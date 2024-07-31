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外匯 | 日圓或現一年來最大月度升幅，傳日本央行或加息

31/07/2024

．日圓暫時守住1年半來的最大月度漲幅，投資者等待今天日本央行及今晚聯儲局的議息會議結果，日圓或延續漲勢，也可能出現走勢反轉。

．日圓兌美元7月已累計上漲約5%，部分投資者押注日本央行與聯儲局的政策利率差距將收窄。日本2年期國債和10年期國債期貨下跌，股市低開

 

外匯 | 日圓或現一年來最大月度升幅，傳日本央行或加息

 

　　日圓暫時守住1年半來的最大月度漲幅，投資者等待今天日本央行及今晚聯儲局的議息會議結果，日圓或延續漲勢，也可能出現走勢反轉。

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　　日圓兌美元7月已累計上漲約5%，部分投資者押注日本央行與聯儲局的政策利率差距將收窄。日本2年期國債和10年期國債期貨下跌，股市低開。


　　東京時間09:00，日圓兌美元小幅升至152.62，日本新任外匯事務最高官員此前表示，近期日圓疲軟對日本經濟的弊大於利。儘管7月出現反彈，日圓今年至今仍下跌約8%，在G10貨幣中表現最差。


　　分析指，如果市場對日本央行政策緊縮的預期落空，而聯儲局亦打壓9月減息的預期，日圓很可能大幅下跌。不過，日本時事通信社報道，BOJ考慮在在今次政策會議提高短期利率至約0.25厘。

 

撰文：經濟通市場組

 

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