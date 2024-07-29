憧憬美國9月減息金價反彈，黃金ETF及金礦股應如何部署？

美國6月PCE通脹數據符合市場預期，市場繼續憧憬聯儲局9月開始減息，令美元偏軟和美國國債孳息率下跌，加上中東地緣局勢和美國大選不確定性擔憂等，令黃金避險需求回升，支持國際金價由近兩周低位反彈。紐約8月期金上周五(26日)收市升1.2%，報每盎司2381美元，現貨金亦升近1%，每盎司報2387美元。值得一提，近日有多間大行繼續唱好金價，其中高盛重申明年可見2700美元預測，花旗指明年或見3000美元。若看好金價，黃金ETF及金礦股應如何部署？

（Shutterstock）

美國6月PCE指數升幅溫和 9月減息機率達百分百



美國6月核心個人消費支出價格指數(PCE)按月升0.18%，市場預期升0.16%，按年則升2.6%。期內，PCE指數按月升0.1%，漲幅溫和，符合市場預期，按年則升2.5%。彭博經濟研究指，隨著勞動力市場降溫，預計下半年消費增長將進一步放緩。此外，數個月以來，核心通脹走勢與聯儲局平均目標大致一致，這可能促使聯儲局最快9月開始減息。利率期貨監管工具FedWatch顯示，聯儲局本周降息機率僅有4.1%，9月減息機率則達100%，其中至少減息0.25厘的機率為87.7%，而減息0.5厘的機率亦有11.9%，甚至有0.4%機率預期減息0.75厘。



中東緊張局勢升級的擔憂情緒升溫，短線偏向給金價提供進一步上漲動能。當地時間7月28日，以色列外交部發文稱，周六(27日)黎巴嫩真主黨向以佔領的戈蘭高地城鎮邁吉達爾沙姆斯發動火箭彈襲擊，導致12名兒童死亡，此舉已「越過所有紅線」。以色列安全內閣已授權總理內塔尼亞胡和國防部長加蘭特對真主黨採取軍事打擊行動。28日深夜，以軍戰機對黎巴嫩南部靠近兩國臨時邊界的地區發動空襲。

分析師：美通脹數據開綠燈 聯儲本周議息冀鮑威爾啟示9月降息



金融投資服務公司eToro分析師Bret kenwell表示，美國6月份PCE報告基本符合經濟學家的預期，而核心PCE指數同比增幅僅略高於預期，報告中沒有任何跡象表明通脹會意外加速，加上本月早些時候低於預期的CPI報告和最近較低的通脹數據趨勢，這應該給美聯儲在本季度晚些時候降息開了綠燈。在未來一周的美聯儲會議上，所有的目光都將轉移到聯儲局主席鮑威爾身上，人們希望並預期他將為9月份的降息奠定基礎。近年來，美聯儲一直非常透明，提前很長時間公布其行動，增加了更多的確定性，而市場喜歡確定性。



SIA財富管理首席市場策略師Colin Cieszynski預期本周金價走勢看好，特別是如果鮑爾能夠偏向鴿派，甚至暗示9月降息的話。道富環球投資管理公司首席黃金策略師George Milling-Stanley也預計金價將保持看漲勢頭，因為很明顯利率只朝著一個方向發展。美聯儲有望在9月份降息並開始新一輪寬鬆周期，這將推動美元走低並為黃金提供順風。

高盛料新興市場央行續買金 重申金價明年達2700美元預測



另外，高盛上周發表報告指，由於價格敏感性和近期價格飆升，內地黃金需求目前呈周期性疲軟態勢，但包括人民銀行在內的新興市場央行，可能會繼續頻繁購買黃金。內地市場對價格特別敏感，預計上海金價下跌10%將使內地實物黃金需求增加16%。儘管近期的價格飆升對周期性需求造成了壓力，但結構性變化使得內地的結構性黃金需求基本保持不變，因為信心下降和利率下調對需求的提振基本抵銷了本地生產總值(GDP)增長趨勢下降帶來的衝擊。預計黃金好倉潛力巨大，並重申對2025年每盎司2700美元的金價預測，原因是中央政府堅定購買黃金、美國可能降息以及地緣政治緊張局勢。不過，對價格特別敏感的內地市場正在消化價格漲勢，這表明黃金達到2700美元目標的時間可能晚於其2024年年底的基線預測。



另瑞銀策略師Joni Teves在一份報告表示，在經濟數據疲弱和聯儲局減息預期推動下，黃金人氣大漲，金價目前正處於心理關口2400美元上方，但仍有上漲潛力，而且目前投資者持有的黃金部位不多，還有追加投資的空間。而自俄烏衝突之後，隨著一些央行質疑持有美元和歐元計價資產的安全性後，許多央行轉而選擇用黃金來填補儲備。

花旗指金價明年或見3000美元 籲買招金紫金



另花旗早前分析了聯儲局減息周期對貴金屬價格的影響，其中在過去4次減息周期，聯儲局啟動減息後半年的年化對數收益率中位數為13%，過去2次減息周期的12個月回報平均為兩成以上，符合該行對金銀價明年中至明年底分別見每盎司2800至3000美元及每盎司38至40美元的目標。而黃金ETF上月錄得連續12個月以來首度淨流入，本月趨勢持續，淨流入速度每月逾30噸，或預期43個月共減持925噸的趨勢扭轉，對金價顯著利好。

花旗指，由於預期金價上升將對黃金生產商有利，對招金礦業(01818)和紫金礦業(02899)開啟30天正面催化觀察。招金目標價為18.9元，紫金目標價為21.9元，評級均為「買入」。



溫傑：金價回至2300美元可買黃金ETF 紫金15元以下才分注吸

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，美國很大機會快將減息，其他國家亦正減息，美元指數也由106跌至104附近，而地緣政治方面，中美關係特別是美國總統選舉開始「埋牙」，令金價今輪升浪不算太虛浮，回至2300美元就可考慮買入黃金相關資產，首選SPDR金ETF(02840)，紫金礦業可待回至15元以下才分注吸納。

金礦股今日先升後回，收市升跌不一，紫金礦業升1.71%收報15.5元，招金礦業跌0.15%報13.16元，山東黃金(01787)跌0.25%報15.82元，靈寶黃金(03330)無升跌報3.22元，中國黃金國際(02099)升0.71%報42.55元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升0.88%報1728元，價值黃金ETF(03081)升1.07%報56.88元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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