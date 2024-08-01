恒生上半年不良貸款率急升兼未提進一步回購，大行齊唱淡股價急插買唔過？

恒生銀行(00011)昨日(31日)中午公布中期業績，純利按年增約1%至98.93億元，宣派第二次中期息1.2元，上半年合共派息2.4元，按年升9%，惟受累香港商業房地產貸款業務，上半年不良貸款比率急升至5.32%，兼且沒提到有進一步回購股份計劃，績後股價急挫逾半成失紅底。恒生績後遭多間大行唱淡，部分更下調目標價及評級，其中富瑞一舉將其目標價由100元降至80元，今早(1日)股價最多再插逾半成，看來暫未宜吸納。

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中期純利升1%派第二次中期息1.2元 淨利息收入增2%

恒生銀行截至今年6月底止中期純利為98.93億元，按年增長約1%；每股盈利5.04元；宣派第二次中期股息每股1.2元，今年上半年每股派息合共2.4元，較去年上半年的2.2元升9%。期內扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額增長2%至204.31億元，營業溢利增加5%至113.96億元。在利率高企的環境下，恒生期內淨利息收入增長2%至154.83億元，淨利息收益率擴闊20個基點至2.29%，淨息差則升11個基點至1.83%。非利息收入增加4%，主要因為來自交易活動、零售投資基金，以及人壽保險業務的收入增加。淨服務費收入下跌4%至25.64億元。

期內，恒生平均普通股股東權益回報率為12.4%，較去年同期的12.8%回落0.4個百分點。平均總資產回報率由去年同期的1.1%，增加至1.2%。於今年6月30日，恒生普通股權一級資本比率為16.6%，一級資本比率為18.2%，總資本比率為19.7%；而於去年底，普通股權一級資本比率為18.1%，一級資本比率為19.9%，總資本比率為21.4%。

中期信貸減值提撥減少22% 惟不良貸款比率升至5.32%

另恒生今年上半年的預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥按年減少4.24億元或22%至15億元，主要由於中國內地商業房地產貸款組合之風險承擔的相關預期信貸損失提撥減少所致。上半年整體中國內地房地產的風險承擔較2023年底減少21%至280億元。



於今年6月30日，恒生總減值貸款對總客戶貸款比率為5.32%，而去年底為2.83%。恒生執行董事兼行政總裁施穎茵指，高息環境為該行部分香港商業房地產客戶帶來資金流的壓力，不良貸款比率無可避免地有所增加，但對香港經濟充滿信心，而房地產為本港經濟發展重要支柱，過往亦曾對面不同經濟周期，恒生會繼續支持商業房地產的發展。



風險監控及合規總監張家慧稱，該行在風險管理方面一向採取審慎和前瞻性取態，來自香港商業房地產客戶中有三分之二的不良貸款均有提供抵押品，而另外三分之一沒有抵押品的不良貸款來自上市公司，其收入來源較多元化，信貸表現較好。她又透露，涉及香港商業房地產的貸款組合涉資1400億元，佔該行的總貸款額16%。





恒生：30億回購今年9月完成 會考慮各類回報股東方案



此外，恒生指，計及於2024年第二季公布的30億元股份回購計劃，該行回饋股東之總額已經達至76億元，較去年同期增加80%，充分體現出該行為股東創造長遠價值的承諾。施穎茵表示，該行的流動性覆蓋比率為262.2%，高於法定要求，而30億元股份回購計劃進展順利，並會考慮各項將剩餘資本回饋股東的方案。



財務總裁蘇雪冰指，30億回購計劃將於今年9月完成，現時該行資本狀況穩健，完成是次回購計劃後，會考慮各類方案以為股東帶來長遠回報。

富瑞：信貸狀況未必可改善 下半年淨息差或放緩



富瑞指，恒生管理層認為，由於抵押品比率較高，加上減息及宏觀經濟改善的前景，目前的不良貸款情況不需要很多撥備。富瑞認為，由於香港零售業面臨結構性挑戰，加上寫字樓供應嚴重過剩，目前假設減息時宏觀經濟將有所改善，信貸狀況亦會改善的想法值得商榷。由於恒生的股本回報率為10至11%，而派息比率已接近80%，若貸款增長改善而資產質素仍然不明朗，進一步作資本行動空間不大。預期在目前回購完成後，最多會有10億元的回購行動，但對股價提振作用有限。





富瑞將恒生2024至2026財年撥備前經營利潤預測下調3至10%，原因是淨息差疲弱及營運開支上升，但部分被較強的非利息收入抵銷。下半年的淨息差可能會在高基數上放緩，可能會拖累2024財年撥備前經營利潤負增長。由於資本成本上升及盈利預測下降，目標價由100元降至80元，評級由「持有」降至「跑輸大市」。

美銀：香港商業地產貸款存在風險 不良貸款覆蓋率偏低



美銀證券稱，恒生上半年純利同比上升0.7%至96億元，較該行預期高出0.6%，較市場預期高出6.7%。核心盈利同比上升1%至129億元，較該行預期低3.7%。不良貸款比率從去年下半年的2.83%急升至5.32%，為歷史最高水平。普通股權一級資本比率(CET1)較去年底下跌1.6個百分點至16.6%，削弱股票回購計劃的可持續性。相信恒生香港商業房地產的9.6%不良貸款比率反映該行審慎分類，但擔心若聯儲局減息步伐較預期緩慢，或香港經濟進一步轉弱，其信貸成本可能會上升。

美銀證券指，考慮到香港商業房地產貸款風險及不良貸款覆蓋率偏低，將恒生評級由「買入」降至「跑輸大市」，由於預期聯儲局減息及撥備增加，將2024至2025年盈利預測下調12%至16%，目標價由103.5元降至91.6元。

大摩：不良貸款比率或影響股價 無進一步回購失短期催化

摩根士丹利稱，恒生中期撥備前營業利潤(PPOP)符合預期，除稅後溢利因預期信貸損失較低而優於預期，較高的不良貸款比率可能會影響股價，而沒有進一步股份回購計劃令該股短期催化因素消失，予「大市同步」評級，目標價97.1元。高盛表示，恒生第一季每股盈利為5.04元，較該行預期高3%。收入低於該行預期，但撥備大幅低於預期。不良貸款率升至5.3%。上半年沒有宣布新的回購。基於剩餘收益模型(RIM)予恒生目標價107元，維持「沽售」評級。

花旗指，恒生上半年歸屬利潤為96億元，按季增長27%，按年增長1%，較市場共識高出6%，主要是由於減值費用較共識低36%。然而，潛在趨勢比該行預期更糟。中期淨利息收入155億元，較去年下半年減10%，按年減2%，較市場預期低2%，主要是由於淨利差低於預期。不良貸款率也有所上升．儘管信貸成本低於預期，但由於香港內房客戶的評級被下調，不良貸款率較去年下半年上漲2.5個百分點至5.32%。由於信貸遷移，普通股權一級資本比率(CET1)也較去年底下降1.5個百分點至16.6%，這可能會影響其資本回報前景，予目標價106元，評級為「中性」。

林家亨：商業地產貸款佔比大資金利用率低 沒提回購累股價



（林家亨）



今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指恒生持有很多中國內地商業房地產貸款，足足佔16%，即六分一貸款組合都有機會受壞帳影響，再加上渣打(02888)及滙控(00005)公布業績後都增加回購，唯獨恒生沒提到會增加回購，而人家業績好，股價自然上升，恒生業績不理想，股價自然下跌，但滙控及恒生有母子關係，滙控持有恒生足足有63.1%股權，恒生股價下挫也會拖累滙控，故對滙控股價也不宜過分憧憬。

林家亨又指，恒生也有很多香港商業房地產借貸，而香港地產暫未能復甦，加上內地商業房地產貸款，相關貸款佔其貸款組合很大。再者，恒生傳統上相比滙控持有現金量大，其實銀行收到存款後要用於借貸才有利息收入，若有太多現金，資金利用率會較低，恒生資金利用率就遠低於滙控，成為公司其中一個弊端。股價方面，恒生早幾日曾連續3日升穿保歷加通道頂線103元，現時才想沽出已太遲。

恒生半日跌3.29%收報92.7元，最多跌6.99%至89.1元，成交3.98億元。其他本地銀行股亦普遍下跌，滙控跌0.64%報69.5元，渣打跌1.02%報77.4元，中銀香港(02388)跌1.1%報22.5元，東亞(00023)跌1.01%報9.77元，大新銀行(02356)跌1.45%報6.1元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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