎個案情況評估是否放行*



港交所昨日（25日)於深圳舉辦「未來科技峰會2024」，劉穎在會上指出，面對有制裁風險的IPO申請人，港交所將逐一作出能否放行其在香港上市的具體評估，評估時既要明確其受制裁範圍、制裁對公司業務的具體影響，也要衡量申請人有無措施將制裁風險降至合理水平。視乎個案具體情況，港交所可能對其上市申請施加其他限制。



港交所亦明確指出，若IPO申請人承受的制裁風險或其被施加的制裁嚴重削弱其繼續運營能力，或者它表明募集資金將用作資助被制裁活動，又或者其上市會對相關人士造成重大風險或可能有損港交所的聲譽，則該IPO申請人將被認定為不適合上市。

撰文：經濟通中國組

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