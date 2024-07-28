港股 | 蕭猷華：恒指弱勢，16600點為重要防線

恒指上星期走勢顯著向下，跌穿所有平均線，由4月19日的低位16044點，升至5月20日的高位19706點，整個升幅的黃金比率0.618亦確認失守。此外，有大量牛證街貨在16600點至16800點，料恒指短線要退守16600點，但此水平相信有很大支持。

恒指料跌勢未止，下殺牛證重貨區16600點至16800點。(Shutterstock)



上周港股下跌的主要原因，除了內地股市疲弱和美國科技巨頭急跌之外，市場預期日本央行周三（31日）舉行的利率決議和經濟前景報告，將會明確提出加息時間表，另央行行長植田和男也會召開貨幣政策發布會，預期第三季日本央行加息機會大增，日圓兌美元匯價急升至152水平，而且資金有拆倉活動，令亞太股市下跌。不過，人民幣回升，對內地股市有提振作用，A股短線不宜看得太淡，畢竟上證綜合指數已跌至2900點水平，估計國家隊將會入市穩住市場。



美國第二季度GDP增長2.8%，好過預期的2%，亦大幅高於第一季的1.4%；通脹數據方面，PCE合符市場預期，美國聯儲局減息預測沒有太大變化。內地方面，中央加大刺激消費政策，增加對家電和汽車以舊換新的補貼，利好京東集團(09618)股價，建議105元以下可吸納，目標125元。此外，恒指仍然弱勢，16600點為重要防線。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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