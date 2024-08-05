公用股受惠美國減息預期升溫，中電業績對辦可看高一線？

美國7月非農新增職位遠低於市場預期，且失業率升至近3年新高，市場對經濟衰退憂慮增加。利率期貨顯示，市場認為聯儲局9月減息0.5厘可能性逾70%。美國減息預期升溫，公用股的息差優勢有望擴闊，近期股價明顯跑贏大市，其中中電(00002)於今日(5日)中午公布業績，中期純利升17.6%至近60億元，派息維持63仙，澳洲業務扭虧為盈賺6.1億元，花旗指其業績符合預期，股息率吸引之餘，更潛在估值重估機會。今日公用股亦隨大市調整，但普遍跌幅較小，中電僅跌0.37%，可看高一線？

（資料圖片）

中電中期純利升17.6%派息63仙 香港售電量增2.6%

中電公布，截至2024年6月30日止中期純利59.51億元，按年升17.6%；每股基本盈利2.36元，派第二期中期息63仙，按年持平。期內收入440.86億元，按年升1.8%。計入公平價值變動前的營運盈利增加22%至56.83億元，受惠於各業務表現穩健以及EnergyAustralia的盈利改善所帶來的貢獻，充分抵銷了中國內地兩個核電站因計劃停運大修而導致發電量下降帶來的影響。



香港方面，2024年上半年售電量上升至167.43億度，較2023年同期增加2.6%。隨著香港經濟復甦步伐加快，加上天氣較熱，帶動大部分客戶類別的用電需求增加，當中住宅用電量增3.8%，基建及公共服務亦升2.8%，中華電力售電量上升2.6%至16743百萬度。隨著國際燃料價格持續回軟，集團於上半年把平均淨電價下調1.6%。上半年香港能源業務盈利增長2.8%至41.65億元。

內地發電量下跌盈利跌28% 澳洲業務扭虧轉賺6.1億元

內地方面，因上半年有較多計劃大修工程，盈利跌28%至9.88億元，核電業務因大亞灣和陽江核電站於上半年計劃停運大修影響發電量，導致盈利下跌。中電中國將繼續專注把握可再生能源領域的機遇，當中多個大型項目已踏入最後審批階段，預計將於下半年動工，包括廣西壯族自治區的160兆瓦風場和山東省兩個發電容量合共531兆瓦的風場，冀中期內將可再生能源組合的規模擴大一倍。



澳洲方面，Energy Australia儘管面對批發電價波動及市場競爭激烈，仍持續改善發電及零售業務的表現，增加了對集團的財務貢獻。上半年EnergyAustralia旗下電廠生產的電力錄得較高的實現售電價格，使能源業務利潤改善，令上半年扭虧，錄得6.1億元盈利，去年同期虧損5.9億元。維多利亞州雅洛恩電廠繼續進行為期多年的維修計劃，預計年底前將大致完成。另外，中電印度盈利升近60%至2億元，台灣地區及泰國盈利則跌約22%。





中電：隨著業務增長或調整派息 料內地發電規模可翻倍

中電首席執行官蔣東強指，因國際燃料價格下跌，今年1至8月本港電價有約2%跌幅；如國際燃料價格下跌趨勢持續，下半年有機會再調整電價。此外，集團會維持穩定的派息政策，隨著業務增長，在情況許可下或調整派息，但需獲董事會批准。對於中電澳洲業務按年扭虧為盈，他指價格較低的短期合約已完成，新合約有空間調整價格，但市場競爭仍然激烈，對價格有壓力，預期下半年競爭會維持。他又提及，下半年的增長動力將會來自「管制計劃協議」，亦會持續投放資本開支。另外，內地可再生能源項目的勢頭良好，在下半年完成的項目將會為集團帶來利潤貢獻。



財務方面，財務總裁紀安立指，截至6月30日止集團有約585億元債務，當中有52%為固定利率，48%則是浮動利率，集團會保持債務組合平衡。外匯方面，紀安立指集團會準備業務所需的貨幣，目前的利率水平約為4%，他認為水平合理。他又指，集團目前的利息支出約1.3億元，當中因利率波動而有10個基點的影響。

花旗：中電業績符預期潛在估值重估 予目標價72元

花旗發表研報指，中電中期業績符合預期，股息率吸引之餘，更潛在估值重估機會。雖然中電海外業務盈利波動，但本港業務具防守性，似乎成為維持後市派息水平的「現金牛」。期內澳洲業務轉賺，但同時來自內地業務盈利減少。基於上半年中電盈利增長符合預期，且該行預期澳洲業務會於今年下半年進一步改善，加上本港直至2033年的管制計劃協議下的固定回報，令公司足以維持現有4.6%派息率水平，本港業務可見防守性。



花旗又指，美國即將減息亦有機會使公司獲得估值重估。據該行估算，若中電因美國減息而令股息率下跌0.5個百分點，由4.6%降至4.1%，股價料可上升約12%。基於上述原因，予公司「買入」評級，目標價72元。

滙證：中期業績或成催化劑 上調中電長建港燈目標價

另外，滙證早前就公用股發表研報，指企業潛在行動、英國規管及其他宏觀新走向支持該行對香港公用股持正面的觀點，同時行業的基本面亦有改善，而8月公布的中期業績將可能成為催化劑。該行上調中電、長江基建(01038)及港燈(02638)目標價，維持中電、長建、港燈及電能實業(00006)「買入」評級，及煤氣(00003)「持有」評級。



滙證又認為，市場對長建情緒轉趨正面，部分原因是在海外交易所雙重上市的可能性，以及英國的受監管水務公用事業的正面跡象。中電為公用股首選，其次為長建及電能實業，將中電目標價由77元升至78元，長建目標價由55元升至59元，港燈目標價由5.7元升至5.8元，而電能實業及煤氣的目標價分別維持在54元及5.8元。

李偉傑：中電經營狀況平穩向好65.8元可吸 長建近50元也可吼

（李偉傑）

華盛證券財富管理部董事李偉傑指，以今次業績來看，中電經營狀況平穩向好。其實公用股自踏入7月已展開升浪，若美國減息速度加快，相信可吸引資金進一步投放其中。再者，現時日圓套息拆倉潮持續，環球市場震盪，而本港公用股以經營本地業務為主，受影響較小，且不似滙控(00005)等銀行股憂慮減息令淨差息收窄。當中中電股價料於10天線有初步支持，股息率約4.5厘，但若打算長線持有收息，待回至20天線約65.8元才吸納會較安心，始終市況動盪，其股價多少也會受影響。

李偉傑又指，另一公用股長江基建也可留意，早前公司宣布考慮到英國第二上市，令股價節節上升，事實上，公司有很多外國業務，若成功於海外第二上市，相信有助提升估值，以及增強品牌知名度，同樣可待回至20天線近50元吸納。至於其他公用股，可待公布中期業績後，股價仍能維持平穩才考慮。

中電今日跌0.37%收報68.3元，成交2.91億元。其他公用股普遍向下，長江基建跌2.8%報52.05元，電能實業跌0.48%報51.55元，港燈跌0.93%報5.31元，惟煤氣升0.46%報6.49元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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