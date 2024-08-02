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減息 | 三大央行本周利率調整方向各不同，料差異將曇花一現

02/08/2024

．全球三大央行本周調整利率的方向各不相同，貨幣政策的分歧加深

．日本央行加息；聯儲局按兵不動，但發出9月減息的訊號；英倫銀行減息，是疫情完結以來的第一次

 

減息 | 三大央行本周利率調整方向各不同，料差異將曇花一現

 

　　全球三大央行本周調整利率的方向各不相同，貨幣政策的分歧加深。日本央行加息；聯儲局按兵不動，但發出9月減息的訊號；英倫銀行減息，是疫情完結以來的第一次。

 

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　　外電分析指，三大央行的貨幣政策差異將曇花一現，未來幾年央行利率的路徑不會出現分歧。一旦聯儲局開始減息，大多數主要央行將跟隨。
　　分析續指，基於國內因素佔據各央行貨幣決策主導地位，各發達國家的利率調整速度和規模有所不同，但這種差距不會持續太久。摩根大通的經濟師預計，將出現史上最同步的政策寬鬆周期。


　　另就日本金融市場的波動，日本財務大臣鈴木俊一周五（2日）向記者表示，最近的匯率走勢有利也有弊。他稱，匯率的突然波動給企業帶來更多不確定性，政府將繼續關注市場動向，並帶著緊迫感密切關注股市變化。

 

撰文：經濟通國金組

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