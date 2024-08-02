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澳門7月賭收遜預期濠賭股下挫，惟美高梅績優獲大行唱好可博反彈？

02/08/2024

　　7月雖然是暑假旅遊旺季，但澳門昨日(1日)公布7月博彩收入按年升11.6%，差過市場預期升14%，昨日濠賭股股價個別發展，其中美高梅中國(02282)反而升4%，相信是受第二季業績表現理想刺激，集團第二季收益按年增37%，經調整物業EBITDAR升40%，績後獲多間大行唱好，或可趁今日(2日)與其他賭股齊齊下挫買入博反彈。

 

（美高梅網頁截圖）

 

澳門7月博彩收入按年升11.6%　酒店入住率逾九成

 

　　澳門博彩監察協調局昨日公布，7月博彩收入185.95億澳門元，按年升11.6%，低於分析師預估中值的14%，按月則升5.1%。今年首7個月，博彩收入1323.48億澳門元，按年升36.7%。

 

　　不過，據《澳門日報》報道，暑假期間訪澳旅客增加，澳門旅遊局代局長程衛東表示，臨時數據顯示，7月入境旅客約302萬人次，酒店入住率基本上超過九成，符合局方預期。考慮到8月是全年旅客量最多的月份，局方不會着重提升客量，反而更注重旅遊品質及加強巡查。

 

大摩：澳門7月賭收稍遜色　料8月賭收為188億澳門元

 

　　摩根士丹利發表研報指，澳門7月賭收達186億澳門元，意味日均賭收為6億澳門元，按月增長5%，按年則升12%，並恢復到2019年同期的76%。這個表現稍為遜色，較該行及市場預測低出2%。澳門上月賭收可能受到旅客下滑、中國宏觀經濟、7月歐國盃及找換店管制收緊所拖累。預期8月賭收為188億澳門元，而全年賭收或達2240億澳門元，即日均賭收為6.12億澳門元。雖然賭收表現略為疲弱，但相信仍然優於中國整體消費表現。

 

　　花旗指，澳門7月賭收表現略遜於該行及市場預期的190億澳門元。數據反映7月最後10天的日均賭收降至約5.85億澳門元，較之前一周下跌約8%。由於8月通常是訪澳旅客最多的季節性月份，因此仍樂觀預計8月賭收達到200億澳門元，即日均賭收約6.45億澳門元，恢復至2019年同期約82%。

 

美高梅次季收益按年增37%　經調整物業EBITDAR升40%

 

　　美高梅中國控股股東美高梅國際酒店集團公布截至2024年6月底止第二季度業績，當中美高梅中國錄得收益淨額為10億美元，較去年季度7.41億美元增加37%。受2023年第一季度移除COVID-19相關的旅遊及入境限制後業務持續擴增的正面帶動，第二季經調整物業EBITDAR為2.94億美元，較去年同期的2.09億美元增加40%。第二季娛樂場收益為8.9億美元，按年升33%，主場地賭枱投注額為38.4億美元，升33%，當中贏額9.4億美元，升五成。

 

　　而按上半年計，美高梅中國收益淨額20.7億美元，升52.7%，經調整物業EBITDAR近6億美元，升57.3%。市場份額進一步攀升至16.5%，高於去年同期的14.9%和2019年的9.5%。集團繼續專注中場業務及持續提升營運效率，經調整EBITDA利潤率於期內創下歷史新高達30.5%，高於去年同期的29.7%及2019年同期的27.2%。上半年酒店旅客量按年升85%，相當於2019年的153%。酒店平均入住率為93.9%，去年同期為91.7%。於6月底集團總流動資金為約160億元，包括現金、現金等價物及循環信貸融通的可供動用借款額。

 

大摩：美高梅次季EBITDA勝預期　中金：表現持續領先看18.8元

 

　　摩根士丹利指，美高梅第二季EBITDA較該行及市場預期為高，其他正面因素包括中場市佔率損失低於預期，以及成本管理較好，並預期7月市佔率將保持韌性，這將有助於支撐股價，料未來60天內股價相對指數會上升，上述情景發生機率為80%以上，予目標價17元及「增持」評級。


　　中金稱，美高梅表現持續領先，第二季收入恢復至2019年同期的144%，經調整EBITDA按年升40%至24.43億元，達到2019年同期的168%，並分別高於市場及中金預測的22.5億及23.79億元。由於賭收增長較預期快，分別上調集團2024及25年的經調整EBITDA預測3%及2%，即料達94.05億和108.07億元，維持「跑贏大市」評級及目標價18.8元。

滙證：競爭加劇下市佔率及利潤率仍上升　升目標價至17.5元

 

　　滙證表示，美高梅次季業績好過預期，經調整EBITDA利潤率按季增至30.7%，在6月開始未能於中場提供免費飲食招待下，再次交出具防守性的季績，利潤率勝預期反映其成本控制執行能力，雖然同業競爭加劇，但市佔率及利潤率仍然上升。中長期而言，持續的翻新工程及2025年推出的新客房有助推動增長。而管理層本月往泰國考察，如確定投資，估計將以美高梅方式進行，將提供更長遠的發展前景，維持「買入」評級，目標價由17.3元升至17.5元，以9倍預測市盈率及股息率5.7%計，估值不高。


　　里昂指，美高梅第二季經調整EBITDA按季跌2%至24.43億元，較市場及該行預期高出9%。雖然季內貴賓廳贏率低於正常水平，但其博彩收入市場份額達16.5%的健康水平。此外，管理層透露，潛在的泰國投資都將透過美高梅的方式進行，維持「跑贏大市」評級，目標價16.6元不變。

溫鋼城：澳門旺丁不旺財濠賭股難看好　惟美高梅近11元或可博反彈

 

澳門7月賭收遜預期濠賭股下挫，惟美高梅績優獲大行唱好可博反彈？

（溫鋼城）


　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，據聞澳門近期酒店房間頗緊張，可惜「旺丁不旺財」，多數是家庭客，帶著小朋友不可能入賭場，而中央限制資金出境頗嚴格，對以往高消費的貴賓廳收入影響較大。濠賭股股價短期若較好彩料會橫行，若不好彩料再跌多些，當中有較新賭場的博企如永利澳門(01128)及美高梅表現較好，傳統賭股如銀娛(00027)及金沙(01928)表現特別差，此板塊似乎揀永利及美高梅較佳，但如見其跌穿近期低位也要沽出。

 

　　溫鋼城續指，其實美高梅昨日公布的業績不差，而11元是近期低位，亦是250天線所在位置，若跌近該處或可買入博反彈，看其能否彈至約12.5元，但它與港股一樣正處於下降軌，股價未必已見底。至於銀娛，30元可能會有短暫支持，但其早前支持位34、35元也已失守，走勢很差，若持貨較多宜先沽出一部分。

 

　　濠賭股今早全線下挫，美高梅半日跌5.57%收報11.2元，銀娛跌4.42%報31.35元，金沙跌4.55%報14.26元，永利澳門跌2.9%報5.7元，新濠(00200)跌3.06%報4.43元，澳博跌2.41%報2.43元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

其他濠賭股相關新聞：
《外資精點》大摩：美高梅中國次季EBITDA勝預期，籲增持
澳門7月博彩收入按年升11.6%，遜預期

 

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