日經指數 | 日本股市急跌，日經指數盤中一度最多跌逾2000點

．消息指，由於日元走強，加上投資者對美國經濟狀況的擔憂，投資者情緒悲觀下，日本股市今早開跌，其中日經指數盤中一度跌逾2000點，低見36107.29

．日本財務大臣鈴木俊一表示，將持續密切關注外匯市場動向，並分析外匯波動對經濟的影響，並作出適當回應

消息指，由於日元走強，加上投資者對美國經濟狀況的擔憂，投資者情緒悲觀下，日本股市今早開跌，其中日經指數盤中一度跌逾2000點，低見36107.29。其中大和證券股價大跌21%，創史上最大盤中跌幅，早前公司公佈業績不如市場預期；日本公債價格上漲，10年期公債殖利率跌破1%。

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日本財務大臣鈴木俊一表示，將持續密切關注外匯市場動向，並分析外匯波動對經濟的影響，並作出適當回應，重要的是要反映基本面，同時保持穩定，而日本需要繼續改善財政健康。

＊東證指數早盤跌勢擴大，從7月高點已下跌10%＊

日本央行行長植田和男(Kazuo Ueda)早前發表鷹派言論，並提前於預期加息15基點至0.25厘，東證指數現時下跌4.56%，至2580.48，較7月11日峰值的跌幅超過10%。此外，上個月已經進入技術調整的日經平均指數下跌4.66%至36350.54。

撰文：經濟通市場及國金組

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