港股 | 午市前瞻 | 恒指短期弱勢難改，比亞迪漸國際化中長線看法正面

恒生指數半日報16950，跌354點或2%，主板成交超過480億元。恒生中國企業指數報5969，跌116點或1.9%。恒生科技指數報3396，跌80點或2.3%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、滙控(00005)及中海油(00883)；騰訊報359.8元，跌5.8元或1.6%，成交23.94億元；滙控報65.9元，跌2.35元或3.4%，成交16.49億元；中海油報20.25元，跌0.65元或3.1%，成交12.42億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中海油及阿里(09988)；阿里報75.75元，跌1.75元或2.3%，成交11.43億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團報104.6元，跌4.6元或4.2%，成交11.13億元。





*林嘉麒：恒指8月反覆低走*



美國最新一周首次申領失業金人數達到24.9萬的一年高位；美國7月裁員人數按年大增9%，招聘計劃降至2012年以來最低，而美國供應管理協會(ISM)7月份製造業PMI更連跌4個月，至46.8的8個月新低，一連串數據打擊了投資者信心，美股三大指數急挫。拖累亞太股市今早急跌，日經指數一度急挫2000點。



港股今早跟隨外圍走勢，低開279點，隨後更跌穿17000點，低見16892。元宇證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，港股今日下挫，部分原因固然是受到外圍因素影響，但港股本身積弱已久，投資者信心不足也是主因。現階段，投資者寧願多持現金。由於內地近期公布的經濟數據不理想，影響了中港兩地股市的走勢。相信要等到未來幾個月的數據，顯示出內地經濟有加速復甦的跡象，才能增加投資者的信心。他預料恒指8月份仍然會反覆低走，最壞情況可能要回到4月低位，大約在16000點附近。上方的阻力位在17500，即使升過17500，相信到17800再次遇到阻力。



*電動車中期業績更反映價格戰影響*



多家電動車企公布最新銷售數據。比亞迪(01211)7月汽車銷量約34.2萬輛，按年增長約30.6%，而今年首7個月汽車銷量約195.5萬輛，按年增長28.83%。小鵬汽車(09868)7月共交付智能電動汽車約1.1萬輛，按年增長1%，今年首7個月汽車交付6.3萬輛，按年升20%。理想汽車（02015）7月交付新車5.1萬輛，創月交付量的歷史新高，同比增長49.4%，首7個月共計交付近24萬輛。蔚來（09866）7月交付2萬輛，首7個月共交付10.79萬輛，按年增長43.9%。



數據公布後，幾個電動車股價跌幅不一，當中以蔚來跌幅最大，跌幅逾8%，比亞迪和小鵬亦跌逾3%。林嘉麒指，這次公布的數據理想。不過，由於6、7月是交付旺季，市場預料隨後的8、9月淡季交付量可能回落。蔚來之前公布開發新型號，股價已經先炒上，因此，今日跌幅較大可以理解。理想的股價年初曾經高達180元，至今回調幅度已經高達一半以上。由於理想去年交付量大幅上升，在高基數的情況下，今年餘下的月份很難想象能維持高增長率。



至於電動車的龍頭比亞迪，林嘉麒認為，隨著比亞迪的國際化，在國外如日本、印度、南美洲尋找設廠機會，未來與內地經濟的敏感度會慢慢降低。就算在內地市場面對內卷，影響程度亦比其他同行低。不過，即將公布的中期業績或會反映今年車企價格競爭後的影響，但中長線來說，對比亞迪看法正面。

撰文:經濟通市場組

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